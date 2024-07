Povratak tradiciji s Vojnovićem i Višnjićem kao mamcem za publiku

Kako je bilo u noći generalne probe otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara? Pakleno! Tu noć temperatura u Gradu nije padala ispod 30 Celzijevih stupnjeva, jer sam jug Hrvatske najugroženiji je u toplinskom valu u kojem se upravo nalazimo. Ali gledalište ispred sv. Vlahe bilo je ispunjeno do posljednjeg mjesta. To je noć u kojoj tribine tradicionalno ispune i Dubrovčani, kojima tada pripada glavna uloga u kojoj su svojim primjedbama, šalama i zvižducima punopravni dio Igara. I to je najbolji dokaz važnosti našeg najvažnijeg i najstarijeg ljetnog festivala. Dubrovačke ljetne igre sinoć su svečanim otvaranjem, na kojem su bili prisutni mnogi uglednici, zakoračile u svoje jubilarno, 75. izdanje.

Uz ravnateljicu Igara Ivanu Medo Bogdanović, umjetničko vodstvo festivala preuzela je Martina Filjak, naša ugledna i nagrađivana pijanistica koja je preuzela i rad na glazbenom dijelu Igara, a nova ravnateljica dramskog programa je Senka Bulić, ugledna glumica, redateljica i aktualna intendantica HNK Varaždin. Iz letimičnog pogleda na ovogodišnji program, koji traje do 25. kolovoza, jasno je da su im namjere vratiti Igre u najslavnije dane, jer program je izuzetno ambiciozan, s čak devet dramskih naslova, uglednim gostima i sjajnim koncertima u glazbenom dijelu Igara, ali i gostovanjem Baleta HNK Zagreb, koji će izvesti svoju hit-predstavu, baletno viđenje Shakespeareova "Hamleta" u koreografiji i režiji Lea Mujića.

Devet dramskih predstava koje će imati prilike vidjeti publika Igara u prvom su redu svojevrsni povratak tradiciji, jer na programu su premijere i Vojnovića i Shakespearea, ali ono što ponajprije treba naglasiti je impozantna lista glumačkih imena u čijim će kreacijama uživati gledatelji. Tako su ove godine na Igrama i hrvatski glumci s velikim međunarodnim karijerama: Goran Višnjić, Zrinka Cvitešić i Luka Peroš, čija su imena veliki mamac za publiku. No krenimo redom: prva premijera je "Kafetarija" Carla Goldonija u režiji Paola Tišljarića (13. srpnja na Držićevoj poljani). U ovoj koprodukciji Igara i Kazališta Marina Držića glavne uloge tumače Hrvoje Sebastijan i gost Marijan Nejašmić Banić. Vjerojatno je najiščekivanija premijera Vojnovićeva "Ekvinocija". Redatelj Krešimir Dolenčić za ovu je predstavu pronašao novi prostor za igru, na Posatu (dubrovački mikrolokalitet koji se nalazi iza sjeverozapadnog dijela Grada, otprilike od parka na Pilama do Minčete). Dramski festivalski ansambl predvode najveće glumačke hrvatske zvijezde, Goran Višnjić i Zrinka Cvitešić, a u predstavi glumi i dvoje nacionalnih prvaka: Olivera Baljak i Goran Grgić. Premijera "Ekvinocija" je 27. srpnja. Slijedi autorski projekt Ivana Plazibata, Ivane Vuković i Matije Čigira pod naslovom "Jimmy Ćorak", na taraci tvrđave Revelin 1. kolovoza, a zatim još jedne velika premijera, 20. kolovoza na Lokrumu. Bit će to Shakespeareova "Oluja" u režiji Vite Taufera. U ulozi Prospera je Luka Peroš, a uz njega su na sceni: Dušan Gojić, Siniša Ružić, Franjo Dijak, Filip Šovagović, Adrian Pezdirc, Ružica Maurus...

Od repriznih naslova izvest će se: "Mara i Kata", "Očekujući Oresta", "Toliko o pticama" u izvedbi Studentskog teatra Lero, ali i predstava koja je obilježila prošlogodišnje Igre – "Sjetne žene raguzejske", redateljice Dore Ruždjak Podolski, dok će najmlađa festivalska publika i ovog ljeta gledati glazbeno-scensko djelo "Čudesna šuma", utemeljeno na romanu Sunčane Škrinjarić, uz koju su odrastale generacije.

Glazbeni program na samom početku otkriva svoj zvjezdani postav, jer 11. srpnja u Atriju Kneževa dvora svira dobitnik Grammyja, legendarni Katalonac Jordi Savall i njegov sastav HESPÈRION XXI. Nastupaju u programu koji se zove "Mare Nostrum: Dijalog Duša". Već 15. srpnja svira Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Sebastiana Langa-Lessinga, uz gošću, poznatu violončelisticu Moniku Leskovar. Slijedi (20. srpnja) koncert proslavljenog hrvatskog kontratenora Maxa Emanuela Cenčića zajedno s grčkim ansamblom Latinas Nostra, zatim nastup ansambla Antiphonus i klasičnog gitarista Petrita Cekua (23. srpnja) pa nastupi gudačkog kvarteta Arod, francuskog pijanista Pierrea-Laurenta Aimarda. Koncert priprema i Zagrebački kvartet uz pijanista Ivana Krpana, a prvi put u Hrvatskoj nastupit će francuski violinist Renaud Capucon. Igre nisu zaboravile ni obljetnice pa tako 10. kolovoza obilježavaju 290. obljetnicu rođenja Luke Sorkočevića, a na zatvaranju Igara sada je već tradicionalni koncert Opera gala sa Simfonijskim orkestrom HRT-a, uz ravnanje Ivana Repušića i soliste Sonju Jončevu, Josepha Calleja i Antu Jerkunica.

Bogat je i popratni program Igara u kojima se izdvajaju: promocija knjige Hrvoja Juvančića "Razgovori o Jupi", posvećene Jošku Juvančiću, najvećem dubrovačkom kazališnom redatelju druge polovine 20. stoljeća, koji je svojim predstavama obilježio nekoliko desetljeća Igara, zatim izložba fotografija Mare Bratoš, predavanje Petre Jelače "Kroz povijest dubrovačke ambijentalnosti" te promocija slikovnice "Luka Sorkočević" nedavno preminulog velikog pjesnika i književnika Luke Paljetka.