Manjak servisera: Nema više besplatnih pregleda automobila. Evo gdje možete uštedjeti na servisu

Nema više onih dobrih, starih servisnih akcija tijekom kojih smo mogli besplatno, odnosno za simboličnu jednu kunu odvesti automobil na proljetni servisni pregled. Sjećate li se? Ti su pregledi – a domaći su ih ovlašteni servisi nudili još do lani – obuhvaćali pregled kočnica, amortizera, svjetala, tekućina, akumulatora, stakala... No, sve je uočljivije da i u servisnim radionicama manjka djelatnika, termini su u servisima sve dragocjeniji pa uslugu kontrolnog pregleda za simboličan iznos sada nije ponudio nitko, a bitno se smanjio i broj onih koji na neku od stavku iz spektra proljetnog održavanja automobila daju kakav popust. Provjerili smo u čijem ovlaštenom servisu možete proći jeftinije, ako ovoga proljeća trebate dezinfekciju klima-uređaja, zamjenu ulja ili kočionih pločica, nove metlice brisača, ljetnu tekućinu za stakla, ljetne gume...

Foto: Shutterstock

Iz postprodaje tvrtke Porsche Croatia, uvoznika vozila marki Volkswagen, Audi, Seat, Škoda i Cupra, tako nam kažu da je u njihovim ovlaštenim servisima upravo sada aktualna Proljetna servisna kampanja. Cilj je te kampanje informirati vozače kako mogu svoja vozila što bolje pripremiti za nadolazeće toplije vrijeme. Uz pretpostavku da je mnogima trenutačno prioritet sezonska zamjena guma, u ovlaštenim servisima navedenih marki osiguran je popust od 25% na gume renomiranih proizvođača Continental, Semperit, Barum i Pirelli. Uz popust, kupci koji se odluče na montažu guma u njihovoj servisnoj mreži mogu ostvariti i dodatno dvogodišnje jamstvo na gume koje pokriva slučajeve na koje kupac ne može utjecati: bušenje, oštećenja gume prilikom prelaska rubnjaka i vandalizam). Svojim opsegom spomenuto jamstvo predstavlja jedinstvenu uslugu na tržištu, dostupno isključivo u mreži ovlaštenih servisa marki Volkswagen, Audi, Seat, Škoda i Cupra. Dio je ove proljetne kampanje i

program „Servis 4+“ putem kojeg vlasnici vozila starijih od četiri godine, iz VW koncerna, mogu ostvariti značajne uštede na servisnim paketima redovnog održavanja. Primjerice cijena servisa zamjene ulja, najučestalijeg servisnog paketa, za model Volkswagen Passat (MG 2019, 2.0 TDI DSG) uključujući rad i originalne dijelove iznosi 127,45 eura. Vlasnici modela Škoda Octavia (MG 2019, 1.6 TDI DSG) zamjenu prednjih kočionih obloga mogu obaviti po cijeni 144,06 eura, uključujući rad i originalne dijelove. Važno je ovdje znati i da svi servisni paketi 4+ uključuju ugradnju originalnih dijelova. Poveznica između svega dosad navedenog je program vjernosti pod nazivom Top Card, a u kojem se vlasnicima VW, Audi, Seat, Škoda i Cupra vozila pruža niz pogodnosti i ušteda. Top Card može se aktivirati besplatno.

Foto: Shutterstock

Iz Toyote do kraja lipnja pozivaju na osvježenje klima-uređaja jer zrak u unutrašnjosti automobila uz pomoć originalnog filtra zraka u kabini ostaje duže vrijeme svjež i čist. Standardni Toyotin filtar zraka u kabini u ovoj akciji stoji od 30 eura, za poboljšani valja dati od 45 eura. Taj poboljšani, navode iz Toyote, izrađen je od netkanih tkanina visoke kvalitete sa slojem aktivnog ugljena, te uklanja 25% više nečistoća od standardnog filtra, uključujući alergene i ispušne plinove. Postoji još bolji filtar, onaj iz visokokvalitetnog netkanog tekstila sa slojem aktivnog ugljena kojim se odstranjuje 25% više štetnih tvari i plinova nego uz običan filtar, ali uz dodatnu deaktivaciju čestica alergena uz učinkovitost 95±5%. Njegova je cijena od 51 euro. Proljetna ponuda podrazumijeva i neke pakete. U slučaju ‘Paketa osvježenje’, valja dati 56 € za dezinfekciju klime i standardni filtar zraka u kabini, odnosno 69 € za dezinfekciju klime i poboljšani filtar s aktivnim ugljenom ili 75 € za dezinfekciju klime i antialergijski filtar s aktivnim ugljenom. Nadalje, od 1. svibnja do 30. srpnja povoljnije se mogu nabaviti krovni nosači i dodaci za krov (popust 8%), metlice brisača, ljetna tekućina za stakla i još neki artikli iz dodatne ponude. Primjerice, nosač za bicikl u toj akciji stoji od 163 eura, krovne kutije od 794 eura. Uniblade prednje metlice brisača za Aygo X, Yaris i Yaris Cross stoje 47 eura, za Corollu Cross su 44 eura, za Hilux 41, za C-HR su 45 eura... Litra ljetne tekućine za pranje vjetrobranskog stakla stoji tri eura.

Proljetnih ponuda ima i u Mercedes-Benzovim ovlaštenim servisima. Summerfit ljetno sredstvo za pranje stakla, bez parfema koji mogu izazivati alergije (40 ml koncentrata za 4 l tekućine) stoji 4,09 eura. Povoljnije se može nabaviti i zaštita od sunca za vjetrobransko staklo – za 8,75 eura. U ovlaštenim servisima 20 posto popusta daju na originalne Mercedes-Benz filtre klime, kao i za dezinfekciju klima-uređaja, a po nižim se cijenama nude i sredstva za njegu. Set za njegu unutrašnjosti košta 52,90 eura, a sastoji se od sredstva za čišćenje unutrašnjosti stakla, spužve za stakla, sredstva za njegu kokpita te Microfiber krpice. Set dolazi u Mercedes-Benz torbici. Drugi set, onaj za pranje vozila, stoji 50,63 eura. Sastoji se od sredstva za pranje vozila, spužve za pranje, sredstva za čišćenje naplataka, spužvice za pranje naplataka te kožne krpice za brisanje mokrih površina vozila.

Kad je riječ o dezinfekciji klimatizacije, iz Mercedesa napominju da se samo ispravnim čišćenjem i dezinfekcijom uklanjaju štetne bakterije i gljivice te da koriste originalno Mercedes-Benz sredstvo za dezinfekciju klima-uređaja, Contra Sept® sprej čija bočica od 75 ml stoji akcijskih 23,28 eura, dok je cijena litre tekućine za dezinfekciju isparivača klime 46,48 eura. Akcijska cijena odnosi se na sredstvo za dezinfekciju klima-uređaja. Cijena usluge dezinfekcije isparivača klime ovisi o modelu vozila. Dezinfekcija unutrašnjosti Mercedes-Benz vozila, pak, stoji 60 eura, pri čemu se koristi uređaj Aircomatic III s ultrazvučnom tehnologijom. Uklanja neugodne mirise koji proizlaze iz samog sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije, ali i one s unutarnjih površina vozila, uključujući tepihe, presvlake i obloge. Uz to unutrašnjost vozila tretira ozonom kako bi uklonio sve teške mirise povezane s dimom, gorivom i kućnim ljubimcima. Nakon toga slijedi tretman pročišćavanja zraka koji automatski neutralizira ozon. Cjelokupna usluga izvodi se za otprilike 20 do 25 minuta, a rezultat je čist, svjež i mirisan sustav grijanja, ventilacije, klimatizacije i ostatka unutrašnjosti vozila. Na originalne Mercedes-Benz metlice brisača za osobna vozila također ide 20 posto popusta. Akcija se odnosi na modele vozila: A-klasa, B-klasa, C-klasa, E-klasa, S-klasa, GLA, GLC, CLA, ML/GLE, R-klasa, CLS i smart. Akcija obuhvaća i deset posto popusta na originalnu dodatnu opremu: nosače, krovne kutije. Primjerice, XL crna krovna kutija Mercedes-Benz (590 l) stoji 1075,22 €, dok je ona od 430 litara 901,28 €, a nosači za bicikl stoje 194,60 €.

Iz Opela i Hyundaija za tjedne pred nama najavljuju proljetni, odnosno ljetni kontrolni pregled po promotivnoj cijeni, no ništa se detaljnije još ne zna.