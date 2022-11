Rekordno povećanje

Amerikanci se probili na četvrto mjesto: Uvoz iz Amerike skočio osam puta

Hrvatska se, kaže, ulaskom u EU integrirala u međunarodne trgovinske lance, no to je uglavnom integracija unatrag kada imate visok udio dodane vrijednosti koju drugi stvara, na koji vi dodate nešto malo i tada i tada taj proizvod izlazi van. Zbog problema s nabavom dio proizvodnje vraćen je u Europu, no taj je proces zbog rata u Ukrajini zastao.