Trebate nešto za razbuđivanje, a obična kava teško vam sjeda na želudac. Jeste li probali kavu s gljivama? Mi jesmo, evo dojmova

Jesi li za kavu s gljivama? Ne, ne volim gljive. Tako je nekako zvučao razgovor s kolegicom, uz ispruženu kutiju s MushroomCups paketićima instant kave. Naravno, nije ostalo na tome, radoznalost je bila jača. Na izbor je bilo više verzija, odabrala sam Go Sharp organsku instant kavu s gljivama lavlja griva te s lisičarkama. Princip pripreme jednak je bilo kojoj drugoj instant kavi: u 100 do 200 ml vruće vode valja rastopiti prah iz jedne vrećice i promiješati. Miris je kao kod 'obične' kave – i po otvaranju vrećice i nakon što se njezin sadržaj pomiješa s vodom. Okus ove isprobane – uz koju je obećano poboljšano učenje i koncentracija – jako je sličan turskoj kavi. Inače pijem čisti espresso, pa mi je jedna vrećica u 100 ml djelovala pomalo vodenasto, ali ne mogu reći da je bila slaba. Naprotiv! Bila je to jaka kava, najsličnija toj isprobanoj, od kava kojih se sjećam, bila je jedna jaka turska kava. I, da razriješimo glavno pitanje: gljive se uopće ne osjete. Da mi nije rečeno da je to kava s gljivama, nema šanse da bih znala. Štoviše, kao potencijalni dodatak kavi istaknula bih kakao jer mi se čini da se negdje u pozadini krije i ta nota. S obzirom na snagu ispijene tople tekućine, da, razbudila me u trenu i ta me energija držala još neko konkretno vrijeme. Dakle, kava zaista odradi ono što bi i trebala. Ono što me se nije dojmilo (pre)gorak je okus koji mi je nakon ove kave ostao u ustima, bez obzira na dodani šećer. Ipak, valja reći i da je ta kava bila za jednu preko broja kava koje inače u danu popijem. Kad to napravim sa svojim uobičajenim espressom, kroz večer, a pogotovo sutradan nakon buđenja, ne mogu se riješiti gorkog okusa u uspima. Ovdje toga nije bilo, kao da nisam popila kavu previše. Uopće mi nije smetala, iako sam pri ispijanju imala osjećaj da sama ta kava na mene djeluje intenzivnije. Također, gljive su utjecale na to da mi sat, dva nakon ispijanja kave energija naglo ne 'iscuri'. Valja se stoga zapitati kakve gljive pijemo u ovoj kavi... Jesu li halucinogene?

- Nisu, korištene gljive ne sadrže psilocibin i neće vas natjerati da halucinirate. Koristimo ljekovite gljive koje su dobre za vas i potpuno legalne – navode proizvođači.

U pakiranju od 15,70 eura deset je paketića. Baza svakog paketića je Arabica kava uzgojena na organskoj farmi na peruanskoj visoravni. Da bi u verziji Go Sharp pojačale efekt lavlje grive, koja ima sposobnost poboljšanja kognitivne funkcije i pamćenja, u kombinaciji su i lisičarke bogate esencijalnim vitaminima i mineralima, i to lisičarke iz prirodnog okruženja Like i Gorskog kotara. Slučajnost? Ne, jer osnivači tvrtke su iz Hrvatske, idejni začetnik bivši je košarkaš Stipe Režić. U drugim varijantama druge su kombinacije gljiva. Kava Go Glow govori 'oporavi se' jer poboljšava imunološki sustav. Obogaćena je divljim lisičarkama i chaga gljivama. Dosta beta glukana u gljivi chaga čini imunološki sustav pametnim i otpornim, a lisičarke su odgovorne za učinkovitu pretvorbu hrane u energiju i proizvodnju serotonina, što nam pak podiže raspoloženje. Verzija Go Tireless sa cordycepsom i lisičarkama zadužena je za izdržljivost i snagu. Gljiva cordyceps pomaže u povećanju stanične bioenergije, apsorpciji kisika i otpornosti na umor. Često je koriste profesionalni sportaši kao prirodni suplement za poboljšanje svoje igre.

Kavi obogaćenoj gljivama cijena je osjetno veća nego klasičnoj instant kavi. Osim gljivama – čiji su kvalitetni ekstrakti prilično skupi - razliku objašnjavamo i organskom peruanskom kavom, koja se smatra jednom od najboljih kava u svijetu. MushroomCups kava savjetuje se osobama koje se ujutro ne mogu natjerati na doručak, a kava im je neophodna da se pokrenu, kao i onima kojima klasična kava teško sjeda na želudac ili kavu ne smiju piti zbog dojenja ili neke druge specifične situacije. No, ne možemo ne uočiti da je u kutiji od recikliranog kartona deset zasebnih paketića s instant kavom. Bilo bi ekološkije, a sigurno i jeftinije već u proizvodnji, da je kava direktno u kutiji, pa da se dozira žlicom.