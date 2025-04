Tomašević o uhićenju Mile Kekina: 'Nije slučajno da se to danas dogodilo'

Rano jutros odjeknula je vijest da je uhićen je Mile Kekin. On je uhićen u akciji USKOK-a i policije, doznaje neslužbeno Večernji list. Uz njega je privedeno još nekoliko osoba zbog sumnji u malverzacije s nekretninama, povezane s Gradom Buje i Kekinovom kućom.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je uhićenje.

"Nije slučajno da se to danas dogodilo, to je ključna stvar, na dan kada se glasa o povjerenju državnom odvjetniku Ivanu Turudiću", kazao je Tomašević. Dodao je da je Ivana Kekin više puta kritizirala rad Turudića i da je ovdje ključna stvar kontekst.

"Ovo je poruka svima koji se usude kritizirati rad i prošlost glavnog državnog odvjetnika. Uvjeren sam, što se tiče Mile Kekina i njegove odgovornosti, da tu nema ništa, ali morat će se to dokazati", kazao je Tomašević.

"Policija je u stanu Ivane Kekin. Postavlja se pitanje gdje ide ova država. Zablatiti, uništiti, pa neka se onda on brani na sudu", kazao je Tomašević. "Koje su šanse da se ovo dogodi, mislite li da je to slučajnost?" dodao je. Kazao je da je uvjeren da je to dio bitke za Zagreb.

Podsjetimo, razrješenje Turudića SDP traži jer smatra da je njegovo imenovanje od početka kompromitirano bliskim vezama s HDZ-om i to ne samo simbolički nego i operativno. Smatraju i da je on "čovjek bez integriteta i alat u rukama Andreja Plenkovića u borbi protiv borbe protiv korupcije".

