Zbog kojih sve prekršaja možete ostati bez vozačke? Godišnje se ukine 2760 dozvola hrvatskim vozačima

Mjesečno oko 230 vozača u Hrvatskoj ostane bez vozačke dozvole, što znači da godišnje oko 2760 hrvatskih vozača bude ukinuta vozačka dozvola. Ne čini se mnogo, pogotovo ako uzmemo u obzir da je policija lani utvrdila oko 750.000 prometnih prekršaja.

Radi se o vozačima koji su u roku od dvije godine prikupili 12 negativnih bodova zbog prometnih prekršaja, odnosno mladim vozačima koji su u dvije godine skupili devet negativnih bodova. Novi sustav negativnih prekršajnih bodova u Hrvatskoj je uveden 2018. godine i od tada više od 11.500 vozača ostalo bez vozačke dozvole. Žele li oni nakon toga ponovno doći do vozačke dozvole, upućuju se na ponovno polaganje vozačkog ispita, kao da polažu vozački po prvi put.

Za najteže prekršaje vozač dobiva šest negativnih bodova (vožnja u krivom smjeru na autocesti i brzoj cesti, namjerni prolazak kroz crveno, vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, brzina iznad 50 km/h od ograničenja u naseljenom mjestu, vožnja pod utjecajem droga...), za neke prekršaje četiri, pa tri, dva ili jedan bod.

Dakako, tu su i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom koje se donose za određene prometne prekršaje. Primjerice, najmanje tri mjeseca zabrane dobit će vozač koji je proglašen krivim za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola od 0,5 promila do 1,00 promila (uz kaznu od 390 do 660 eura), ako je prekršaj počinjen drugi put, a u evidenciju mu se upisuju i tri negativna boda. Najmanje šest mjeseci zabrane dobit će vozač koji je vozio s koncentracijom alkohola od 1,00 do 1,50 promila (uz kaznu od 660 do 1990 eura ili kaznu zatvora od 60 dana), ako je prekršaj počinjen drugi put. U evidenciju mu se upisuju četiri negativna boda.

Za vozača koji je upravljao motornim vozilom uz koncentraciju alkohola veću od 1,50 promila čeka kazna od 1320 do 2650 eura te šest negativnih bodova, ali i najmanje šest mjeseci zabrane upravljanja, ako je prekršaj počinjen drugi put.

Foto: Igor Kralj/Pixsell



Slična analogija je i za prekršaje prekoračenja brzine, primjerice, za vozače koji su prekoračili brzinu za 50 km/h u naselju očekuje novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, šest kaznenih bodova i zabrana upravljanja od najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put. Istovjetna kazna (novčana od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana) očekuje i vozača koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu bez smanjenja brzine ili povećavajući brzinu. Dakako, očekuje ga i zabrana upravljanja od najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put i šest negativnih bodova. Za prolazak kroz crveno (nenamjeran, bez povećavanja brzine) novčana kazna je od 390 do 920 eura, tri kaznena boda i zabrana upravljanja do 3 mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put.



Najteža prekršajna sankcija, novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana izreći će se i vozaču koji na autocesti ili brzoj cesti vozi u suprotnom smjeru. Njemu će se upisati šest negativnih bodova u evidenciju i izreći zabrana upravljanja motornim vozilom na najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinio drugi put. Za vožnju u suprotnom smjeru na "običnoj" cesti novčana kazna iznosi 260 do 660 eura, upisuju se četiri kaznena boda i ako je prekršaj počinjen drugi put izriče se mjera zabrane upravljanja na najmanje tri mjeseca.

Bez vozačke se na tri mjeseca može ostati i zbog pretjecanja vozila koje skreće ulijevo, vozač koji pretječe ili obilazi kolonu vozila, pretječe po zaustavnom prometnom traku ili u tunelu, mostu ili prijevoju ili u zavoju ako je preglednost nedovoljna te na pješačkom prijelazu. Na šest mjeseci bez vozačke može, primjerice, ostati vozač koji ne stane na prijelazu ceste preko željezničke pruge ako je brklja spuštena ili se počela spuštati, odnosno ako se vlak približava tamo gdje nema brklje. Istom kaznom može biti kažnjen i vozač koji drugom sudioniku u prometnoj nesreći samo s materijalnom štetom ne ostavi podatke o sebi i vozilu ili ne ispuni Europsko izvješće i napusti mjesto nesreće.