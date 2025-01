Samsung je upravo predstavio nove AI mobitele, poznata i cijena nove S25 Ultre za Hrvatsku

Samsung je upravo lansirao svoje nove flagship mobitele - poznatu Galaxy seriju koja uključuje tri nova modela Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25. U San Joseu u Kaliforniji Samsung je velik dio svog velikog godišnjeg predstavljanje posvetio umjetnoj inteligenciji i "najvećim dosad AI mogućnostima na nekom Galaxy mobitelu, kako su to najavili s pozornice. Zahvaljujući bliskim partnerskim odnosima s Qualcommom i Googleom, Samsung puno ulaže u spoj moćnog čipseta (Snapdragon 8 Elite posebno dorađen za Galaxy seriju) i Googleove generativne umjetne inteligencije Gemini za novi iskorak u načinu kako koristimo mobitele u današnje AI vrijeme.

Novi Samsungovi mobiteli od danas su dostupni i u Hrvatskoj, a otkrivamo i po kojim cijenama: Galaxy S25 dostupan je po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 919 eura. Galaxy S25+ bit će dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.199 eura. A najjači model Galaxy S25 Ultra bit će dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.499 eura što je prilično visok iznos za pametni telefon, no jednako toliko stajao je u Hrvatskoj i lanjski model Ultre.

Uvođenjem višemodalnih AI agenata, Galaxy S25 serija predstavlja prvi korak u viziji tvrtke Samsung za promjenu načina komuniciranja korisnika sa svojim telefonom i svijetom oko sebe. „Najveće inovacije odražavaju svoje korisnike i njihove potrebe, zbog čega smo razvili Galaxy AI kako bi svatko mogao prirodnije i lakše komunicirati sa svojim uređajem, uz povjerenje da je njihova privatnost zaštićena. Galaxy S25 serija otvara put pravom AI operativnom sustavu i donosi temeljne promjene, ne samo u načinu na koji koristimo tehnologiju, već i u načinu na koji živimo svoje živote“, izjavio je TM Roh, predsjednik i voditelj Mobile eXperience Business odjela u tvrtki Samsung.

Roh ističe da Galaxy S25 serija mobitela neće samo moći razumjeti vaše upute i naredbe, nego će razumjeti i vaše namjere. Kaže da ćete s mobitelom moći pričati kao da razgovarate s vašim prijateljem te da možete pokrenuti više akcija s jednim pritiskom tipke. Samsungov čelnik pritom nije pojasnio kako će to sve novi Samsungov mobitel izvršavati, no zasigurno se računa na to da će zahvaljujući umjetnoj inteligenciji mobitel učiti o vašem načinu korištenja te razumjeti informacije koje unosite i konzumirati te pravovremeno predlagati akcije koje bi vam trebale pomoći u vašoj svakodnevici. Nešto kao napredna verzija Google Now značajke koja je podsjećala korisnike kada moraju krenuti na posao i prema aerodromu da bi stigli na vrijeme...

Na novoj Galaxy S25 seriji poboljšane su i neke AI značajke koje su već ranije predstavljene poput transkripcije poziva, poboljšanog generiranja teksta i druge. Circle to Search sada brzo prepoznaje brojeve telefona, e -mail adrese i URL-ove na zaslonu korisnika, omogućujući uspostavu poziva, slanje e-maila ili posjet web stranici samo jednim dodirom.

Također, predstavljene su i neke posve nove AI značajke, a sve je to dio Samsungovog paketa AI Galaxy. Nove AI značajke uključujući automatsko biranje dnevnih vijesti (Now Brief i Now Bar). Mobitel će s vama dijeliti nove informacije u onom trenutku kada procijeni da bi vam baš te informacije dobro došle ili biste trebali biti upoznati s nekim novostima iz svijeta. Zaljubljenici u sport tako će pravovremeno dobivati sportske obavijesti (slične usluge nudi i Google praćenjem omiljenih sportaša i sportskih klubova te rezultata uživo)

Foto: Samsung

Novi Samsungovi mobiteli će sada imati i posebnu tipku za pokretanje Googleovog LLM modela Gemini (s desne strane). Jednim pritiskom na bočnu tipku aktivira se Gemini, koji omogućuje radnje u Samsungovim i Googleovim aplikacijama, kao i u aplikacijama trećih strana kao što je Spotify. Na primjer, korisnik može pronaći raspored utakmica svog omiljenog sportskog kluba i dodati ga u kalendar uz samo jednu naredbu.

Novi modeli imaju zeru veći prostor zaslona, Galaxy S25 Ultra ima dijagonalu 6,9 inča. Izvana su zamjetne tek sitne promjene u dizajnu. Kutevi su sada zaobljeniji, a rubovi na stranicama kućišta su pravokutniji. Galaxy S25 seriju pokreće Snapdragon 8 Elite za Galaxy. Iz Samsunga se hvale kako je ovo najmoćniji procesor ikad ugrađen u Galaxy S seriju. Galaxy S25 serija nudi naprednu i učinkovitu AI obradu slika.

Zanimljivo je kako je na službenom predstavljanju u San Joseu tema o novim kamerama stigla tek kasnije u prezentaciji, iako je i dalje riječ o iznimno važnom dijelu svakog mobitela kada korisnici biraju nove modele. Stražnja kamera ima čak četiri objektiva, od toga dva telefoto: 50MP ultra široka kamera (F1.9, FOV 120 ̊), 200 MP širokokutna kamera (OIS F1.7, FOV 85 ̊), 50MP telefoto kamera (5x Optical Zoom, OIS F3.4, FOV 22 ̊) i 10MP telefoto kamera (3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36 ̊). Selfie kamera ima 12 megapiksela (F2.2, FOV 80 ̊).

Nova ultra široka kamera ima 50 megapiksela i trebala bi bogatije prikazivati boje. Samsung najavljuje i bolju kvalitetu fotografija u uvjetima slabijeg osvjetljenja, a to bi se trebalo odnositi i na video. Korisnici će sada imati i bolje i lakše mogućnosti za editiranje fotografija i videa što je prilično bitno zbog objava na društvenim mrežama. Audio Eraser pojednostavljuje uklanjanje neželjenog šuma u videozapisima. Izoliranjem kategorija zvukova – uključujući glasove, glazbu, vjetar, prirodu, gužvu i šum – korisnik može kontrolirati što želi utišati ili potpuno ukloniti.

Galaxy S25 donosi kontrolu dubinske oštrine s Virtual Aperture, integriranim u popularni Expert RAW. Galaxy S25 također podiže kreativnost u stvaranju filmskih materijala uz pomoć Galaxy Log, značajku koja omogućuje precizne opcije za korekciju boja, pružajući profesionalnu produkciju videa. Poboljšan je i Portrait Studio, koji korisnicima omogućuje stvaranje personaliziranih avatara s realističnijim izrazima lica. Filters sada uključuje nove analogne filtere, koji donose estetiku filmskog stila za fotografije i videozapise. Baterija je kapaciteta 5,000 mAh.

Stiže - Galaxy Edge

Tjednima uoči Samsungovog predstavljanja u Kaliforniji nagađalo se da bi Samsung mogao svijetu pokazati i svoj novi drugačiji mobitel kojeg su strani mediji prozivali "Slim", no to se ipak nije dogodilo. No, iz Samsunga jesu pokazali "teaser" najavu za takav mobitel samo je točan naziv - "Samsung S25 Edge", no njegovo službeno predstavljanje se ipak očekuje kasnije u godini.

