Uštedite stotine eura: Ovo je pet razloga zašto ne biste trebali kupovati novi uređaj

Svi želimo novi laptop, no pitanje je – trebamo li ga stvarno? Nakon početne euforije kad kupimo novi uređaj, brzo dolazi do zasićenja jer tehnologija brzo napreduje, a mi počinjemo razmišljati o novim, bržim modelima. Najveći razlog zašto ne trebate novi laptop je taj što ga zapravo ne trebate. Iako tehnologija stalno napreduje, većina nas koristi samo nekoliko osnovnih aplikacija: web preglednik, aplikacije za video pozive, procesor teksta i eventualno kalkulacijske tablice. Ako vaš laptop ne može podržati osnovne funkcije zbog lošeg ekrana ili loše tipkovnice, tada je kupnja novog uređaja opravdana. No, ako se odlučujete zbog brzine procesora ili većeg SSD-a, zapitajte se – hoćete li stvarno brže pisati izvještaje s Core Ultra 5 procesorom nego s starijim i3? Fokusirajte se na vlastitu produktivnost, a ne na računalo, piše Guardian.

Iako vaš laptop možda nema najnovije USB portove ili wifi karticu, današnji moderni standardi omogućuju veliku kompatibilnost unatrag. Vaš laptop s wifi 5 karticom će bez problema raditi s najnovijim wifi 7 ruterom, a svi USB uređaji mogu se spojiti na bilo koji USB port od 1996. godine – samo s odgovarajućim kabelom ili adapterom.

Kupnja novog laptopa nije samo skupa, već uključuje i ekološke troškove. Osim toga, stariji laptopi često mogu biti popravljeni za trećinu cijene novog uređaja, što je odlična opcija ako vaš laptop ima problem. Također, reciklaža starog računala uključuje ekološki zahtjevne materijale, pa je bolje sačuvati postojeći uređaj.

Kada kupite novi laptop, čeka vas dugotrajan proces ponovnog instaliranja softverskih i hardverskih drajvera, postavljanja svih preferencija i ponovnog podešavanja računala na način na koji ste imali svoj stari uređaj. Zvuči kao puno posla za nešto što je “novije i bolje”, zar ne? Ako odlučite zadržati trenutni laptop, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da poboljšate njegovu učinkovitost. Prvo, provjerite što se sve pokreće pri pokretanju sustava i isključite nepotrebne programe koji usporavaju računalo. Na Windowsima, možete pregledati stavke koje se pokreću automatski, a i Mac korisnici mogu to provjeriti u postavkama za prijavu. Također, pregledajte ekstenzije u preglednicima jer one često zauzimaju resurse i usporavaju računalo.

Nemojte zaboraviti i na čišćenje pohrane – mnogi besplatni alati, poput WinDirStat-a za Windows ili Disk Inventory X za Mac, mogu vam pomoći da vidite što zauzima prostor na disku. Brisanje starih preuzimanja ili neiskorištenih aplikacija možda neće ubrzati računalo, ali može osloboditi prostor i spriječiti vas da kupite novi laptop zbog nedostatka slobodnog mjesta.

Ako želite svom laptopu dati novu šansu, razmislite o nadogradnji hardvera. Iako to nije uvijek moguće, dodavanje više RAM-a, proširenje memorije ili zamjena baterije mogu uvelike poboljšati performanse. Nadogradnja RAM-a osobito može učiniti veliki razliku, jer noviji operativni sustavi i aplikacije često zahtijevaju najmanje 8 GB RAM-a za nesmetan rad.