Provjerite akumulator prije nego što se isprazni i automobil u hladno zimsko jutro ne možete upaliti

Jutarnje temperature sve su niže, a to znači da smo u najhladnijem dijelu godine, kad su posebno osjetljivi akumulatori u vozilima. Mnogi vozači podcjenjuju važnost ispravnosti akumulatora pa se često događa da se oni, pogotovo u zimskim mjesecima, isprazne pa je automobil nemoguće pokrenuti. Upravo je neispravan akumulator i najčešći uzrok intervencija pomoći na cesti Hrvatskog autokluba. Akumulator je srce električnog sustava vozila ključan za pokretanje motora, ali i rad svjetala, prozora, brisača, klimatizacijskog uređaja, grijanja sjedala, radija te čitavog niza drugih električnih potrošača kojih je sa svakom novom generacijom automobila sve više.

Tehnologija i učinkovitost akumulatora također napreduju i prate sve veću kompleksnost modernih vozila, no i dalje je riječ o potrošnoj komponenti koju ćete u nekom trenutku morati mijenjati, stoga je dobro redovno provjeravati njezino stanje. I tehnologija te učinkovitost novih generacija akumulatora je sve naprednija, ali i dalje je to potrošni dio automobila. Dakle, ima određeni životni vijek i s vremenom će doći trenutak kad ćete ga morati promijeniti.

Na vijek trajanja akumulatora utječu i klimatski uvjeti, a najdulje će raditi u umjerenoj klimi, dok je baterijama za automobile najteže na prostorima s vrlo hladnim ili vrlo vrućim klimatskim uvjetima. U umjerenoj klimi akumulator bi trebao bez poteškoća raditi do četiri godine. Zimski su uvjeti najteži za akumulatore pa ako želite da vam se ne dogodi da u hladno jutro ne možete pokrenuti automobil zbog zatajenja akumulatora, potrebne su redovne provjere stanja napona profesionalnim ispitivačem. One će vam dati do znanja je li vrijeme za zamjenu.

Ako je akumulator u cijelosti napunjen, ima napon od barem 12,6 volti, kod vrijednosti od 12,2 volti napola je pun, a kod 11,9 volti gotovo je prazan. Ako mjerač pokazuje manje od 11 volti, akumulator treba što prije zamijeniti. Redovnu izmjenu mogu preduhitriti razni problemi, a prvi znak da nešto nije u redu s vašim izvorom električne energije su sporija i teža pokretanja motora, ponajprije kod hladnog starta u ovo doba godine.

No, postoji i vrlo jednostavan način za provjeru stanja akumulatora kojeg svatko može obaviti. Parkirajte automobil u mraku ispred zida, isključite motor i uključite kratka svjetla. Ako svjetlo nakon kratkog vremena postane tamnije, to znači da akumulator slabi i da ćete ga ubrzo morati mijenjati.

Svakako je važno da kod svakog posjeta serviseru, primjerice, pri redovnom servisu automobila akumulator bude provjeren. Ako to serviser ne obavi sam, tražite da ga provjeri njegovo stanje. Akumulator biste trebali zamijeniti dok još radi, ali mu je kapacitet oslabio, a ne čekati da postane potpuno neupotrebljiv, jer tako riskirate da automobil ne možete upaliti.

Ako je automobil na niskim temperaturama nekoliko dana, preporučljivo je svakodnevno ga upaliti kako se akumulator ne bi ispraznio. Ako, pak, u zimsko vrijeme duže vrijeme ne mislite paliti auto, najbolje je da akumulator izvadite i spremite na toplo mjesto, jer u suprotnom riskirate da se baterija potpuno isprazni, kao i da postane potpuno neupotrebljiva.

Pri kupnji novog akumulatora najbolje je držati se specifikacija proizvođača vašeg automobila ili potražiti savjet kod vodećih trgovaca autodijelovima. Ovisno o snazi, proizvođaču i tipu akumulatora, njihove se cijene kreću od 55 eura za kapacitet od 45 Ah, pa sve do preko 250 eura za AGM akumulatore za automobile sa start/stop sustavom renomiranih proizvođača.