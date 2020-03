'Među poslodavcima nema panike, ali ima neizvjesnosti. Posluje se u kriznom modu'

Koronavirus teško je pogodio gospodarstvo, a osim s posljedicama epidemije, Hrvatska udruga poslodavaca suočava se i sa skandalom koji joj je priuštio jedan od njezinih donedavnih čelnika Bernard Jakelić. Kako pomoći poduzetnicima i je li bilo zataškavanja u slučaju Jakelić, odgovara Gordana Deranja, predsjednica HUP-a.

Kako se hrvatski poslodavci snalaze u epidemiji koronavirusa? Ima li panike?

Nema panike, ali ima neizvjesnosti. Kompanije posluju u kriznom modu, a svima je u fokusu zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika, kupaca i partnera. Usto, poslodavcima je goruće pitanje osiguravanje redovite isporuke roba i usluga u ovim okolnostima o kojima upravo razgovaramo s kriznim stožerom.

Kakve posljedice očekujete?

Situacija donosi povećane troškove i smanjene prihode, ali posljedice ovise o daljnjem razvoju situacije i trajanju krize. Jasno je da će doći do usporavanja gospodarskog rasta i kod nas i globalno. Dobro je što u Vladi postoji svijest o tome da će gospodarstvu trebati pomoć i što razgovaramo o različitim opcijama.

Koliko će vremena poslodavcima trebati da se izvuku iz tegoba izazvanih virusom?

Sve ovisi o tome što će se događati sa širenjem virusa i kod nas i u drugim europskim zemljama. Nije svejedno hoće li se situacija normalizirati u travnju, svibnju ili lipnju, osobito za naš turizam. Nadamo se da neće trajati predugo jer u tom slučaju imamo dovoljno vremena da se ublaže negativne posljedice koje se već sada osjećaju, a eskalacija krize će ih povećati.

Koje poteze predlažete Vladi kako bi se ublažile te posljedice?

Potezi vezani uz gospodarstvo bit će većinom usmjereni na očuvanje radnih mjesta, pomoć za isplatu plaća i očuvanje poslovne aktivnosti i likvidnosti poduzetnika. Konkretni kriteriji, zajedno s mjerama, definirat će se u sljedećih nekoliko dana.

A što HUP poduzima?

Tražili smo organizaciju koordinacije i naši prijedlozi Vladi rezultat su intenzivne 24-satne komunikacije s poduzetnicima. Sve snage fokusirane su na usuglašavanje mjera s Vladom i stožerom te omogućavanje tvrtkama da u najkraćem roku dobiju odgovore na pitanja. Danas imamo sastanak s HNB-om. Želimo da se država žurno očituje o tome koliko će nepovratnih sredstava izdvojiti za gospodarstvo, kao što to čine druge države. Očekujemo i jednostavniju proceduru, odnosno mogućnost da se ta sredstva koriste, naravno, uz jasne pravne okvire i potpis odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Jedan od donedavnih čelnika HUP-a Bernard Jakelić suočava se s optužbama za seksualno uznemiravanje.

Grupna prijava za neprimjereno ponašanje i komunikaciju protiv g. Jakelića bila je za mene šok, ali interni proces je pokrenut prema procedurama i zakonu. Mislim da svi razumiju da mi nismo institucija koja ima alate i kvalificirana je za vođenje istražnih postupaka i dublje ulaženje u provjeru različitih iskaza. Poslodavac je dužan osigurati da se sporno ponašanje i komunikacija ne ponavljaju – i to smo osigurali sporazumnim raskidom radnog odnosa. Ovo je neugodno, stresno, traumatično razdoblje za sve nas, a posebno za zaposlenike. Zaposlenima smo osigurali i psihološku pomoć.

Koliko je zaposlenica optužilo Jakelića za uznemiravanje i koliko je ono trajalo?

Ne smijem radi zaštite zaposlenica i tajnosti postupka iznositi takve podatke, niti sam ovlaštena. Zahtjeve za zaštitu dostojanstva podnijelo je 14 zaposlenica.

Kako komentirate optužbe bivšeg člana Izvršnog odbora HUP-a Petra Lovrića da ste “sve znali” i pokušali zataškati?

Povrijeđena sam takvim optužbama jer ne stoje. Da se to opetovano događalo u HUP-u, saznala sam kada su me upoznali s time da je stigao dopis pravobraniteljice o anonimnim prijavama. Malo prije toga sam bila informirana samo o pritužbi jedne kolegice kojoj je odmah ponuđeno da otvori službeni postupak, ali ona to nije željela. Iz toga nije bilo moguće zaključiti da imamo problem, a ja osobno nisam svjedočila neprimjerenom ponašanju g. Jakelića jer, da jesam, odmah bih reagirala. Bila sam i razočarana što mi zaposlenice nisu pristupile i rekle kakve probleme imaju sa zamjenikom glavnog direktora jer bih inzistirala da postupimo isto kao i sada – trenutačno pokrenemo postupak i poduzmemo korake koji će isključiti svaku mogućnost da se nešto takvo ponovi. Ja, doduše, ne boravim svakodnevno u HUP-u, moje radno mjesto je u Puli, a kao predsjednica volontiram u udruzi i ne sudjelujem u operativnom upravljanju. No moglo mi se pristupiti i iskoristiti činjenicu da kao žena koja i javno deklarira svoje stavove takvo nešto ne bih ni mogla ni željela ignorirati. Moj angažman u HUP-u traži jako puno odricanja i malo tko bi se na to odlučio u mojoj poziciji, i obitelj i kolege su me puno puta pitali što mi to treba. Kada sam se suočila s time da me se proziva za ovako nešto, i sama sam se to zapitala.