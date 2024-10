Najčudnija pravila: Kažnjivo je ostati bez goriva, jesti u autu, lupati vratima...

U svakoj zemlji postoje brojni prometni propisi koji su prije svega usmjereni na poboljšanje sigurnosti na cestama i osiguravanje međusobnog poštovanja sudionika u prometu. Međutim, dok su neki propisi svugdje više-manje isti i svima razumljivi, neki se zakoni mogu činiti čudnima i lokalnim vozačima i posjetiteljima zemlje u kojoj su na snazi. Stručnjaci iz tvrtke carVertical, specijalizirane za automobilske podatke, izdvojili su neke od najzanimljivijih prometnih zakona širom svijeta. Jedan od njih odnosi se na situaciju koja će u predstojećim kišnim mjesecima i kod nas biti aktualna – brži prolasci automobilom kroz lokve na cesti, ne obazirući se na pješake uz cestu. Mnogi pješaci, naime, našli su se u neugodnoj situaciji kada ih je poprskao automobil koji juri po kiši. U Ujedinjenom Kraljevstvu takvi neodgovorni vozači, ovisno o okolnostima, mogu se suočiti s novčanim kaznama od 100 do 5000 funti i dobiti kaznene bodove. Drugo pravilo vezano je za buku. Švicarci jako poštuju noćni mir i imaju mnogo zakona koji ograničavaju buku. No, iako se sada nameće zaključak da se ograničenja odnose na trubljenje ili na turiranje motora, tamo je od 22:00 do 7:00 zabranjeno i glasno zalupiti vratima automobila, poklopcem motora ili poklopcem prtljažnika. I, naravno, vozačima je također zabranjeno naglo ubrzavati i narušavati mir u stambenim zonama. Pri zaustavljanju na semaforu motor mora biti isključen.

Sjedinjene Države ipak imaju najneobičnije zakone koji se odnose na automobile. U Youngstownu, u državi Ohio, zabranjeno je da automobil ostane bez goriva. Gradske vlasti nastoje potaknuti vozače da održavaju dovoljnu razinu goriva u spremniku kako zaustavljena vozila ne bi blokirala raskrižja i predstavljala opasnost za ostale sudionike u prometu. Nadalje, u New Jerseyu je izdavanje personaliziranih registarskih tablica strogo kontrolirano. Ako je vozač uhvaćen u pijanom stanju ili kažnjen za neodgovornu vožnju, imat će zabranu dobivanja personaliziranih registarskih tablica na deset godina. Na otoku Fenwick u Delawareu zabranjeno je, pak, spavati, presvlačiti se ili kuhati u vozilu. Ometanje tijekom vožnje može spriječiti pravilno upravljanje vozilom, zbog čega neke zemlje pokušavaju zaštititi vozače od njih samih. Na Cipru je tako zabranjeno jesti ili piti tijekom vožnje. U Australiji je vozačima zabranjeno voziti s bilo kojim dijelom tijela koji viri kroz prozor. Dakle, nema pružanja ruke kroz prozor tijekom vožnje. Ovaj zakon ima cilj spriječiti nesreće kada automobil prolazi blizu drugih vozila. Jedina iznimka je kada signali za skretanje automobila ne rade, a vozač treba signalizirati namjeravani manevar drugim sudionicima u prometu.

Ima i neobičnih zakona vezanih za kamere koje vozači montiraju u svoje vozilo kako bi snimali situaciju ispred njega. U Švicarskoj je zabranjeno kontinuirano snimanje prometa kamerom na kontrolnoj ploči – može se uključiti samo za snimanje važnih događaja na cesti. Osobe koje se snimaju također moraju biti obaviještene da će se njihove aktivnosti snimati. No, koliko god smo razmišljali o tome, nismo uspjeli smisliti način na koji bismo osobi u autu ispred nas tijekom vožnje dojavili da iz nekog razloga moramo uključiti kameru koja će snimiti i njezin automobil… Dakle, dok neke zemlje dopuštaju vozačima da koriste kamere na kontrolnoj ploči kako bi dokazali okolnosti prometne nesreće, druge strogo kontroliraju ili potpuno zabranjuju njihovo korištenje. Portugalski zakon možda je najstroži po tom pitanju – zabranjeno je snimanje ostalih sudionika u prometu, a sama kamera ne može se držati u automobilu. Luksemburg također zabranjuje kamere na kontrolnoj ploči, iako se mogu držati u automobilu. U Njemačkoj i Belgiji kamere su dopuštene, ali zakoni jasno definiraju korištenje snimljenih materijala kako bi se zaštitila privatnost snimljenih osoba.

Mnoge se prometne nesreće događaju jer vozači gube koncentraciju. Kako bi se smanjio broj nesreća, u Francuskoj je 2015. godine uveden zakon kojim se zabranjuje korištenje slušalica tijekom vožnje. Prema tom zakonu, vozač koji razgovara telefonom, čak i ako koristi uređaj za telefoniranje bez upotrebe ruku, ne može se u potpunosti usredotočiti na vožnju i riskira da izazove nesreću. Ova se zabrana odnosi i na vozače drugih vozila, uključujući bicikliste. Održavanje čistoće automobila u nekim je zemljama, pak, osnovna stvar. Konkretno, u Rumunjskoj. Ako u toj zemlji policajci vide da su prozori na vozilu prljavi toliko da mogu ometati vidljivost, vozač će biti kažnjen. No, zakon ne određuje razinu prljavštine koja je potrebna za privlačenje pozornosti, već prometna policija svaki slučaj procjenjuje pojedinačno. U Estoniji se zimi postavljaju posebne ledene ceste koje vozačima omogućuju prelazak jezera ili rijeka na određenim mjestima, kako bi se omogućio brži dolazak na odredište. Zakoni strogo reguliraju kretanje po ledu, pa bi vozači trebali biti vrlo oprezni. Zabranjeno je pretjecanje drugih vozila na ledenim cestama i nije dopušteno vezivanje sigurnosnih pojaseva tijekom vožnje. To je zapravo logično, jer se nevezivanjem pojasa u opisanim okolnostima vozaču i putnicima povećava šansa za izlazak iz vozila u slučaju nesreće. Nadalje, ledene ceste mogu se koristiti samo tijekom dana, a vidljivost pritom mora biti najmanje 300 metara. Vožnja ledenim cestama zabranjena je u maglovitim danima kada je vidljivost samo nekoliko desetaka metara.