Isplati li se točiti premium goriva u automobile?

Cijene benzina i dizela hrvatska Vlada još uvijek ograničava uredbama koje donosi svaka dva tjedna. Bez tih ograničenja cijene bi bile osjetno skuplje, no limitirana cijena se odnosi samo na najpovoljnija "obična goriva" goriva - Eurosuper 95 i Eurodizel koji koristi velika većina vozača u Hrvatskoj.

Tako je trenutno ograničena cijena Eurosuper 95 benzinskog goriva 1,43 eura po litri, a Eurodizela 1,33 eura po litri.

No, za one koji koriste premium goriva popusta nema, pa je tako litra premium Eurosupera 95 na Ini 1,77 eura, a Eurosupera 100 1,84 eura po litri. Premium Eurodizel, pak, stoji 1,84 eura po litri. U premium goriva su dodani aditivi za bolji rad motora, a kod benzina i uz viši oktanski broj.

Velika je to razlika u cijeni izmeđi "običnog goriva" i premium goriva, pa se s pravom mnogi vozači pitaju ima li smisla voziti na skuplje premium gorivo, koja su preporučljiva za neka novija vozila, obično luksuznija sa snažnijim motorima (za neke benzinske automobile proizvođač preporučuje vožnju na benzin od najmanje 98 oktana).

– Opčenito, ne treba očekivati nikakva tehnička stradavanja motora jer moderni benzinski Otto motori opremljeni su senzorima za sprečavanje detonantnog izgaranja i shodno tome računalo koje upravlja radom motora promijenit će kut pretpaljenja i varirati količinu ubrizganog goriva u cilindar kako bi spriječio eventualnu havariju motora – pojašnjava Krunoslav Ormuž s Katedre za motore i vozila zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje.



Napominje da bi se vožnja na benzin s manjim oktanskim brojem eventualno mogla osjetiti na potrošnji goriva, jer kvalitetnija goriva smanjuju potrošnju. Prema određenim mjerenjima, snažniji benzinski automobili korištenjem benzina s oktanskim brojem 100 troše oko 5% manje u odnosu na Eurosuper 95. Usto, vozači mogu uočiti manji gubitak snage i okretnog momenta. Još manje razloga za brigu imaju vlasnici dizelskih automobila jer kod njih premium goriva znače da su samo dodani aditivi koji povoljno utječu na motor.

– Premium goriva proizvode se dodavanjem posebnih aditiva što bi trebalo rezultirati smanjenjem nakupljanja naslaga na brizgaljkama, boljim raspršivanjem, boljom homogenošću smjese, izgaranjem i slično. Neka premium goriva imaju i veće oktanske vrijednosti što olakšava rad motora pri većim opterećenjima. Međutim, kako je kvaliteta standardnih goriva, barem na području EU, normirana (EN 228 ili EN 590) kako bi se uopće mogla koristiti za rad modernih motora s unutarnjim izgaranjem, a pogotovo s modernim sustavima za naknadnu obradu ispušnih plinova, nema bojazni da bi moglo doći do oštećenja motora – kažu u Centru za vozila Hrvatske (CVH).