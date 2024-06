Svjetska premijera: Prvi Bugatti u potpunosti razvijen pod paskom Mate Rimca

Rijetko je koji proizvođač zadnjih nekoliko godina novi automobil uspio sačuvati u tajnosti do svjetske premijere. Također, dosad još nismo nazočili situaciji da novitet na svjetskoj premijeri predstavlja Hrvat. Prvi Bugatti u potpunosti razvijen pod paskom Mate Rimca, u Hrvatskoj, ostvario je oba ta postignuća. Večernji list među malobrojnim je medijima koji su u Bugattijevu domu, dvorcu Saint Jean u Molsheimu u Francuskoj, uz 200-tinjak uzvanika koji su za taj automobil već uplatili polog, nazočili svečanom otkrivanju hipersportskog automobila kojeg proizvođač najavljuje kao automobilsku ikonu za vječnost. Kad je Mate Rimac, glavni izvršni direktor tvrtke Bugatti Rimac, svijetu otkrio automobil koji i vizualnim i tehnološkim savršenstvom dira u srce, bili smo ponosni kao da smo osobno sudjelovali u njegovu razvoju.

Mate Rimac više je puta tijekom razvoja nove ikone ponovio slavne rečenice osnivača marke, Ettorea Bugattija: "Ako je nešto usporedivo, onda više nije Bugatti“ i „Ništa nije previše lijepo". Do Molsheima se iz Zagreba dovezao u Chironu, kako i priliči, jer novi Tourbillon Chironov je nasljednik. Tourbillon je ime dobio po izumu iz 1801. godine koji se i danas smatra vrhuncem urarskog umijeća. Originalna je to i jedinstvena kreacija koja pomaže suzbiti učinke gravitacije sata kako bi se osiguralo dosljednije mjerenje vremena.

Iako i u cjelini ostavlja bez daha, svaki segment novog automobila svojevrsno je remek djelo: upečatljiv dizajn, vrata koja se otvaraju poput krila, snažna ramena, specifična stražnja LED svjetla, iznova razvijen atmosferski motor i njegov sraz s tri elektromotora, 3D printani dijelovi, volan čiji se obruč okreće dok središnji dio s instrumentima miruje, sjedala koja djeluju kao da će nas zagrliti čim u njih sjednemo… No, osobno nas najviše fascinira analogna instrumentna ploča, na kojoj je najvidljivija povezanost sa svijetom tradicionalnih mehaničkih satova. Dizajnirana je i izgrađena zahvaljujući stručnosti švicarskih urara. Skeletizirani klaster sastoji se od više od 600 dijelova, a izrađen je od titanija i dragog kamenja poput safira i rubina. Teži svega 700 grama, uz najveću toleranciju od 50 mikrona i najmanju od 5 mikrona. To složeno inženjersko remek djelo u središtu je vozačkog iskustva; fiksirano je, dok se rub upravljača okreće oko njega. Središnja konzola, pak, spoj je kristalnog stakla i aluminija, i otkriva zamršen rad prekidača i poluge za pokretanje motora.

Kao i svaki drugi Bugatti modernog doba, Tourbillon je oblikovan prema zahtjevima brzine. Naime, mogućnost vožnje brzinom većom od 400 km/h zahtijeva da svaka pojedinačna površina, utor i prijelaz budu savršeno obrađeni kako bi se ne samo osigurala aerodinamika automobila, već i kako bi svi ti dijelovi pridonijeli njegovoj termodinamici. Tijekom evolucije Tourbillona to se temeljno načelo razvijalo s obzirom na Bugattijeva četiri glavna dizajnerska elementa nadahnuta poviješću: prednje rešetke u obliku potkove, bočnu liniju u obliku slova C, središnji hrbat i kombinaciju dviju boja.

Mate Rimac naglasio je odgovornost koju je čitav tim imao pri stvaranju ovog automobila. “Bugatti su”, kazao je, “stvorili izvanredni ljudi. Kad sam se suočio s izazovom što dalje, rješenje nije bilo očito. Morali smo pomicati granice, a istovremeno biti ultimativni u dizajnu, kvaliteti, detaljima i izradi". I upravo je to srž novog modela u kojem su nenametljivo isprepletene inovacije i tradicija. Pri stvaranju ovog remek djela ideja je bila koristiti što više bezvremenskih komponenti, detalja koji neće zastarjeti.

Da, tu se opet vraćamo na instrumente nalik mehaničkim satovima, ali i na činjenicu da ovaj ultramoderan luksuzni automobil nije nakrcan dodirnim ekranima, dok se ostatak automobilskog svijeta (i dalje) natječe tko će ih imati više, čiji će biti veći. Tourbillon ima samo jedan dodirni zaslon, a i on je skriven od pogleda. Svim se funkcijama upravlja fizički, preko tipki na multifunkcionalnom kolu upravljača, te prekidačima i okruglim kontrolnim jedinicama na centralnoj konzoli i vratima.

Još otkad je Mate Rimac, svijetu najpoznatiji po električnim hiperautomobilima, stupio na čelo Bugattija, smatralo se da će i taj kultni brend s gotovo 120-godišnjom tradicijom proizvodnje vrhunskih vozila pokleknuti pod pritiscima i preobratiti se na struju. Srećom, nije se išlo lakšim putem.

- Vratimo li se u prošlost tvrtke Bugatti i promotrimo li kreacije Ettorea i Jeana, odmah nam postaje jasno kako njih dvojica nisu pristajala na kompromise. Nevjerojatna je količina patenata koje je Ettore prijavio jer je odbijao zadovoljiti se najjednostavnijim rješenjem. Želio je najbolje rješenje, čak i ako u tom trenutku još uvijek nije postojalo. Pronašao bi ga, razvio, testirao i unaprjeđivao sve dok ne bi bilo savršeno. A onda bi ga učinio predivnim. Razlog je to zbog kojeg se Bugattijevi automobili i danas cijene, kao i pokretač svega što smo napravili s Tourbillonom - pojasnio je Mate Rimac, te nastavio:

- Da, ludo je napraviti novi V16 motor, integrirati ga s novim baterijskim sklopom i elektromotorima, te upotrijebiti instrumentni klaster koji karakterizira umijeće izrade švicarskih urara, kao i 3D ispisane dijelove ovjesa i središnju konzolu od kristalnog stakla. Ali to je nešto što bi napravio i sȃm Ettore, i što Bugatti čini jedinstvenim i bezvremenim.

Dakle, Tourbillon je prvi Bugattijev model u posljednjih dvadeset i više godina bez legendarnog motora W16. Tourbillonovo hibridno srce kombinacija je novog atmosferskog V16 agregata s obujmom od 8,3 litre (razvijen u suradnji s tvrtkom Cosworth), prednje električne osovine s dva elektromotora i jednog elektromotora postavljenog na stražnju osovinu. Tourbillon razvija ukupno 1800 konjskih snaga, od čega 1000 stiže iz motora na unutarnje izgaranje, a 800 je u elektromotorima. Riječ je o nevjerojatnom postignuću koje je moguće upravo zahvaljujući najsuvremenijim materijalima i tehnologiji. Veyron, primjerice, dostiže 1001 konjsku snagu s 8,0-litarskim motorom s četiri turbopunjača, dok je novi V16 u potpunosti atmosferski. Osim toga, novi je motor izrađen od izrazito lakih materijala i teži svega 252 kilograma. U automobilskoj industriji očekuje se da je svaki novi model teži od prethodnika, pogotovo doda li mu se hibridni pogonski sklop. No, Tourbillon se može pohvaliti značajno poboljšanim performansama, snažnim sustavom električnih pogonskih sklopova i velikom baterijom, a teži manje od Chirona. To svjedoči o izvanrednom inženjerskom umijeću koje stoji iza Tourbillona, modela koji može pojuriti do 445 km/h. Stotku lovi za samo dvije sekunde, na 200 km/h dograbi za manje od pet sekundi… Prste tu ima i potpuno nova šasija i struktura trupa. Izrađena je od ugljičnog kompozita T800, uključuje niz inovacija za smanjenje težine, poput baterije kao sastavnog dijela monokoka ili stražnjeg difuzora od kompozita koji je nadahnut primjerima iz svijeta automobilističkih utrka. U kombinaciji je i novi 8-stupanjski prijenos s dvostrukom spojkom. S laganom konstrukcijom i trenutačnim okretnim momentom od elektromotora, Bugatti Tourbillon pruža vrhunske performanse. Od zvuka koji proizvodi kad dohvati visokih 9000 okretaja, vozaču svaki živac u kralježnici ugodno zatitra…

Ručno će u Francuskoj sklopiti samo 250 Tourbillona, po neto cijeni od 3,8 milijuna eura. Prevedeno u hrvatske porezne okvire, da ga kod nas netko kupi trebao bi sve skupa s davanjima izdvojiti oko šest milijuna eura. Ako ne odabere i nešto od dodatne opreme. No, neka se poreznici ne vesele prerano. Teško da će koji stići pred njih. Svi su Tourbilloni, kako doznajemo, unaprijed prodani. U garaže svojih vlasnika automobili koji bi bez ikakve dileme mogli biti izloženi u bilo kojoj svjetskoj umjetničkoj galeriji počet će se parkirati od 2026. godine.

- Potražnja je puno snažnija od ponude. Tek smo nedavno krenuli pokazivati auto postojećim Bugatti klijentima i gotovo su svi primjerci već rasprodani. Kupci su reagirali fantastično. Imamo više zainteresiranih, nego automobila. Ovo je po prodaji najuspješniji Bugatti u povijesti. U Hrvatsku ne ide niti jedan primjerak, ali imamo kupca Hrvata koji živi u Švicarskoj - rekao nam je Mate Rimac