U Hrvatskoj nije popravljeno čak 62,4 posto automobila obuhvaćenih opozivima

Čak i potpuno novi automobili koji tek izlaze iz prodajnog salona mogu imati tvorničke nedostatke koji ugrožavaju sigurnost vozača i putnika. Iako s vremenom neki problemi postaju očiti, proizvođači su zakonski obvezni povući oštećena vozila radi popravka – čak i ako nedostaci u međuvremenu ne postanu vidljivi prosječnom vozaču. Povlačenja su uobičajena pojava u automobilskoj industriji, koja u nekom trenutku pogađa svakog proizvođača. Zračni jastuci, sigurnosni pojasevi, kočnice i električni sustavi najčešći su krivci. Iako su to uglavnom neki manji tvornički nedostaci, neki bi mogli predstavljati ozbiljne sigurnosne rizike zbog kojih nije preporučljivo voziti takav automobil. „Kako automobili postaju sve moderniji i uključuju sve više električnih komponenti, povlačenja postaju sve češća. Srećom, ti se problemi obično rješavaju tijekom redovnog održavanja vozila, što vozačima stvara minimalne neugodnosti“, kaže Matas Buzelis, stručnjak za tržište automobila u tvrtki carVertical.

Međutim, neki proizvodni nedostaci mogu imati ozbiljne posljedice. Tijekom 2013. godine svijetom se proširila vijest o neispravnim zračnim jastucima japanske korporacije Takata, što je milijune vozila učinilo nesigurnim. Proizvođači automobila kao što su BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan i Toyota povukli su automobile sa Takata zračnim jastucima radi popravka. Unatoč tome, bilo je smrtno stradalih i ozlijeđenih, pa čak i desetljeće kasnije vozila s ovim neispravnim zračnim jastucima i dalje se mogu pronaći na tržištu rabljenih automobila. Mnogi vozači zanemaruju, naime, rješavanje ovih povlačenja, ostavljajući tako na cestama veliki broj vozila s neriješenim problemima iz proizvodnje. Stručnjaci tvrtke carVertical proveli su istraživanje kako bi utvrdili u kojim zemljama postoji najveći rizik od kupnje rabljenog automobila s otvorenim povlačenjem s tržišta. U istraživanju su analizirana izvješća o povijesti vozila koja su korisnici tvrtke kupili između siječnja 2023 i rujna 2024. i izračunat je udio izvješća koja sadrže informacije o povlačenju automobila. Podaci tvrtke omogućuju utvrđivanje je li povlačenje riješeno, neriješeno ili je status problema nepoznat.

Među automobilima koje je carVertical provjerio u Hrvatskoj, njih 8,4% bilo je povučeno barem jednom. To Hrvatsku svrstava na 9. mjesto od 26 zemalja obuhvaćenih istraživanjem. Približno 37,6% tih automobila imalo je sanirane kvarove, dok je većina ostala na cestama s neriješenim problemima ili nepoznatim statusom. Dakle, čak 62,4 posto automobila nije popravljeno, bez obzira što su obuhvaćeni opozivom! „Pri kupnji rabljenog automobila bitno je provjeriti je li proizvođač izdao povlačenje za to vozilo i, ako je, je li problem riješen. Ignoriranje neriješenih povlačenja može ugroziti sigurnost i s vremenom dovesti do mehaničkih problema“, objašnjava Buzelis.

Južnoeuropske zemlje imaju najveću stopu povlačenja vozila. Među zemljama u kojima je provedeno istraživanje, najveći udio povučenih vozila imali su Portugal (18,2%) i Grčka (17,6%), zatim Španjolska (14,5%), Bugarska (13,9%) i Njemačka (11,5%). Broj automobila s riješenim povlačenjem razlikuje se u tim zemljama. U Portugalu je 38% vlasnika odgovorilo na obavijesti o povlačenju, u usporedbi s 50,2% u Grčkoj, 42,2% u Španjolskoj, 42,6% u Bugarskoj i 48,5% u Njemačkoj. Ove brojke pokazuju da mnogi vozači nedostatke u proizvodnji ne shvaćaju ozbiljno i odlučuju ih ignorirati. Najniže stope povlačenja zabilježene su u Ujedinjenom Kraljevstvu (3,1%), Belgiji (3,1%) i SAD-u (3,2%). S obzirom na visok postotak neriješenih povlačenja i sve veću složenost tehnologije vozila, ključno je da potrošači poduzmu proaktivne mjere prilikom kupnje rabljenog automobila, odnosno da provjere povijest povlačenja konkretnog automobila, potvrde je li popravljen, odnosno da provjere kod proizvođača i ovlaštenih zastupnika je li vozilo sigurno.