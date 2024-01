VIDEO Bitka protiv kamenca u kupaonici: Isprobali smo tri jaka sredstva, evo rezultata

Bitka protiv kamenca u kupaonici jedna je od onih u koje se svi upuštamo, iako s malo nade da ćemo je koji put i dobiti. Jer, kako god i s čim god kupaonicu – a posebno tuš kabinu – čistili, kamenac je, čini se, neporažen. Ili ga ne uspijevamo očistiti onako temeljito kako bismo htjeli ili se prebrzo ponovno nakupi na glavi tuša, na miješalici, staklenim stijenama, metalnim rubovima... Kad u kombinaciju ulete i ružne i opasne mrlje od plijesni na fugama i silikonu, i više je nego jasno da ponovno moramo u bitku, kako ne bismo izgubili rat. Na tržištu je čitav niz sredstava za čišćenje kamenca, ovom prilikom isprobali smo kako djeluju tri: dva poznata i razvikana te jedan hrvatske proizvodnje. Kamencu u tuš kabini suprotstavili smo Cilit Bang, KH-7 i M8 HRC Fosfosanit sredstvo za čišćenje kamenca. Testiranje smo provodili više mjeseci, na način da smo jedan kut u tuš kabini, iza vrata, i dio zida iznad odvodne kanalice ostavljali bez čišćenja dok se ne bi nakupila zaista gadna količina kamenca. Ostatak tuš kabine između dvaju temeljitih čišćenja održavali smo redovito. Na taj je način bilo moguće isprobati djelotvornost sva tri sredstva i na uobičajenoj količini kamenca, ali i na onom tvrdokornijem.

Da ne duljimo puno s očitim, na sva tri sredstva upozorenja su da se radi o kemikalijama te da se mora izbjegavati dodir s očima. Cilit Bang i KH-7 tvrde da uklanjaju 100 posto kamenca, M8 se deklarira kao učinkovito sredstvo za odstranjivanje kamenca, hrđe, tamnih mrlja od gljivica... Na pakiranju Cilit Banga stoji da rukavice nisu potrebne, dok KH-7 i M8 nadražuju kožu, a valja i izbjegavati udisanje njihovih isparavanja. Stoga sam se opremila gumenim rukavicama, a kasnije se pokazalo da mi treba i zaštitna maska. Krenimo redom.

Cilit Bang u pakiranju od 750 ml stoji 6,69 eura Foto: Tomislav Miletic /PIXSELL

Cilit Bang, kao i ostala isprobana sredstva, osim u kupaonici može se koristiti u kuhinji. Pakiranje od 750 ml stoji 6,69 eura. Sredstvo treba raspršiti po površini koju želimo očistiti i ostaviti da djeluje pet minuta (do 20 ako je prljavština tvrdokorna). Miris nije napadan, citrusne je note. Kroz mlaznicu izlazi u obliku pjene, pa treba više puta prskati da se prekrije čitava tuš kabina. Zaista više puta... No, ne smrdi, ne grize za oči pa je sav napor na ruci. U prvom čišćenju ostavili smo da djeluje pet minuta, idući put je prije ispiranja stajao 15 minuta. Oba puta kamenac sa staklenih stijenki otišao je i bez trljanja spužvom, onaj na pločicama i na glavi tuša trebalo je malo potjerati trljanjem. Potreba za ribanjem metalnih dijelova ovisila je o tome gdje se kakav kamenac nakupio – negdje je trebalo malo proći četkom, negdje nije. Tamne mrlje od plijesni na fugama nisu otišle samo djelovanjem pa ispiranjem Cilit Banga, ali zato jesu kad smo ih još lagano prebrisali spužvom. Mrlje na silikonu nisu otišle, ali njih nije skinulo niti jedno od isprobanih sredstava. Nakon tretmana Cilit Bangom kamenac se uočljivo sporije ponovno nakupljao, tako da sam ovim sredstvom – koje se proizvodi u Poljskoj - u cjelini zadovoljna.

KH-7 u pakiranju od 750 ml stoji 4,10 eura Foto: Tomislav Miletic /PIXSELL

KH-7 jednake količine, 750 ml, platila sam 4,10 eura. Princip testiranja bio je isti: jednom sam ga ostavila da djeluje pet minuta, drugi put djelovao je 15 minuta. I ovo je sredstvo dobrog mirisa, također citrusnog, i u početku špricanja u unutrašnjosti tuš kabine nije mi smetalo. No, ubrzo me počelo tjerati na kašalj, valjalo je jače otvoriti prozor. Ipak, nije to bio jaki kašalj, sve je u okvirima podnošljivosti. Za oči nije smetao. I KH-7 kroz mlaznicu izlazi u obliku pjene pa je i za njegovo nanošenje po čitavoj tuš kabini valjalo puno puta stisniti ručkicu na pakiranju. Nakon vremena potrebnog da sredstvo djeluje, situacija je potpuno ista kao i kod Cilit Banga: kamenac je sa staklenih i ponegdje s metalnih površina otišao već i samo ispiranjem, na zabačenijim dijelovima i na hrapavim pločicama trebala mu je pomoć spužve. Mrlje s fuge trebalo je malo ribati, one na silikonu su ostale. Dakle, i KH-7 dobro će odraditi posao, ali ponegdje ćete morati uložiti i malo energije u to čišćenje. Također, nakon čišćenja s ovim sredstvom – koje nam stiže iz Španjolske - na staklenim je stijenkama bio uočljiv učinak odbijanja vode, kako i kod Cilit Banga, pa se neko vrijeme kamenac za njih slabije primao.

M8 HRC Fosfosanit u pakiranju od jedne litre stoji 5,50 eura Foto: Tomislav Miletic /PIXSELL

M8 HRC Fosfosanit sredstvo za čišćenje kamenca proizvodi se u Hrvatskoj. Pakiranje od jedne litre stoji 5,50 eura. Proizvođač navodi da je ovo sredstvo posebno formulirano za brzo i temeljito odstranjivanje kamenca, hrđe, patine, te tamnih mrlja od gljivica s različitih površina - keramičkih, plastičnih, metalnih ili staklenih, samo ne s mramora ili prirodnog kamena visokog sjaja. Prva razlika koju uočavamo je da sredstvo kroz mlaznicu ne izlazi kao pjena već se sitne kapljice fino rasprše, što znači da ga je lakše i brže nanijeti na željenu površinu. Brzina je ovdje i bitna jer M8 me je natjerao da posegnem za zaštitnom maskom. Miris je intenzivan, potiče na kašalj (na pakiranju i stoji da može nadražiti dušni sustav). S njim kupaonicu valja čistiti uz otvoren prozor. No, intenzivan miris raspršio se već nakon tri minute djelovanja sredstva, nakon pet minuta najnormalnije sam ušla u kupaonicu i više mi ništa nije smetalo. Sredstvu nigdje nije trebala pomoć ni spužve ni četke, voda je odnijela i razgrađeni kamenac i stare naslage sapuna, čak su i mrlje od plijesni na fugama otišle samo ispiranjem sredstva. Ipak, ni M8 nije uklonio tamne mrlje s bijelog silikona, na spoju staklenih stijenki s podnim pločicama. To je očito svim sredstvima problem. Mogu li preporučiti M8? Da, za prostorije s prozorom. Čišćenje će s njim svakako biti brže i bez potrebe za ribanjem, no oboružajte se i rukavicama i maskom. I ovo je sredstvo na staklenim stijenama tuš kabine ostavilo zaštitni sloj, masni film koji je u narednom periodu s njih tjerao vodu pa se i novi kamenac bitno sporije nakupljao.

