Američki redizajn i odličan dizelaš u Kijinoj perjanici uz početnu cijenu od 65.200 eura

Sorento, veliki Kijin SUV i njihova perjanica, godinama bio njihov najskuplji model u Europi. Sada više nije. Tu je ulogu preuzeo model EV9, svojevrsna električna verzija Sorenta, za koji treba izvojiti čak 22.000 eura više nego za Sorento dizel, čija je početna cijena 65.199 eura. Isprobali smo top izvedbu redizajnirane četvrte generacije Sorenta koja stoji 75.199 eura, a jedina skuplja izvedba u trenutnoj ponudi je model sa istom opremom i sedam sjedala za koji se doplaćuje 1600 eura. Ako vam se od ovih iznosa zavrtilo u glavi, znajte da se Sorento već s trećom generacijom pozicionirao u luksuzniji dio SUV D-segmenta, što opravdava motorizacijom (2,2 dizel sa 193 KS) i premium opremom. Sorento je s dužinom od 482 cm, širinom od 190 i visinom od 170 cm te prtljažnikom koji prima čak 910 litara (do 2085 l) uz pet sjedala ili 180 litara uz sedam sjedala, velik komad automobila i nudi iznimnu prostranost.



Foto: Zvonimir Martinčević

Redizajnom je dobio nova svjetla u obliku slova T, novi poklopac motora, upečatljivu novu prednju masku i dotjerana stražnja svjetla te se izgledom približio novim Kijinim modelima poput Sportagea, Nira ili već spomenutog EV9. Izgleda moćno, vrlo američki, prostran je i robustan. U unutrašnjosti dominira novi panoramski zakrivljeni zaslon, odnosno vizualno u jedan zaslon objedinjena 12,3" instrumentna ploča i 12,3-inčni središnji dodirni zaslon. Materijali su vrhunski, sjedala udobna i opčenito položaj sjedenja sjajan, a infotaiment sustav pregledan i brz.

Za sada je u ponudi samo 2,2-litreni turbodizelaš sa 193 KS i 440 Nm, uparen s 8-stupanjskim DCT mjenjačem i AWD pogonom. U svim režimima vožnje vožnja je glatka i potentna, do stotke stiže za 9,5 s i maksimalno do 201 km/h, mjenjač je brz i beztrzajan, a izolacija od buke vrhunska. I u gradskoj vožnji je vrlo solidan, no bolje mu, dakako, odgovara autocesta. Proječno smo trošili 8,2 l/100 km (WLTP 6,6 l/100 km). Početkom 2025. se očekuju i hibridni te PHEV model