Dobitnik Tonyja u klaunskoj predstavi za publiku koja plaća račune i želi šefu reći da sjaši

Redatelj slavnog Cirque du Soleila i dobitnik Tonyja David Shiner nakon dvije godine ponovno stiže u Zagreb i to s autorskom predstavom "Komik Motion". U koprodukciji Teatra Exit i Triko Cirkus Teatra sa svojim će klaunovima nastupiti 18., 19., 26. i 27. srpnja na ljetnoj pozornici Teatra Exit u Parku Ribnjak.

Prilikom posjeta Hrvatskoj s istom predstavom gostovat će i na Splitskom ljetu 21. srpnja, Hvarskim ljetnim priredbama 22. srpnja, u Sisku 23. srpnja i na Osječkom ljetu kulture 25. srpnja.

"Publika Teatra Exit ima priliku putovati kroz prostor i vrijeme, od Ribnjaka do Broadwaya. Kroz ovu slapstick komediju gledatelji će se smijati tuđim pogreškama u svakodnevnim situacijama i prestati preozbiljno shvaćati svoje. Uz scene nastale klauniranjem u teškim vremenima, Shiner i njegovi klaunovi izvodit će i one koje su ovog redatelja Cirque du Soleila vinule do zvijezda", stoji u najavi. Organizatori ipak napominju kako su ovi klaunovi za malo zreliju publiku "koja plaća račune, želi šefu reći da sjaši, ide na više ili manje uspješne dejtove..." Pri tome, u predstavi nema jezične barijere, a cilj je nasmijati se do suza.