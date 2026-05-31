Planirate izlet u nacionalni park ili park prirode? Od sutra nastupaju velike promjene, evo na što treba pripaziti

S prvim danom lipnja dio nacionalnih parkova i parkova prirode prelazi na ljetni cjenik, što za posjetitelje znači značajno veće izdatke. Najveći skok cijena tradicionalno bilježe naši najpopularniji nacionalni parkovi. Tako će individualna ulaznica za odrasle u Nacionalnom parku Plitvička jezera, koja u svibnju stoji 23,5 eura, od 1. lipnja pa sve do kraja rujna koštati čak 40 eura. Identičan cjenovni skok primjenjuje se i u Nacionalnom parku Krka, gdje cijena ulaznice za sve kopnene lokalitete za odrasle s predsezonskih 20 eura raste na 40 eura, što predstavlja poskupljenje od sto posto.

Trend rasta cijena slijede i drugi parkovi. U Nacionalnom parku Brijuni cijena popularnog izleta brodom iz Fažane uz obilazak Velikog Brijuna za odraslu osobu penje se s 24 na 30 eura. Za posjet Nacionalnom parku Mljet od lipnja će trebati izdvojiti 25 eura, za razliku od svibanjskih 20 eura. Promjene nisu zaobišle ni parkove prirode, pa tako u Parku prirode Biokovo dnevna ulaznica za odraslu osobu, koja je u travnju i svibnju stajala 10 eura, od početka lipnja pa sve do kraja rujna iznosit će 15 eura. Ova usklađivanja cijena s glavnom turističkom sezonom postala su uobičajena praksa kojom se upravlja brojem posjetitelja i financira održavanje zaštićenih područja.

Ipak, ne uvode svi parkovi ljetne tarife u isto vrijeme niti na isti način. Nacionalni park Risnjak, primjerice, odgađa poskupljenje za mjesec dana, pa će se ondje ljetni cjenik primjenjivati tek od 1. srpnja. Cijena ulaznice za odrasle tada će porasti s osam na 11 eura i vrijedit će tijekom srpnja i kolovoza. S druge strane, postoje i parkovi koji ne mijenjaju cijene ovisno o dobu godine. Nacionalni park Sjeverni Velebit tako zadržava jedinstvenu cijenu ulaznice od sedam eura tijekom cijele godine. Specifičan je i Nacionalni park Kornati, gdje se ulaznice primarno obračunavaju po plovilu, a ne po osobi, pa cijena ovisi o veličini broda i duljini boravka.

Za razliku od nacionalnih parkova, većina parkova prirode nema izražene ljetne tarife, što ih čini pristupačnijom opcijom za izlet tijekom cijele godine. Park prirode Vransko jezero drži cijenu od šest eura za odrasle, u Parku prirode Kopački rit osnovna ulaznica stoji tri eura, dok je za posjet Lonjskom polju potrebno izdvojiti pet eura. Parkovi poput Medvednice, Papuka ili Žumberka-Samoborskog gorja uopće ne naplaćuju opću ulaznicu za ulazak u park, već se plaćaju samo pojedine atrakcije i usluge, poput posjetiteljskih centara ili poučnih staza, a te su cijene uglavnom fiksne.

Cijena ulaznice često uključuje i dodatne sadržaje koji obogaćuju posjet. Primjerice, cjenik za 2026. godinu za Plitvička jezera uključuje prijevoz elektrobrodom i panoramskim vlakom, dok ulaznica za NP Krka posjetiteljima s ulaza Skradin i Lozovac osigurava prijevoz brodom, odnosno autobusom do Skradinskog buka izvan zimskog razdoblja. Zbog velikog interesa i ograničenog broja dnevnih posjetitelja, za Plitvička jezera preporučuje se kupnja ulaznica putem interneta i to nekoliko dana unaprijed kako biste osigurali ulazak u željeno vrijeme.

Važno je imati na umu da je ulaznica samo dio ukupnog troška izleta, pogotovo u jeku sezone. Prema nekim analizama, dnevni proračun za posjet Plitvicama može varirati od 85 eura za skromnijeg putnika do gotovo 380 eura za one koji traže luksuznije iskustvo. Tome treba pridodati i troškove parkinga, koji se, primjerice, na Plitvičkim jezerima u sezoni naplaćuje dva eura po satu za osobni automobil. Cijene hrane i pića unutar parkova također su više, pa obrok poput hamburgera s pićem može stajati i do 14 eura.