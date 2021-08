Brat bjelovarskog gradonačelnika radi za irsku firmu koja traži Hrvate, nude do 60 tisuće eura godišnje

Irska tvrtka Musgrave do utorka u Rijeci provodi kampanju zapošljavanja, odnosno Dane otvorenih vrata za vrijeme kojih svi zainteresirani mogu provjeriti što je potrebno za dobiti posao skladištara i vozača, kakve uvjete tvrtka nudi i slično. Ova je tvrtka vodeći irski trgovački lanac koji se bavi veleprodajom, a u njoj je zaposlen i Bjelovarac s irskom adresom Marko Hrebak, brat bjelovarskog gradonačelnika Daria Hrebaka.

– Gospodarstvo je u ekspanziji, poznata je činjenica da se sve više velikih korporacija odlučuje premjestiti svoja sjedišta u Irsku. Razlog tomu je što je u Irskoj mala stopa poreza na dobit. Otvaranje gospodarstva nakon pandemije sve je izraženije, a mi smo problem nedostatka radnika odlučili pronaći u Hrvatskoj, navodi Hrebak za Novi list te dodaje kako se nadaju da će ima se javiti 150 zainteresiranih za rad u skladištu i 30 zainteresiranih za posao vozača.

Hrebak je u Musgraveu prije tri godine također sudjelovao u sličnoj kampanji. Tada su obišli Rijeku, Zadar, Šibenik, Slavoniju i područje Hercegovine. Hrebak navodi da značajan broj ljudi koji su se zaposlili prije tri godine još uvijek radi u Irskoj. Razlog tomu su dobri uvjeti koje tvrtka nudi. Naime, ako kandidat zadovolji kriterije kompanije i sektor ljudskih potencijala mu ponudi posao u Irskoj, uz posao će dobiti i smještaj te pomoć pri rješavanju papira, no prije toga mora proći stanovitu obuku i zadovoljiti nekolicinu ispita potrebnih za rad u skladištu.

Radni dan obuhvaća tri smjene - jutarnju, popodnevnu i noćnu. Okvirni godišnji iznos koji vozač može zaraditi kotira između 40 i 60 tisuća eura, a za skladištare oko 30 tisuća. Plaće se isplaćuju tjedno, svaki četvrtak.

– U Irskoj se jako cijeni rad i predanost poslu. Mogućnost napredovanja je gotovo sigurna za one koji se trude za tvrtku, znam to na vlastitom primjeru. S druge strane, poslodavci su pošteni. Ako se plaća isplaćuje četvrtkom, mora se isplatiti. Nema tamo onoga 'bit će u petak, prekosutra…' ili 'za par dana sigurno'. Ako je radno vrijeme od 7 do 15 to se poštuje i nitko ne očekuje da ostanete duže. Naravno, bude situacija kada je veća gužva, pa se radnika može pitati da ostane sat vremena duže. No, ako u takvoj situaciji radnik negdje žuri, pa odbije ostati, njegova odluka će se poštivati i neće biti ljutnje, opisuje Hrebak koji je u Musgraveu zaposlen od 2015. godine.

– Tada sam, sedam godina mlađi, tražio bilo kakav posao. Vidio sam oglas gdje su tražili skladištare i prijavio se. U godinama koje su dolazile dokazivao sam se u skladištu nakon čega sam unaprijeđen u sektor logistike da bih danas bio menadžer i raspolagao s timom od cca 150 ljudi. Brinem se da sve isporuke, narudžbe i dostave pravovremeno stignu do naručitelja, kaže. Opisao je kako je u Irskoj izražena multikulturalnost.

– Ako isti posao zadate irskom i stranom radniku i strani radnik ga obavi uspješnije, jasno je da će poslodavac na to obratiti pažnju. Ako s dobrim radom nastavi i dalje, očekuje ga promaknuće, kaže Hrebak.

Musgrave je vlasnik dva brenda maloprodajnih trgovina. SuperValu su veći trgovački centri kojih ima otprilike dvjesto, a uz to Musgrave je vlasnik dućana Centra koji se klasificiraju kao kvartovski dućani i ima ih šestotinjak. Tako kompleksna tvrtka teži izvrsnosti, stoga kandidati moraju proći obuku i zadovoljiti nekoliko testova, a prvi od njih jest poznavanje engleskog jezika. Musgrave u Hrvatskoj ostaje do 8. rujna. U riječkom hotelu Bonavia bit će dostupni od 9 do 19 sati svakog dana do utorka, 31. kolovoza. Nakon Rijeke obići će Ogulin, Gospić, Karlovac te Sisak.

