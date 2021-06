Četvrtak na ZagrebDoxu!

Novi festivalski dan donosi hrvatsku premijeru novog filma Tihe Gudac, Žica, čija će se projekcija održati u 20 sati u Kinu SC.

Program počinje u 15 sati besplatnim projekcijama u Teatru &TD i MM centru. U 16 sati u Kinu SC bit će prikazan film Priče iz zatvorske ćelije (Tales From The Prison Cell) mađarskog redatelja Ábela Viskija koji zapravo funkcionira kao alat za povezivanje očeva koji su od svoje djece i supruga razdvojeni zbog služenja zatvorske kazne.

U 17 i 19 sati u MM centru bit će održane reprizne projekcije domaćih filmova Povratak Petra Vukičevića, Samo je nebo iznad nas Renate Lučić, Sada sam ja Irena Jasmine Beširević, Čekaj me Damira Markovine, kao i filma Moj ujak Tudor autorice Olge Lucovnicove.

U četvrtak predstavljamo i program posvećen intrigantnom švicarskom kazališnom i filmskom redatelju Milu Rauu – njegov najnoviji film Novo evanđelje bit će prikazan u 18 sati u Teatru &TD, a potom će u 20 sati na istoj lokaciji biti prikazano Rauovo majstorsko predavanje pod nazivom Milo Rau i putevi pravde: između političkog teatra i dokumentarnog filma. Također, tijekom tekućeg tjedna, na festivalskoj web stranici dostupna su tri filmska ostvarenja ovog renomiranog redatelja - filmovi Kongoanski tribunal, Moskovsko suđenje te Posljednji dani Ceaușescuovih.

U 18 sati u Kinu SC bit će prikazan film Juha od jastoga (Lobster Soup) koji će osobno predstaviti jedan od autora, Rafael Molés. Spomenuti film prati neminovnu transformaciju gradića na Islandu kao posljedicu dominantnog načina života suvremenoga svijeta. U malenom obalnom gradu Grindavík živi zajednica koja i danas počiva na ribolovu, a dinamika društvenog života uglavnom se odvija u lokalnoj gostioni dvojice braće, uz pune zdjelice njihovog popularnog specijaliteta – juhe od jastoga. Nakon projekcije filma, autor će kroz Q&A predstaviti film.

Autorica Tiha Gudac na ZagrebDoxu će predstaviti svoj novi film Žica koji stiže netom nakon svjetske premijere na najvećem njemačkom festivalu dokumentarnog filma DOK.fest München, a bilježi dinamiku jednog pograničnog područja na obali rijeke Kupe, granici hrvatske i slovenske države, koje posljednjih godina za mnoge postaje vrlo opipljiva barijera na izbjegličkom putovanju prema sigurnijem životu. Projekcija će se održati u 20 sati u Kinu SC, nakon čega će uslijediti Q&A.

U 21 sat u MM centru na rasporedu je film iz programa Teen Dox, Greška u Matrixu (A Glitch In The Matrix) redatelja Rodneya Aschera, dok će u istom terminu u Teatru &TD biti prikazan film iz regionalne konkurencije, Tobi u bojama duge (Colors of Tobi) autorice Alexe Bakony.

Na novoj ovogodišnoj lokaciji – Ljetnoj pozornici Tuškanac u 21.30 bit će prikazan film iz programa Triler Dox, Disident (The Dissident) autora Bryana Fogela.

Festivalski dan završava projekcijom u 22 sata u Kinu SC – filmom Laka ljubav (Easy Love) Tamera Jandalija iz programa Ljubav; ovo eksperimentalno ostvarenje, koje u kombinaciji dokumentarnog i fikcionalnog prati sedam muškaraca i žena u često turbulentnoj potrazi za srećom, odlikuje se nesputanom neposrednošću i u ritmu elektroničke glazbe prati ljubavne zgode mlade generacije urbanih Nijemaca u Kölnu.