Dokumentarni film „A Final Copy of Ilon Specht“, dobitnik Grand Prix nagrade na Cannes Lionsu, stiže na Pula Film Festival

Inspirativni dokumentarni film A Final Copy of Ilon Specht, koji je ove godine osvojio prestižnu nagradu Film Grand Prix na Cannes Lionsu 2025, premijerno će biti prikazan i hrvatskoj publici, i to na 72. Pulskom filmskom festivalu, 17. srpnja u 18 sati, u kinu Valli Cinema.

U svega 17 minuta, film donosi snažnu i emocionalno nabijenu priču o vizionarki Ilon Specht , copywriterici koja je 1971. godine osmislila jednu od najpoznatijih reklamnih rečenica u povijesti: „Jer ja to zaslužujem“ (Because I’m worth it). Slogan koji je postao manifest generacija nije samo redefinirao način na koji žene doživljavaju ljepotu, već je utjecao i na društvenu svijest, marketing i feminizam. Film je prvi put prikazan 8. ožujka, na Međunarodni dan žena, a samo nekoliko mjeseci nakon toga Ilon Specht je preminula, ostavljajući za sobom nasljeđe koje i dalje inspirira žene diljem svijeta.

Iza četiri jednostavne riječi krije se snažna poruka i priča o ženi koja je pomicala granice, osvještavala društvo i započela malu revoluciju. Danas, više od pola stoljeća kasnije, slogan „Jer ja to zaslužujem“ ostaje temeljni moto brenda L’Oréal Paris, podsjećajući žene da vjeruju u sebe, čuvaju svoju neovisnost i osnažuju samopouzdanje.

Brend L’Oréal Paris po drugi je put zaredom službeni make-up partner Pulskog filmskog festivala, a svojim sudjelovanjem još jednom potvrđuje posvećenost ne samo ljepoti i ženskom osnaživanju, već i podršci umjetnosti, kulturnoj raznolikosti, kozmopolitskom duhu i vrijednostima koje promiču ljudska prava.

Osim na Pula Film Festivalu, brend je prisutan na najprestižnijim svjetskim događanjima poput Filmskog festivala u Cannesu, Tjedna mode u Parizu, te brojnih međunarodnih manifestacija na kojima sudjeluju globalne ambasadorice brenda. U svakoj od tih prilika, L’Oréal Paris koristi platformu kako bi promovirao vrijednosti koje podržava: žensku snagu, inkluzivnost i raznolikost.

„Kao što festival osnažuje umjetničko izražavanje, L’Oréal Paris osnažuje žene da prihvate svoju jedinstvenu ljepotu i izraze se s punim samopouzdanjem. Naše partnerstvo s Pula Film Festivalom predstavlja zajedničku misiju: proslavu umjetnosti, njegovanje kulturnog dijaloga i jačanje temeljnih društvenih vrijednosti,“ poručuje Hana Vuković, Advocacy & Engagement Manager brenda L’Oréal Paris.

Film završava posljednjim, intimnim govorom Ilon Specht u kojem, iz prve ruke, otkriva detalje vlastitog puta kroz svijet reklama i prepreke s kojima se suočavala kao žena u toj industriji. Kreacija slogana za L’Oréal Paris bila je njezina prekretnica – a taj je tekst ušao u povijest kao najduže emitirana reklama svih vremena, preveden na više od 40 jezika, postavši globalni simbol beauty brenda broj 1.* Slogan koji je osmislila 1971. godine danas je snažniji nego ikad. Misija osnaživanja žena, kako stoji u filmu, bit će zaista ostvarena tek kada one više ne budu morale podsjećati druge – ni same sebe – na svoju vrijednost. Dotad, L’Oréal Paris nastavlja svoju globalnu ulogu u rušenju barijera i podršci ženama da hrabro slijede svoje ambicije.

Svi koji budu imali priliku pogledati film u Puli dobit će uvid u to kako je razmišljanje jedne žene postalo temeljna vrijednost koja i danas inspirira milijune – kroz programe podrške, edukacije i osnaživanja žena diljem regije.

Tijekom festivala, L’Oréal Paris tim kreirat će glamurozne lookove za goste i uzvanike, demonstrirajući vrhunsku stručnost u šminkanju i inovativnosti s prepoznatljivim potpisom brenda. Uz to, bit će organiziran i ekskluzivni događaj za prijatelje brenda, u čast ovog važnog partnerstva i nezaboravnog trenutka na festivalu.

L’Oréal Paris i ovog ljeta podsjeća žene: zablistajte kada god to poželite – jer vi to zaslužujete.

