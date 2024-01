Pizza Hut stigao u Hrvatsku, otkrivamo cijene, ali i zašto je bio zatvoren dva dana

Otvoren je Pizza Hut! Nakon par dana manje kontroverze oko otvaranja prvog restorana popularnog američkog lanca za pizze u Bolničkoj ulici, danas smo probali prve pizze na toj lokaciji. Kako su nam objasnili, do zabune je došlo zbog nedostataka na lokalnoj instalaciji električne mreže zbog čega je prvi Pizza Hut nakon vikenda uhodavanja na dva dana morao zatvoriti, no sada su u pogonu.

Pizza Hut osnovan je 1958. godine u Wichiti u američkoj državi Kansas da bi se do 2020. razvio u globalni lanac s 17.639 restorana zaključno s 2020. godine. Bez ovih hrvatskih, naravno, nakon Bolničke već za par dana trebao bi se otvoriti i onaj u Z Centru a onda i onaj u Nehajskoj. U Zagrebu bi, dakle, radile tri lokacije a želja je pronaći i lokaciju za drive-in jer je iskustvo iz McDonald'sa u pandemiji izuzetno snažno te se vidi kako takav tip ugostiteljstva itekako dobro može proći u gradu poput Zagreba. Osnivači su Pizza Huta braća Dan i Frank Carney a danas je vlasnik Yum! Brands koji uz Pizza Hut upravlja s još nekim velikim američkim brendovima kao što su KFC koji je također prisutan u nas, Taco Bellom te The Habit Burger Grillom.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Vlasnici hrvatske franšize isti su oni koji upravljaju i još jednom američkom fast food trgovačkom markom, a to je Burger King. Pizza Hut u Bolničkoj pripadao bi hibridnom restoranskom formatu gdje možete jesti, s toplijim vremenom funkcionirat će i terasa, ponijeti za van a zaključen je i dogovor o dostavi s jednom većom digitalnom platformom koja već funkcionira u nas. Brendirani restoran u Bolničkoj ima dovoljno prostora za obiteljsko objedovanje, terasa je također dovoljne veličine, a kuhinja je opremljena za opsluživanje ozbiljnijeg broja klijenata.

Uskoro će, nakon što se uspostavi normalizirana opskrba strujom, osim pizza biti u prvom hrvatskom Pizza Hutu dostupni i krumpirići te krilca pripremljena na više načina. Također će tu biti i ponuda kruhova, klasičnih američkih, poput garlic breada prije svega u funkciji priloga. O kako se jakoj trgovačkoj marci radi osvjedočili smo se i sami posjetivši restoran koji je, dakle, ipak bio otvoren unatoč brujanju na internetu, te je u nekih sat vremena po hranu u njega došlo nekih 20 kupaca. Za restoran koji nije imao službeno otvorenje reklo bi se kako je to dosta solidno. Probali smo odmah više vrsta pizza, podijelili ih i s našim kolegama da bismo dobili što potpunije mišljenje, uzimajući u obzir da je restoran tek otvoren što također treba uzeti u obzir. Osoblje je, kako kažu u Pizza Hutu, prošlo obaveznu naobrazbu pripreme hrane na način kakav je uobičajen u ovom restoranu, a posebno je interesantno što se pizze pripremaju pred vama, dakle kuhinja je otvorenog tipa. Kao svojevrsna signature pizza bila bi Pepperoni, a i radi se o tradicionalnoj američkoj pizzi sa salamom, mozzarellom i umakom od rajčice, naravno. Ono što je u Pizza Hutu također neki trade mark je biranje između dvije vrste tijesta, pan što je punije, krušnije, i San Francisco koje je hrskavije ali je tu i u nas već odavno popularni punjeni rub, dakle rub pite punjen sirom. Izbor je, dakako, osoban, naš bi bio San Francisco gdje je tijesto lakše i prozračnije.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Pan je masnije tijesto, ali ne toliko da bi vam bilo odbojno. U oba slučaja nema onoga od čega strepe svi uživatelji pizze, a to je nadimanje. Toga nema, nismo osjetili niti da su tijesta isuviše kvasna. Sitna je primjedba na jednoj pizzi bila ponešto slađe tijesto, no generalno je većina kušača bila vrlo zadovoljna. Za nešto čija bi karakteristika trebala biti masovnost i brza priprema ovo je bitno više od očekivanja. Priprema traje neko vrijeme, iz razloga što se pizze pripremaju svaka posebno, napomenuli smo, kuhinja je otvorenog tipa, gledate kako se vaša pizza radi.

Tijesto jest najvažniji dio pizze no ako sastojci ne valjaju, badava vam. A često u nas zna biti da su sastojci oni iz lokalnog dućana, zamjenski i tome slično. Ovdje su oni strogo kontrolirani i propisani od centrale no to ne znači da dobivate isto što ćete dobiti u Pizza Hutu u nekom drugom gradu. Pogotovo ne ako izaberete Slavonsku pizzu, gdje se uz mozzarellu i pepperoni salamu nalazi i kulenova seka, slanina, jalapeno papričice, zelena paprika i crveni luk. Sastojci poput kulenove seke od domaćeg su proizvođača, onoga koji je svojim proizvodom uspio zadovoljiti standard vlasnika restorana Pizza Hut, a može zadovoljiti očekivano veliku potražnju.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Farmhouse je nešto što će vam sigurno ponuditi, tu je mozzarella, šunka, gljive i zelena paprika, s umakom od rajčice naravno. Ova pizza bio bi neki naš izbor tog prvog kušanja. Nama se u svemu sviđa što se na sastojcima ne štedi, nismo primijetili da je bilo nekih zamjenskih ili ispod nekog opće zadovoljavajućeg nivoa kvalitete.

Što se cijena tiče, podijeljena su u tri razine, mala pizza promjera 23 cm stoji od 6,5 pa do 9 eura, srednja od 8 do 10,50, promjera je 30 cm i rekli bismo da je najbliža standardnoj velikoj pizzi iz kvartovskih pizzerija, a onda je tu velika promjera 38 cm koja je od 10 pa do 12,50 eura ako uzmete neki ljuti specijal iz linije Hut Sizzlers.

Nema pizza cutova, to nije u filozofiji restorana, možete uzeti samo cijelu pizzu što je po nama logično jer je teško očekivati da ne biste dobili nešto podgrijano a tržište takvih malih zalogaja zauzele su odavno pekare. Naime, i Pizza Hut jest masovni globalni lanac, ali treba ga također shvaćati ipak kao brendirani restoran prije nego kakav klasični kvartovski fast food. Rekli bismo kako je velika pizza dovoljna da se najedu dvoje odraslih ljudi pa po glavi s pićem za svakoga nećete potrošiti više od 7-8 eura što je doista pošteno. Prvo kušanje na nas je ostavilo povoljan dojam, Pizza Hut daje dosta više od očekivanja, a vraćamo se sasvim sigurno, pogotovo kada ponuda bude cjelovita, s krilcima, krumpirićima i kruščićima s češnjakom.