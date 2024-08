Omiljeni rabljeni auti u Hrvatskoj: VW Golf, Audi A4 i Škoda Octavia najpoželjnije su udavače

Tijekom godina, lojalnost hrvatskih kupaca njemačkim automobilima nije se smanjila. To je otkrilo istraživanje koje je provela tvrtka carVertical, specijalizirana za automobilske podatke, i koja je utvrdila koji su modeli automobila najviše provjeravani u prvoj polovici 2024. godine. Među najpopularnijima su rabljeni modeli marki Volkswagen, Audi i Škoda. Hrvatski vozači su na carVerticalu u prvoj polovici godine najviše pretraživali povijest automobila Volkswagen Golf – 6,7% od svih provjerenih vozila na platformi - slijede Audi A4 (4,1%), Škoda Octavia (3,4%), Volkswagen Passat (3,2%) i Renault Megane (2,8%). Pogleda li se isto razdoblje 2023. godine, Golf i A4 bili su i tada najpopularniji automobili u Hrvatskoj (temeljem pretraga na platformi carVertical). Od ove godine popularnih modela, Opel Astra, Ford Focus i Renault Clio jedini su modeli koji lani nisu bili među najviše provjeravanim automobilima. "Njemačka vozila kao što su Audi, BMW i Volkswagen popularna su među kupcima jer ih vozači cijene ne samo zbog njihove pouzdanosti, već ih smatraju i dijelom svojeg imidža. Premium rabljeni automobili imaju veću prodajnu vrijednost u usporedbi s novijim vozilima ekonomske klase", kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile iz tvrtke carVertical.

U Hrvatskoj je najviše porastao broj provjera povijesti za Škodu Kodiaq (+120,3%), zatim slijede Peugeot 2008 (+73,9%), Volkswagen Arteon (+62,5%), Volkswagen Tiguan (+61,9%) i Peugeot 508 (+56,6%). Porast popularnosti ovih modela dobra je vijest za one koji ih planiraju prodati. Što je automobil traženiji na tržištu rabljenih automobila, to je njegova cijena stabilnija u smislu smanjenja vrijednosti. U svim zemljama koje su sudjelovale u istraživanju, u prvoj polovici ove godine najviše je porasla popularnost sljedećih modela: Mini Coupé (+719,1%), Tesla Model 3 (+534%), Tesla Model X (+297,6%), Audi RS7 (+262,2%) i Jaguar E-Pace (+186,6%).

No, valja znati da su popularni modeli često meta prevaranata. Tržište je puno automobila s lažiranom kilometražom. U prvih šest mjeseci 2024. godine, 2,6% svih Golf modela provjerenih na carVerticalu u Hrvatskoj imalo je izmijenjena očitanja brojača kilometara, stoga bi kupci trebali biti posebno oprezni i izbjegavati zaključivanje kupnje bez provjere povijesti automobila. Često se lažira kilometraža i kod drugih popularnih modela: Audi A4 (1,1%), Škoda Octavia (1,2%), Volkswagen Passat (2,7%) i Renault Megane (3,9%). Iz carVerticala su utvrdili i da se na gotovo svim tržištima cijene rabljenih automobila nastavljaju stabilizirati i postupno smanjivati. Ovo smanjenje cijena posljedica je oporavka tržišta novih automobila, jer više nema značajnih zastoja u proizvodnji automobila. Što se više novih automobila proizvodi, to više rabljenih modela ulazi na tržište. Što se tiče električnih vozila, u zemljama u kojima su nedavno uvedeni novi poticaji, tržište električnih vozila je oživjelo, ali to je samo kratkoročni trend. Dugoročno gledano, tržište električnih vozila vjerojatno će se suočiti s poteškoćama, jer su neki proizvođači već počeli ponovno investirati u vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. “Oni kupci koji su najviše željeli kupiti električna vozila već ih imaju, dok drugi ili ne vide potrebu za prelaskom na električna vozila jer ih nemaju gdje napuniti ili si ih ne mogu priuštiti,“ objašnjava Buzelis.