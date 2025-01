Ovo su neki od mobitela koje Hrvati najviše kupuju, upravo objavljeni novi modeli

Xiaomi je danas u Europi lansirao svoju seriju Redmi Note 14. Ova nova linija uključuje čak pet uređaja: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G i Redmi Note 14. I dok bi mnogi rado htjeli koristiti najskuplje pametne telefone koji često stoje iznad 1000 eura pa i više od 1300 ili 1500 eura, realnost je da brojni korisnici traže najbolji omjer cijene i kvalitete i okreću se i povoljnijim alternativama. U Hrvatskoj su često među najprodavanijim mobitelima upravo takvi jeftniji modeli, a Redmi Note je najprodavanija Xiaomijeva serija mobitela u Hrvatskoj. Dizajnom su slični ranijim modelima i ne nude neke velike iskorake, ali cijenom su pristupačni, a nude zaokruženu iskoristivost i dobrih fotografija za svakodnevne situacije i dugotrajne baterije.

Xiaomi se novom Redmi Note 14 serijom nastoji približiti čim širem krugu korisnika što se može jasno vidjeti po određenim cijenama. Redmi Note 14 Pro+ 5G dolazi i u Hrvatsku s cijenama od 479 eura (8GB+256GB) i od 529 eura (12GB+512GB). Redmi Note 14 Pro 5G 8+256 dolazi s cijenom od 399 eura. Redmi Note 14 Pro 8+256 stoji 349 eura. Redmi Note 14 5G 8+256 stoji 299 eura, a Redmi Note 14 8+256 stoji 259 eura.

Pro modeli Redmi Note 14 serije su ovdje najkvalitetniji, prednjače s AI 200MP sustavom kamera s optičkom stabilizacijom slike (OIS), što korisnicima bi korisnicima trebalo omogućiti snimanje kvalitetnih detalja. Napredne opcije zumiranja pružaju svestranost—od snimanja najsitnijih detalja s 2x i 4x optički besprijekornim zumom, do dosezanja udaljenih subjekata s do 30x digitalnim zumom na modelima Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G, kao i otključavanja novih kreativnih mogućnosti s 20x digitalnim zumom na Redmi Note 14 Pro.

Xiaomijeva Redmi Note 14 Pro serija također je krcata cijelim nizom zanimljivih značajki umjetne inteligencije. AI je posljednjih godina postao "buzz" riječ i u tržištu smartfona pa ne čudi da i Xiaomi igra na tu kartu. Redmi Note 14 i Redmi Note 14 5G su pak opremljeni s AI sustavom kamera od 108MP koji pruža živopisne boje i oštre detalje. Kako bi dodatno unaprijedili fotografsko iskustvo, prednje kamere serije Redmi Note 14 nadograđene su na najmanje 20MP. Redmi Note 14 Pro se ističe s prednjom kamerom od 32MP.

Foto: Xiaomi

Serija Redmi Note 14 nudi značajku dinamičke snimke, koje oživljava sliku suptilnim pokretom, i dvostruki video, koji korisnicima omogućuje istovremeno snimanje s prednje i stražnje kamere. Uređivanje je poboljšano na Pro modelima s naprednim AI značajkama, kao što je AI Image Expansion, koja proširuje pozadinu za impresivniju snimku. Recimo da vam rub fotografije "reže" neki predmet, AI vam može pomoći tako da jednostavno iskoristi informacije i boje iz postojećeg kadra i samo još proširi fotografiju kao da se snimili širi kadar. Tu je i AI Erase Pro, koja omogućuje uklanjanje neželjenih objekata bez aplikacija trećih strana. Uz AI Erase, osnovni modeli također imaju AI Sky za promjenu pozadine. Korisnicima bi također mogla biti zanimljiva opcija AI cutout - gdje možete označiti osobu ili recimo kućnog ljubimca i staviti ih na posve novu pozadinu. AI značajke mogu vam pomoći i da lakše uredite video i pripremite takvu objavu za društvene mreže uz lakše dodavanje recimo pozadinske glazbe.

Redmi Note 14 serija trebala bi biti otporna na padove, prskanje i ogrebotine. All-Star Armor struktura, koja se sastoji od dodataka kao što su aluminijski kompozitni okvir visoke čvrstoće, pjena koja apsorbira energiju i polimerni puferski materijal, ugrađena je u Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G modelima za poboljšanu otpornost na padove. Pro modeli posjeduju dodatnu otpornost na ogrebotine zahvaljujući Corning Gorilla Glass Victus 2 staklu na zaslonu. Redmi Note 14 Pro+ 5G model dolazi uz Corning Gorilla Glass 7 ili poklopcem baterije od veganske kože za sveobuhvatnu sigurnost. Za ostatak serije, Corning Gorilla Glass 5 osigurava solidnu zaštitu zaslona. Osim otpornosti na padove i ogrebotine, Redmi Note 14 serija otporna je i na različite vremenske uvjete. Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G posjeduju certifikat IP68 koji osigurava zaštitu od prašine i vode. Također, ekrani bi sada trebali moći prepoznati i kada ostane koja kapljica vode na površini, ili da se ekran malo zamasti, a da opet pravilno isprati pokrete vašeg prsta.

Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 5G dolaze s certifikatom IP64 koji ih štiti od prašine i prskanja, a Redmi Note 14 ima certifikat IP54 za otpornost na prskanje i prašinu. Redmi Note 14 seriju trebala bi pratiti i obećavajuća baterija. Najbolji model iz cjelokupne serije - Redmi Note 14 Pro+ 5G dolazi s naprednim 4nm Snapdragon 7s Gen 3 procesorom. Njegova baterija od 5110 mAh s 120W HyperCharge trebala bi zadovoljiti i napredne korisnike. Iz Xiaomija tvrde da ovaj model može funkcionirati i na temperaturama nižima od -20 °C.

Redmi Note 14 Pro 5G i drugi modeli opremljeni su MediaTek Dimensity 7300-Ultra i MediaTek Helio G100-Ultra procesorima. Upareni s velikim baterijama od 5110 mAh do 5500 mAh. Iz Xiaomija tvrde da osim samog kapaciteta baterije, svi modeli imaju baterije dugog ciklusa dizajnirane za dugotrajnu pouzdanost, zadržavajući do 80% svog kapaciteta nakon 1600 ciklusa punjenja. Svi Pro modeli uključuju funkciju brzog uključivanja, nudeći pogodnost uključivanja unutar nekoliko sekundi nakon što se baterija isprazni. Google Gemini dostupan je u cijeloj seriji. Circle to Search na Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G omogućuje korisnicima bržu pretragu informacija oko sebe.

Foto: Danijel Lijović

Redmi Note 14 serija dolazi s 120Hz zaslonom. Napredna tehnologija zaštite za oči omogućuje korisnicima produljeno vrijeme upotrebe uređaja. Zaslon smanjuje izloženost plavoj svjetlosti s certifikatima TÜV Rheinland Low Blue Light (hardversko rješenje), Flicker Free i Circadian Friendly, na svim uređajima. Zasloni na Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G imaju vršnu svjetlinu od 3000 nita, znatno veću od prethodne generacije.

Xiaomi je danas najavio i pet novih proizvoda iz portfelja AIoT i zdravstvenih gadgeta. Ovi novi dodaci uključuju slušalice Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro, pametni sat Redmi Watch 5 te punjače Xiaomi 33W Power Bank 10000 i Xiaomi 165W Power Bank 10000. Cijena za Redmi Buds 6 bežične slušalice iznosi 44 eura, za Redmi Buds 6 Pro bežične slušalice 79 eura, za Redmi Watch 5 pametni sat 119 eura. Cijena Xiaomi 33W Power Bank 10000 je 29 eura, a Xiaomi 165W Power Bank 10000 je 54 eura.

Redmi Buds 6 koriste aktivno poništavanje buke (ANC) s dubinom do 49 dB i propusnošću od 2 kHz, trebali bi moći smanjiti buku od lagane kiše, tipkanja i prometa. AI smanjenje šuma s dva mikrofona smanjuje pozadinsku buku, iz Xiaomija tvrde čak i pri vjetru do 9 m/s. Slušalice daju vidljive razine baterije u stvarnom vremenu, a iz Xiaomija tvrde dai pružaju do 10 sati reprodukcije s jednim punjenjem ili do 42 sata s kućištem.

Redmi Buds 6 Pro zahtjevnijim korisnicima s ograničenim budžetom donosi kvalitetno audio iskustvo. Novi model pruža dublji bas i oštrije visoke tonove. Nudi podesive načine rada, uključujući praćenje glave. Koristi tehnologiju 55dB Active Noise Cancellation (ANC) koja uključuje ultraširoku pokrivenost od 4kHz koja bi trebala moći blokirati smetnje srednje do visoke frekvencije. Slušalice su dostupne u tri živopisne boje — bijeloj, crnoj i ljubičastoj, a dolaze s excimer premazom koji osigurava korištenje ugodno za kožu tijekom dugih razdoblja. Iz Xiaomija tvrde da korisnici mogu uživati ​​u do 9,5 sati reprodukcije s jednim punjenjem ili do 36 sati s kućištem za punjenje, uz intuitivne dodirne kontrole za upravljanje pozivima, reprodukcijom zvuka, glasnoćom i ANC načinima rada. Za daljnju personalizaciju iskustva, prilagodljiva značajka ekvilizacije (EQ) nudi četiri unaprijed postavljena načina i jedan prilagođeni način, omogućujući korisnicima fino podešavanje zvuka prema njihovim željama.

Foto: Xiaomi

S najvećim i najsvjetlijim zaslonom dosad na Redmi satu, Redmi Watch 5 korisnicima donosi AMOLED zaslon od 2,07 inča. Njegova svjetlina od 1500 nita, brzina osvježavanja od 60 Hz i živopisna jasnoća od 324 ppi trebali bi pružiti ugodno korisničko iskustvo. Iz Xiaomija tvrde da baterija može potrajati čak do 24 dana. Ugrađeni linearni motor pruža tihe, precizne taktilne povratne informacije, dok Bluetooth podrška za telefonske pozive i smanjenje buke s dva mikrofona bi trebala omogućiti jasne pozive u bučnim ili vjetrovitim vanjskim okruženjima. Redmi Watch 5 ima novi vlastiti algoritam otkucaja srca koji poboljšava točnost praćenja otkucaja srca kako bi korisnicima omogućio cjelodnevno praćenje otkucaja srca, kisika u krvi i kvalitete sna. S više od 150 sportskih načina rada, Redmi Watch 5 bi mogao biti koristan partner za vježbanje, s ugrađenim 5-sustavnim GNSS-om dizajniranim za precizno praćenje aktivnosti na otvorenom, a podržava i vodootpornost od 5ATM.

