Bečani oduševljeni Novoselovim i Hojsakovim virtuoznim prebiranjem po žicama. To još nisu čuli

Koncert jedinstvenog hrvatskog instrumentalnog dua, tamburaša Filipa Novosela i kontrabasista Tihomira Hojsaka na prestižnom Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Beču bio je nezaboravna glazbena poslastica. Posebice za Bečane, koji ovakav impresivni glazbeni izričaj, još nisu imali prilike čuti. I to unatoč toga što je austrijski glavni grad europska i svjetska glazbena prijestolnica.

To virtuozno prebiranje po žicama dvojice glazbenika, oborilo ih je s nogu. Ni sami nisu mogli vjerovati da će im čarobni spoj tambure i kontrabasa otvoriti novi svijet glazbene ljepote. No, upravo se je to dogodilo, pa su Bečani Novosela i Hojsaka svako tolko nagrađivali burnim aplauzom, poklicima “bravo” i višestrukim pozivima na “bis”. Za vrhunske improvizacije ispunjene narodnim glazbenim motivima i vrlo zahtjevan, ali za publiku svejedno pitki glazbeni program, baziran na hrvatskoj tradiciji, kojim osvajaju svijet.

Rad ovog instrumentalnog dvojica prepoznat je na svjetskoj razini. Nastupali su u SAD-u, Australiji, Kini i cijeloj Europi, a za tri tjedna, kako je u uvodnom obraćanju bečkoj publici rekao Novosel, čekaju ih nastupi i u Indiji. I kako su svirali s vrhunskim glazbenicima kao što su Vlatko Stefanovski i Zlatan Stipišić Gibonni, čiju su pjesmu promovirali i Bečanima. Ali i s Zagrebačkom filharmonijom,tamburaškim orkestrom HRT-a i Teodosijem Spasovim.

Ono po čemu je dvojac Novosel - Hojsak jedinstven je bogati zvuk, stvoren čarobnim spojem tambure i kontrabasa, koji uključuje elemente klasične, suvremene i tradicionalne glazbe, na drugačiji, kreativno izmiksan način. Nastao kao jedinstveni sklop mnogih utjecaja sa svih strana svijeta. Ali i izuzetnog talenta dvojice izvanserijskih glazbenika, koji su Bečanima pokazali i dokazali da ih isključivo zanima muziciranje vrhunskog dometa.

U ime domaćina, goste iz Hrvatske uvodno je pozdravio ravnatelj Instituta za istraživanje folklorne glazbe i etnomuzikologiju na bečkom Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost Marko Kölbl.

Koncert je održan u sklopu 19. Festivala hrvatske glazbe u Beču, čiji je umjetnički voditelj Josip Nalis. U publici je, između ostalih, bio i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Silvio Kus.

“Ovako nešto se u Beču još nije moglo čuti. Fantastičan koncert. Bila je to sjajna promocija hrvatske kulture i Hrvatske”, rekao je za Večernji list nakon koncerta opunomoćeni ministar Kus.

“Za Bečane i Austrijance, ovo je bilo nešto novo. Bili su oduševljeni. Novosel i Hojsak su na atraktivan način približili publici, u kojoj je bilo mnogo ljudi iz glazbene struke, hrvatsku glazbu, i to od Slavonije do Dubrovnika. Ovo je večeras bilo jako uspješno. Sada je pred nama još treći, završni koncert 19. Festivala hrvatske glazbe, na kojem će nastupiti gitarist Krešimir Bedek 16. prosinca u Beču, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba”, rekao nam je zadovoljno ravnatelj Festivala Nalis.

“Od gostiju iz Hrvatske mnogo smo toga zanimljivog saznali i naučili. Sjajan koncert, posebno je zanimljiv bio gradišćanskim Hrvatima, čiji je glavni instrument tamburica, s kojom se identificiraju”, rekao nam je bečki domaćin koncerta Kölbl.

“Publika nas je zaista prekrasno primila. Nastup u Beču, za nas je velika stvar! Uz koncert smo održali i glazbenu radionicu studentima i profesorima na Bečkom sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost. Ostali su zadivljeni kada su vidjeli kako iz narodnog kola nastaje suvremena etno glazba. Kako tradiciju prigrlimo, izmiksamo, odjenemo u novo ruho i onda improviziramo”, rekao nam je virtuoz na tamburi Novosel.

Napomenuo je kako su on i Hojsak u program uvrstili razne hrvatske tradicijske napjeve kao što je Grličica grkovala, tradicionalno slavonsko kolo obrađeno na njihov poseban način kao i njihovu verziju dubrovačkog Linđa. Ali i jednu bugarsku skladbu Sedi Donka koju su napravili zajedno s velikim svjetskim etno glazbenikom Teodosijem Spasovim. Naravno, nisu zaboravili ni na klasiku, te su Bečane iznenadili i jednom od arija iz poznate Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinski.

“Ovaj sjajan prijem bečke publike, dajem nam dodatnu snagu za dalje. S Filipom sviram već sedam godina i dosad smo snimili pet albuma.Trudimo se našu hrvatsku glazbu pronijeli svijetom na novi način i pokazati kako ona ima velike čari i mogućnosti. Glavni nam je cilj da širom svijeta promoviramo našu prelijepu domovinu. Jer naša zemlja je multikulturalna i ima prekrasne običaje, plesove, pjesme i narodne nošnje. Naša je misija, sve te ljepote pokazati u svakom kutku zemaljske kugle. Za tri tjedna idemo u Indiju, nakon što smo već pet puta bili u Americi, Kini i gotovo cijeloj Europi”, rekao nam je virtuozni kontrabasist Hojsak.

Glazbenik, koji ne samo bravurozno svira nego i plješće u taktu, grguće i sve ostalo što se već traži od takvog vrhunskog improvizatora. Ovisnog o Filipu, njegovoj drugoj glazbenoj polovici, s kojom se veličanstveno nadopunjava.

Jedan doista neobičan, ali više nego impozantan duo, koji je Bečanima priredio pravu glazbenu poslasticu.