Provjerili smo tko još nudi benzince i dizelaše, a gdje su već sad sami hibridi i auti na struju

Primijetili ste da je danas u ponudi sve manje novih automobila s klasičnim motorima na unutrašnje izgaranje? Da, a sljedeće godine će ih biti još manje, jer na snagu stupa nova CAFE (Corporate Average Fuel Economy) regulativa kojom je predviđeno daljnje smanjenje praga emisije ugljičnog dioksida. Proizvođači, naime, prema sadašnjoj CAFE regulativi plaćaju 95 eura po gramu viška CO2 po prodanom vozilu iznad 95 g/km CO2, a prema novoj regulativi koja je 15 posto rigoroznija isti bi iznos plaćali za svaki gram iznad 81 g/km CO2. Europska pravila za smanjenje emisija CO2 usmjerena su na 50 g/km do 2030. i nultu emisiju do 2035. Zbog svega toga u prodaji je sve više električnih modela automobila, no problem je u tome što se električni automobili ne prodaju kako se očekivalo. U prvih deset mjeseci u Europi imaju udio u prodaji od 13,1 posto, a očekivalo se da će do sada imati najmanje 20 posto udjela, kako bi se do 2035. dostigli ciljevi.

Hoće li Europska komisija popustiti i smanjiti ciljeve ili kazne, ostaje nam vidjeti, no zasad ne popušta, pa je ubrzana elektrifikacija, bilo ponudom čistih električnih automobila, plug-in hibrida, punih hibrida ii blagih hibrida jedino rješenje. U prvih deset mjeseci u Hrvatskoj je udio električnih automobila u ukupnoj prodaji samo 3,1%, no udio svih vrsta hibrida jest 29,1%. Bili smo nedavno na predstavljanju Peugeota 5008, velikog SUV modela francuskog proizvođača, koji bi, prema nekadašnjoj logici, dolazio s dizelskim motorom. No, ne samo da nema dizela u ponudi već se nudi s tri opcije električnog pogona i uz plug-in hibrid te u hibridnoj varijanti. Općenito je Peugeotova gama cijela elektrificirana, a čisti benzinci nude se samo uz manje modele kao što su 208, 308 i 2008. Dizel je dostupan jedino kod dostavnih vozila, a i oni nude kao alternativu električni pogon.

Foto: Peugeot

Kod Citroëna je situacija slična, manji C3, C4 i C3 Aircross dolaze uz benzince, s time da C3 i C4 nude i potpuno električni pogon, dok su svi drugi modeli hibridi ili plug-in hibridi. Dostavljači, uz struju, nude još i dizelaše. Opel u Corsi nudi benzinsku ili električnu opciju, u Astri se nudi benzinska, električna, hibridna ili dizelska opcija. Crossland je samo uz benzin, Grandland uz benzin, hibrid ili dizel. Mokka se nudi uz benzin, hibrid ili 100% struju.

I treći francuski proizvođač Renault drži korak u elektrifikaciji, Clio možete kupiti kao benzinca, ali i dizelaša, što je pravi raritet u ovoj klasi. Benzinca možete kupiti i u Capturu i Meganeu Conquest (kao i Clio nude i više hibridnih opcija), a i kompakt Megane se prodaje još uvijek i to samo uz dizelaša, dok Megane Grandcoupe dolazi uz benzinca i dizelaša. Dizelaša i benzinca možete kupiti i u putničkoj izvedbi Kangooa, a dizelaše i uz putnički Trafic i dostavnjake. Svi ostali modeli su elektrificirani, bilo potpunom strujom bilo u nekoj od hibridnih opcija.

Foto: Renault

Dacia više nema dizelaše u ponudi, može se kupiti uz benzince, benzince uz plinsku instalaciju ili uz pune hibride. Honda više nema dizelaša u ponudi, ali ni "čistog" benzinca, već svi modeli imaju puni hibridni pogon ili 100% pogon na struju. Hyundai i Kia u manjim modelima nude benzinske motore, dok kod većih modela benzince, dizelaše ili razne kombinacije hibridnog pogona u smislu blagog hibrida, punog hibrida ili plug-in hibrida. Također, dobra im je i ponuda električnih modela.

Toyota je pionir elektrifikacije i nema problema s europskim normama. Svi modeli osim najmanjeg Ayga i Corolle Sedan (benzin) i najvećih Land Cruisera i Hiluxa (dizel) te sportske GR Supre (benzin) imaju isključivo hibridnu opciju. Iznimka su ovdje dostavljači koji nude struju, benzin i dizel. Toyota zasad nudi samo jedan električni putnički model bz4x.

Foto: Toyota

Nissan je već prije odustao od dizela, a benzinske motore uz hibride, blage hibride ili ePower hibride nudi u Jukeu i Qashqaiju, dok X-Trail dolazi samo kao blagi hibrid ii e-Power hibrid. U ponudi je i potpuno električna Ariya. Fiat nudi isključivo benzince uz blagu hibridnu tehnologiju (600, Panda i 500X) ili potpuno električne modele 500 i 600. I Jeepovi modeli su svi elektrificirani, nude se uz blagu hibridnu e-Hybrid tehnologiju ili 4Xe plug-in hibridnu tehnologiju, a u ponudi je i potpuno električni Avenger.

Suzukijevi svi modeli dolaze uz blage hibridne sustave bazirane na benzincima, pune hibride ili PHEV hibride, a upravo su predstavili i prvi električni model – eVitaru.

Volkswagen ima već široku gamu električnih automobila – ID3, ID4, ID7 i ID7, no još uvijek se njihovi automobili mogu većinom kupiti i uz ICE motore. Manji modeli samo uz benzince, a veći uz benzince i dizelaše. Dakako, u ponudi su i blagi hibridi i plug-in hibridi.

Slično je i sa Škodom, najprodavanija Octavia najbolje se prodaje uz dizelaše i benzince, a drugi najprodavaniji model Kamiq uz benzinca. Nude se i razne opcije blagih hibrida i PHEV-a, a u ponudi su i dva električna modela, Enyaq i Enyaq Coupe.

Gotovo svima je zajedničko da u ponudi ICE motora koriste benzince malog obujma s turbopunjačem, a jedina iznimka na tržištu je Mazda koja se drži filozofije većeg obujma motora bez turba. U manjim modelima su to benzinci uz blagu hibridnu tehnologiju, a kod većih SUV-ova plug-in hibridi, benzinci i dizelaši (MHEV). U ponudi imaju i hibridnu Mazdu2 i električni MX-30.

Tesla je jedini proizvođač s većom prodajom koji u Hrvatskoj zasad nudi isključivo električne automobile, no uskoro bi joj se trebao priključiti najveći globalni konkurent – kineski gigant BYD. Kineskih modela je sve više na našem tržištu, a zajedničko im je da dizelske motore ne nude. U ponudi kod Gellyja su benzinci, MG nudi benzince, ali im se glavnina ponude temelji na hibridima, plug-in hibridima i električnim modelima. Lynk&Co dolazi samo kao plug-in hibrid.

Foto: Gao Jing/XINHUA/PIXSELL

Kod premium proizvođača još se uvijek mogu kupiti sve vrste motora. I kod najmanjih modela Audija, BMW-a i Mercedesa u njihovim kompaktnim modelima A3, Serija 1 i C-klasa mogu se birati benzinci ili dizelaši, uglavnom s blago hibridnom tehnologijom, ali i plug-in hibridi. U većim modelima nude se razne opcije hibridnih benzinaca i dizelaša, a u kod njih je i dobra ponuda električnih modela. Samo za primjer, kod BMW-a od 109 modelskih verzija koje su trenutačno u ponudi u Hrvatskoj 20 je plug-in hibridnih, a 25 potpuno električnih. No i kod ostalih verzija ICE motora u ponudi uglavnom imaju blage hibridne sustave. Volvo u ponudi više nema dizelaša, već samo benzinske blage hibride, plug-in hibride ili potpuno električne modele. Dakako, i Toyotin luksuzni brend Lexus u ponudi ima isključivo hibridna vozila (pune hibride i PHEV hibride) i električne modele RZ i UX EV.