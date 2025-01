Potrošači: U petak ne kupujte ništa! Trgovci: Mi smo zadnji u lancu poskupljenja

Podrži, podijeli, bojkotiraj ! Reci: Dosta, vrije na društvenim mrežama s pozivom na prestanak kupnje i kažnjavanje trgovaca koji su, smatra se, najveći generator trenutačne inflacije u državi. Počelo je, naime, prije nekoliko dana tjednim bojkotom kupnje telećeg vrata i lopatice u trgovačkim lancima koji su se drznuli u samo nekoliko mjeseci, bez razloga, tvrdi se, cijenu te kategorije mesa podići i 43%, a nakon što u petak – neki bi to sad već protegnuli i na cijeli tjedan, uključujući kafiće, kioske, restorane i benzinske pumpe – nitko od kupaca ne uđe ni u jednu trgovinu, bilo fizički bilo online, idućih bi se tjedana krenulo s možda i najvećom potrošačkom akcijom pod nazivom "Svaki tjedan trgovac jedan".

Nakon što na nekim potrošačkim portalima završi glasovanje za listu najomraženijih trgovaca koji su najviše digli cijene, koje je u tijeku, sve njih će se potom redom zaobilaziti u širokom luku po tjedan dana ne bi li ih se natjeralo da cijene vrate na "postavke" s kraja 2022. godine. Razloga je za to, tvrdi se, i previše. Ne samo da mineralna, maslac, ajvar, cheddar, tost, kuhana šunka, puding... – i to isti brendovi – u nekim drugim zemljama, pa i susjednoj Sloveniji, koštaju manje nego u Hrvatskoj nego se i cijena kilograma kave Lavazze Crema e Aroma u zrnu u naših trgovaca razlikuje za desetke eura.

Slike na FB profilima govore više od tisuću riječi: u Pevexu, primjerice, Lavazza košta 18,99 eura, s loyalty karticom i 14,99, a u Tommyju 37,99, a sličnih je primjera i previše. "Pošaljimo snažnu poruku svima koji generiraju poskupljenja iznad europskog prosjeka! Kontinuirani pad prodaje itekako bi se odrazio na financijski krvotok trgovačkih lanaca", poručuje se te dodaje da istovremeno treba poslati i poruku proizvođačima, distributerima i uvoznicima raznih prehrambenih i drugih proizvoda koji su drastično skuplji od onih u drugim državama EU ili su nenormalno poskupjeli u posljednjih šest mjeseci. – Na ovaj način ne rušimo državu, već rušimo pohlepne s vrha piramide poskupljenja i upozoravamo ih: Svi vi postojite zbog potrošača, a ne potrošači zbog vas – ističe se.

Koliko je jaka prijetnja odaslana putem društvenih mreža, testirat će se već ovoga petka, kad su potrošači pozvani na jednodnevni bojkot kupnje. Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) na čelu s Anom Knežević kažu kako je dobro da se ljudi malo animiraju, no od toga nema koristi ako petak nadoknade dan prije ili dan poslije, što trgovci onda neće ni osjetiti "jer jesti se mora". Knežević kaže kako podržavaju tu akciju, no smatra kako bi puno više efekata dala obustava kupnje jednog proizvoda, proizvođača ili grupe proizvoda s kojim se pretjeralo, kao što je to bilo s tjesteninom Barilla u Italiji ili gorivom u Britaniji, nakon čega je pala cijena goriva, a porasle plaće.

Na upit misli li da će poziv na bojkot trgovina uroditi plodom, stručnjak za trgovinu Dragan Munjiza kaže kako treba pričekati daljnji razvoj situacije. – Vjerujem da potrošači pokušavaju poslati poruku da svatko tko je sudionik u distribucijskom lancu ili je kreator gospodarske politike učini najviše što može u smanjivanju cjenovnih udara. Trgovci su izloženi jer se kod njih kupuje i njihove su cijene vidljive svima, ali i ostali akteri utječu na opći nivo cijena. PDV, porast cijena ulaznih sirovina, navike potrošača... ključni su parametri – kaže Munjiza.

Profesor sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta i dobar poznavatelj sektorskih prilika Ivo Grgić uvjeren je da će učinak najavljenog "neposluha" kupaca biti mali jer ga neće podržati dohodovno i kupovno jači dio populacije. – Jedina očekivana korist je testiranje javnosti na voljnost zajedničkog suprotstavljanja nečemu ili nekome, u ovom slučaju trgovcima. Loše je da se jedna djelatnost proglašava leglom zla i tako se pozornost odvraća od "glavnih krivaca", odnosno odgovornih za tržišnu stabilnost, a to je Vlada RH. Lukavo, pa čak i malo podlo, ona pere ruke od svoje odgovornosti i na kraju će se javiti kao spasilac, vjerojatno dijela potrošača, horizontalnim transferom jednokratne pomoći – kaže Grgić te dodaje kako je više nego neozbiljno podržavati tezu da će jednodnevna ili selektirana apstinencija od kupnje zauzdati inflaciju ili ugroziti opstanak velikih trgovačkih kuća.

– I nije porast cijena hrane glavni generator inflacije, nego je ona možda s naglašenijim udjelom ili taj porast osjećamo svaki dan – objašnjava Grgić. Ekonomski analitičar Damir Novotny za Hinu je kazao kako u tržišno orijentiranim ekonomijama kolektivne akcije potrošača nisu imale utjecaj na inflaciju, pa tako neće ni najavljeni bojkot hrvatskih potrošača, ako uopće bude masovan. Potrošači, naime nemaju kolektivne, već isključivo individualne navike, preferencije i sklonosti potrošnji, tvrdi Novotny, koji smatra kako ni Vladine mjere ograničavanja maloprodajnih cijena za dio proizvoda i pokušaji dogovora s privatnim maloprodajnim lancima također neće ima utjecaj na ukupna kretanja cijena.

– Vlada bi možda moga utjecati na inflaciju u kratkom roku ako bi se odrekla dijela poreza na potrošnju, na primjer snižavanjem stope PDV-a na sve prehrambene proizvode, a ne kao i do sada samo na neke, s 25% na 10%. Međutim, za takvu je mjeru vjerojatno već kasno. U ovom trenutku se čini da ni organizirani potrošači ni Vlada ne mogu utjecati na kretanje inflacije, već jednostavno moramo pričekati da se uspostave nove tržišne ravnoteže na ovoj razini cijena – zaključio je Novotny.

Iz trgovačkih udruženja jučer nisu htjeli javno komentirati pozive na bojkot kupnje u trgovinama. Općenit je stav da svi imaju pravo nešto bojkotirati i iskazati svoje mišljenje. I dalje ponavljaju kako su trgovci kao zadnji u lancu najmanje krivi za cijene, koje rastu i zbog nedostatne proizvodnje, uvozne ovisnosti, dugih dobavnih lanaca..., te da su mjere Vlade o ograničenju cijena određenog broja proizvoda bile dobre, ne bismo s 9 došli na 30, a sad i na 50 za koje Vlada očekuje da će im trgovci do kraja mjeseca sami odrediti cijene – što je ravno zabranjenom kartelskom udruživanju. To, tvrde, nije rješenje, nego detektirati najranjivije skupine, umirovljenike, potplaćene radnike... i njima pomoći određenim mjerama, a ne i onima koji si sve mogu priuštiti i ni do sada nisu pitali za cijenu. – Što bismo sada trebali – svima prodavati banane za jedan euro? S obzirom na to da su burzovna roba, budu li se morale prodavati ispod nabavne cijene, neće ih jesti nitko u Hrvatskoj – ustvrdili su. K tome, upozoravaju, sve to vodi i propasti malih trgovaca, kojima osnovni zaštićeni artikli čine i više od 70-80% prodaje.

>>> VIDEO Carina prodaje više od 2.300 litara rakije: Cijena po litri je smiješna, evo uvjeta