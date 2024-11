Nissan proizveo 1,5 milijuna automobila s inovativnim e-Power hibridom

Nissan je objavio kako je do konca listopada ove godine globalno proizveo više od 1,5 milijuna vozila s tehnologijom e-POWER.

Vozila s tehnologijom e-POWER trenutačno se prodaju na 68 tržišta diljem svijeta, a do proljeća 2025. godine Nissan ih namjerava ponuditi na dva velika tržišta- u SAD-u i Kanadi. E- power je jedinstvena Nissanova tehnologija koja uz pomoć benzinskog motora malog obujma i litij-ionske baterije opskrbljuje električni motor koji zauzvrat pokreće kotače. Time se postiže autentično iskustvo vožnje na električni pogon: snažno, odzivno i tiho. Nissan je tehnologiju e-POWER prvi put predstavio u Japanu 2016. godine, i to u modelu Note. Od tada se taj inovativni pogonski sklop ugrađuje i u neke druge modele u ponudi, primjerice u vozila sportskih performansi Kicks i X-Trail te monovolumen Serena. U 2023. i 2024. godini inačice e-POWER činile su 42,6 % vozila koja je Nissan prodao u Japanu. U Europi je ta tehnologija predstavljena 2022. u okviru SUV-ova X-Trail i Qashqai koji su uz e-Power tehnologiju do sada prodani u više od 140.000 primjeraka. U modelima Qashqai i X-Trail e-Power sustav ukupno nudi 190 KS i 330 Nm (Qashqai) odnosno u X-Trailu 204 i 330 Nm (2WD) te 214 KS i 525 Nm (4WD).







Foto: Mladen Milčić

Dojmovi kupaca modela opremljenih tehnologijom e-POWER pokazuju da im se posebno sviđa tiha i jednostavna vožnja koju jamči taj pogonski sklop. Napredan i učinkovit benzinski motor koji je dio sustava e-POWER koristi se samo za generiranje električne energije koja puni bateriju u vozilu i pogoni kotače putem električnog motora. Kad je baterija dovoljno napunjena, električni motor koji pogoni kotače koristi. Ako je potrebno još snage, motor generira električnu energiju kako bi napajao električni motor i napunio bateriju. Kad je potrebna maksimalna snaga, električni motor crpi električnu energiju i iz motora i iz baterije. Osim toga, kad god je to moguće dolazi do regeneracije snage pa se kinetička energija kotača šalje nazad u bateriju.



Osim toga, proizvodnja električne energije ovisi o uvjetima na cesti. Kad se buka kotrljanja poveća zbog stanja podloge kojom vozite i brzine vozila, termički se motor uključuje kako bi napunio paket baterije e-POWER. Na taj se način smanjuje potreba za aktivacijom termičkog motora u uvjetima mirne vožnje. U Kini je e-POWER dostupan od 2021. u limuzini Sylphy, a sada se ugrađuje i u SUV X-Trail. Nissan će i dalje ulagati napore kako bi tehnologija e-POWER postala privlačnija, konkurentnija i usklađenija s potrebama širokog kruga kupaca u svijetu.