Domaći IT neprestano zapošljava, no stručnjaka i dalje nedovoljno

Da domaće IT tvrtke dobro posluju u krizi, te da na ‘naplatu’ dolaze godine rada u toj industriji i etabliranje u inozemstvu potvrđuje i najnovija najava tvrtke Q koja je najavila da samo u ovoj godini planira povećati svoj tim za 100-tinjak novih stručnjaka, čim će broj zaposlenih ove kompanije, kažu, narasti više od 50 posto.

–Trenutačno na našem webu i portalima za zapošljavanje imamo otvoreno 15 pozicija, no stvarna brojka ljudi koje trebamo je znatno veća te namjeravamo otvarati i nove dodatne pozicije u skorijoj budućnosti. Mogu nam se javiti svi koji su zainteresirani za rad na uzbudljivim projektima”, ističe Tom Cvitkovć, Head of Talent Q-a, ili u slobodnom prijevodu lovac na nadarene za Q tim.

Što može presuditi?

U toj domaćoj softverskoj tvrtki, kazuju, traže programere u različitim tehnologijama za web i mobilne platforme. Sad već imaju više od 180 stručnjaka u uredima u Zagrebu, New Yorku, Belfastu i Zürichu, a na popisu klijenata za koje je radio su mnogi svjetski brendovi. A što nude? ističu prije svega rad na neodređeno vrijeme uz stimulativna primanja i razne benefite poput regresa, božićnica, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, edukacijskog budžeta, plaćanje 3. stupa mirovinskog osiguranja, plaćanje vrtića, subvencija stanarine, besplatnih satova joge, Multisport kartica i slično. Q je na listi 1000 najbrže rastućih kompanija u Europi i među 20 najboljih web development tvrtki. Iako niz nabrojanih benefita jest prednost, upravo u IT industriji oni su već uvriježeni i teško da mogu biti presudni.

Nije nepoznanica da studenti, primjerice zagrebačkog FER-a, već na prvim godinama fakulteta dobivaju ponude za posao, slična je situacija i na tehnološkim veleučilištima i učilištima kao i na srodnim fakultetima. A kada na tržištu radne snage objave oglase i najave velika zapošljavanja i svi oni koji su lani punili medije svojim uspjesima, poput zagrebačkog Photomatha, koji je najavio u ovoj godini još 100 novih zaposlenika, vodnjanskog Infobipa koji ukupno ima 3000 ljudi i zaposlit će još 500-tinjak, osječke Orqe koja je u uzletu, planira se udvostručiti i zaposliti još 50-tak ljudi, jasno je da je onkurencija na tržištu IT stručnjaka iznimno jaka.

Vaučeri za privatne škole

–Kadrovi i zapošljavanje kvalitetnih stručnjaka glavna su boljka IT-ja. Iako zvuči iznimno pozitivno što svi planiraju zapošljavanja, nedostatak je ipak očit. Problem kadra traje godinama, na što stalno upozoravamo. IT uspijeva zaposliti oko 2500 programera godišnje ili 4000 ukupno ljudi godišnje, a samo lani je otvoreno oko 500 firmi i između 800 do 1000 obrta u IT-ju. I sad su, u koroni, prepune društvene mreže oglasa za zapošljavanje – kazala nam je Tajana Barančić iz CISEx-a, udruženja hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera.

Prema HGK-ovoj Analizi IT industrije, u Hrvatskoj je u branši u 2019. radilo 33.000 ljudi, uz godišnji rast od 9,1%. Cijena rada je i dalje problem, no tu se stvari pomiču, bilo bi lijepo da najviša stopa poreza bude manja ili ukinuta, no uz neoporeziv dio i uz mjere za mlade do 30 godina, prosječni mjesečni prihodi u IT-u, procjenjuje Barančić, je oko 10.000 kuna, što je više od službenih statistika koje IT prihode vode na oko 8500 kuna. Pritisak na plaće neprestano jača, posebice uz dolazak stranih kompanija u potrazi za developerima. Istina, otvorili smo se i za strane studente i radnike pa to i na domaćem tržištu olakšava apošljavanje.

No, ipak, ističe Barančić, najveći problem i dalje ostaje opći nedostatak stručnjaka koje stvaramo. Budući da je naša struktura obrazovanja zastarjela predlagali smo da se kvote za STEM stručnjake uvećaju, a jedan od načina je i da se uvedu vaučeri za privatne obrazovne ustanove. No, nismo naišli na razumijevanje vladajućih, stoga će nedostatak stručnjaka u IT-ju i dalje ostati veliki problem.•