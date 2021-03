Lufthansa u rekordnom gubitku

Njemački avioprijevoznik Lufthansa izvijestio je u četvrtak da je 2020. zaključio s rekordnim neto gubitkom, od 6,7 milijardi eura, naznačivši da bi nakon koronakrize mogao trajno prizemljiti sve starije avione.

Prihodi su im u pandemijskoj godini više nego prepolovljeni, na 13,59 milijardi eura.

Prilagođeni gubitak prije kamata i poreza iznosio je 5,45 milijardi eura.

U posljednja tri prošlogodišnja mjeseca Lufthansa je poslovala s neto gubitkom od 1,14 milijardi eura. Prihodi su joj potonuli 71 posto, na 2,59 milijardi eura.

Kompanija je 2020. od vlade u Berlinu dobila devet milijardi eura pomoći, a na kraju godine raspolagala je s 10,6 milijardi eura, uključujući 5,7 milijardi eura neiskorištene državne pomoći.

Neto dug povećan je za 200 milijuna eura, na 9,9 milijardi eura.

"Imamo dovoljno likvidnosti da izdržimo tržišno okruženje koje je i dalje teško", rekao je glavni financijski direktor Remco Steenbergen.

Grupa koja uključuje brendove Austrian Airlines, Swiss i Eurowings izvijestila je da će zbog kontinuiranih mjera suzbijanja pandemije koronavirusa ove godine letjeti sa 40 do 50 posto pretkriznih kapaciteta. Do sada su planirali 40 do 60 posto.

Ljeto bi moglo donijeti olakšanje, napominju. Ljetna će putovanja naglo ubrzati čim ograničenja budu ublažena, izjavio je izvršni direktor Spohr, dodavši da je grupa spremna "u kratkom roku obnoviti 70 posto rasporeda letenja.

Istaknuo je i da će 2021. biti "godina redizajniranja i modernizacije" grupe."Razmatramo mogućnost trajnog prizemljenja svih zrakoplova starijih od 25 godina", napomenuo je izvršni direktor.

Lufthansa planira smanjiti flotu na 650 aviona do 2023. godine, ali nije objavila pojedinosti tog plana.