VIDEO Neće pa neće: Ovo je trenutak kad Rimac zove robotaksi, a on se ne miče

Mate Rimac je danas predstavio projekt robotaksija, no robotaksi je već na prvom zadatku zakazao. Naime, Mate Rimac ga je pozvao da dođe do njega, a taksi je zapeo i nije krenuo.

Rimac je pozvao robotaksi preko aplikacije kojom će se koristiti korisnici, no samo kako bi rekao da je došlo do problema i da su ovo prije probali 100 puta. – Naravno da se ovo dogodilo, to je efekt prezentacije, napravili smo ovo 100 puta, ali sad se čini da je nastao problem – kazao je kad robotaksi nije došao. Mate Rimac nakon toga nastavio je opisivati karakteristike vozila.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Suosnivač i glavni direktor dizajna u P3 Adriano Mudri nakon Rimčeva izlaganja ponovno je pozvao robotaksi, no opet nije došao. Odmah nakon toga rečeno je kako robotaksi ima oštećen kotač.

Kako je rečeno na prezentaciji, robotaksiji će krenuti u Zagrebu 2026. godine. Glavni izvršni direktor P3 Marko Pejković kazao je da imaju potpisane ugovore s 11 gradova koji također žele robotaksije na svojim ulicama te se vode pregovori s 30 gradova diljem svijeta.