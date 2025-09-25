'Da mogu bih li napravio išta drukčije? Nema j***ne šanse. Da sam bio čist i trijezan, ne bih bio Ozzy'

Život i karijera Ozzyja Osbournea bili su jednako legendarni koliko i turbulentni, a sada dobivaju svoje posljednje poglavlje.

Njegovi memoari, posljednji koje je napisao netom prije smrti, globalno izlaze u listopadu, a izdanje na hrvatskom jeziku stiže među prvima u svijetu. U prijevodu naslovljena “Posljednje pomazanje”, knjiga se u redovnoj prodaji očekuje u drugoj polovici listopada, a do tada traju prednarudžbe.

„Pitaju me, kad bih mogao sve ponoviti – a znajući ono što danas znam – bih li napravio išta drukčije? Nema j***ne šanse da bih. Da sam bio čist i trijezan, ne bih bio Ozzy. Da sam radio normalne, razumne stvari, ne bih bio Ozzy" riječi su kojima je Princ tame najavio svoje finalne memoare, napisane netom prije smrti.

U 69. godini života Ozzy Osbourne bio je na trijumfalnoj oproštajnoj turneji; njegove nastupe po rasprodanim arenama diljem svijeta pratile su i sjajne kritike. A onda je uslijedila katastrofa. Počelo je s hospitalizacijom zbog infekcije prsta da bi u svega nekoliko tjedana završilo s otkazivanjem turneje i povlačenjem iz javnosti do gotovo potpune paralize od vrata nadolje.

"Posljednje pomazanje" (originalnog naslova “Last Rites”) potresna je, a opet nevjerojatno duhovita i zabavna priča o Ozzyjevom silasku u pakao koju prate razmišljanja, uspomene i sjećanja na protekli život i karijeru, brak sa Sharon... Knjiga otkriva i koliki je fizički i duhovni put trebao prijeći kako bi se vratio za veličanstveni koncert “Back to the Beginning”, održanom u srpnju ove godine, koji se iz Birminghama prenosio diljem svijeta i na kojem je Ozzy posljednji put stao na pozornicu s članovima benda Black Sabbath.

Nepokolebljivi, potpuno iskreni, ali i iznenađujuće spokojni i puni pozitivnog životnog duha, memoari "Posljednje pomazanje" pokazuju zašto je Ozzy premašio svoj status "Kuma metala" i "Princa tame" te postao nacionalno blago i globalna ikona.