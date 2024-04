Želite promijeniti gume na automobilu? Istražili smo cijene kod vulkanizera. Nemamo dobru vijest

Do 15. travnja na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj morate imati zimsku opremu, pa je taj datum i okvirni okidač vozačima da se upute u vulkanizersku radionicu na sezonsku izmjenu guma. Naravno, oko 15. travnja kod vulkanizera se očekuju i veće gužve. Preporuka je stoga sada se raspitati o cijenama i dogovoriti svoj termin za izmjenu guma. Budući da 'kopanje' po cjenicima troši svima dragocjeno vrijeme, odradili smo to za vas – istražili smo koliko stoji zamjena guma i balansiranje za manji gradski auto i za kompaktni SUV, za kotače od 15 i 17 cola. Dobra vijest je da kod većine još nisu počele veće gužve i da se mogu naći i povoljnije cijene. Loša vijest je da su cijene izmjene i balansiranja guma općenito veće nego ranijih godina. Još se s nostalgijom sjećamo godine prije Covida, kad smo sezonsku izmjenu i balansiranje kod kvartovskog vulkanizera u Zagrebu platili akcijskih 18 eura. Tih cijena više nema. Sad smo od istog vulkanizera dobili poruku da nam kao staroj mušteriji nudi zamjenu i balansiranje za četiri 15“ gume na alu felgama za 36 eura, odnosno za 41 euro u slučaju 17-colnih kotača. Da su na autu čelične felge (13-16 cola), platili bismo 30 eura. U tim cijenama nisu ventili. Zatreba li i njih mijenjati, to stoji 1,5 € po komadu, kao i ventili. Navedene cijene vrijede u vulkanizerskoj radnji Jimmy. U odnosu na predcovid razdoblje, zamjenu guma sad moramo platiti duplo više. Cijene se dosta razlikuju i unutar pojedinog grada, a pogotovo od grada do grada. Rekli bismo da je u manjim mjestima manje posla, pa da su tamo cijene niže, ali nije ni to pravilo.

Vulkanizer Ler na zagrebačkom Črnomercu demontažu, montažu i balansiranje za gume na četiri 15-colne alu felge traži 36 eura, za 17“ je 46 eura. U cijeni je i novi ventil, ako ga treba mijenjati; ako ventili imaju senzor to ne diraju. Ako ćete odmah, možete doći. Još nema gužve, kažu. Popust za komplet izmjenu za čelične felge iznosi dva eura. AutoHrvatska, na lokaciji u Zagrebu, ovih dana ima još malo slobodnih termina, jedan do dva dnevno. Četiri gume na malom gradskom autu (alu 15“) zamijenit će i balansirati za 45 eura, a na onome koji vozi na 17“ alu kotačima taj će posao naplatiti 65 eura. Zagrebački Vulkal montažu, balansiranje i postavljanje za četiri 15“ gume naplaćuje 47,60 eura, u slučaju veće tražene dimenzije cijena bi bila 60,80 eura, radi li se o aluminijskim felgama. Montiraju li se, primjerice, ljetne gume manjih dimenzija na čelične felge, taj posao valja platiti 43,60 eura. Vulkanizer Bračun u Golikovoj ulici u Zagrebu također upozorava da smo pred razdobljem sezonske izmjene ljetnih gume. Navode da gužve još nisu počele i da je za sada moguće izmijeniti gume bez prethodne najave. Kažu da se može očekivati povećana gužva što će se više približavati krajnji rok do kada treba imati zimsku opremu (15.travnja). Dođete li na zamjenu i balansiranje guma na 15” alu kotačima, cijena je 10,5 eura po gumi, ukupnih 42 eura. U slučaju auta koji vozi na 17-colnim kotačima, cijena izmjene i balansiranja je 13 eura po komadu, ukupno 52 eura.

Autocentar Trnjanska u Zagrebu, dežurni vulkanizer grada Zagreba koji radi sedam dana u tjednu, izmjenu i balansiranje na 15” naplaćuje 11 eura po kotaču, a 17” je 14 eura po kotaču, za alu felge. Potrebno je nazvati dan ranije, ako se zamjena planira prije 15. travnja, a nakon toga će biti veća gužva pa računajte i na planiranje nekoliko dana unaprijed. Autoservis Krištić iz Zagreba sve četiri 15” gume zamijenit će i balansirati za 50 eura. Sedamnaestice su inače, veli, skuplje, ali budući da se interesiramo za dva automobila, i ovaj drugi može po 50 eura. U Autoservisu BAT kažu nam da se na izmjenu guma sada ne čeka, a rade od 7 do 16 sati. Zamjenu i balansiranje na 15” kotačima naplaćuju 48 eura, na 17” iznos je 52 eura, za gotovinu. U servisu D.R.Auto, također u Zagrebu, za 15” alu felge zamjena i balansiranje je 10 eura po gumi, ukupno 40 eura. Kod 17” je 12 eura po gumi, ukupno 48 eura. Čeka se na termin 2-3 dana. Dakle, u Zagrebu je prosječna cijena za zamjenu i balansiranje guma na 15” alu felgama oko 43 eura, a za 17-icu je prosječnih 52,3 eura.

AutoZubak u Velikoj Gorici mijenja gume na alu 15-icama za 34 eura, a na 17-icama za 40 eura. Ista je cijena i u njihovim servisima u Sisku i Sesvetama, stoji na stranicama Neostar mreže servisa. Autoservis Purić u Samoboru taj će posao za istu cijenu odraditi na 15“ i 17“ alu felgama – za devet eura po gumi, odnosno ukupnih 36 eura. Obavezno se prije dolaska treba naručiti, računajte da se na termin čeka 5-6 dana. Karlovački Vulkanizer Polović također ima istu cijenu za zamjenu i balansiranje pneumatika od 15 i 17 cola – 8,5 eura po gumi (10 eura ako treba mijenjati i ventil). Naručiti se treba, ali čekanja na termin nema.

- Proljeće je, sad nema kazni ako se gume ne zamijene na vrijeme pa posla ima kontinuirano kroz dva mjeseca. U jesen se vozači boje kazne pa svi dođu unutar dva tjedna. Tada bude i 40-ak auta dnevno – kažu nam u toj vulkanizerskoj radionici.

Među najpovoljnijim lokacijama za zamjenu i balansiranje guma na koje smo u ovom istraživanju naišli je AC Bišćan koji posluje u Dubrovčanu, nedaleko Tuheljskih toplica. Tamo je cijena izmjene i balansiranja sedam eura po gumi za manju, devet eura za veću dimenziju, odnosno ukupnih 28 i 36 eura. Stoga ne čudi da ih već sada treba nazvati tjedan i pol ranije, kako biste osigurali svoj termin za zamjenu guma.

Među pozitivnim rekorderima našeg istraživanja je vukovarski Autogasarius. Tamo izmjena guma na osobnom vozilu košta 30€ (demontaža, montaža i balansiranje), dakle 7,50 €/kom, Naravno, potrebno je zakazati termim, ali kažu nam da se za nekoliko dana dolazi na red, još nema prevelikih gužvi. Gumicentar Vulkan u Osijeku na 15-colnim alu kotačima zamjenu i balansiranje naplaćuje 10 eura po gumi, ukupno 40 eura, dok za 17-icu treba platiti 14 eura po gumi, ukupno 56 eura. U Varaždinu smo kontaktirali Gumi centar koji izmjenu i balansiranje na 15” alu kotačima naplaćuje 8 eura po komadu, ukupno 32 eura, dok je to za 17-icu 12 eura, ukupno 48 eura. Treba se naručiti za izmjenu, trenutačno se čeka 2-3 dana.

Splitski vulkanizer Auto Antonio sigurno je manje opterećen izmjenom zimskih i ljetnih guma od njegovih kolega na kontinentu, no i tamo ima puno vozača koji dva puta godišnje mijenjaju setove guma. Po cjeniku, Auto Antonio zamjenu kotača zima/ljeto (15”-17”) naplaćuje šest eura po komadu. Trebate li ugradnju i balans za 15”, cijena je 11 eura, odnosno 15 eura za 17-icu. Kontaktirali smo još nekoliko splitskih vulkanizera, cjenovna zlatna sredina za zamjenu i balansiranje četiri gume u Splitu je oko 30 eura. Gužve još nisu počele, no naziru se – kažu nam i tamošnji vulkanizeri – te se za termin zamjene potrebno predbilježiti 2-3 dana ranije. Gužve još nema ni u Zadru. Vulkanizer Zadar naš bi automobil mogao odmah primiti, kaže kako očekuje da će vozači intenzivnije na zamjenu guma tek iza Uskrsa, a po 15” gumi na alu kotaču zamjenu i balansiranje naplaćuje osam eura, 10 je za 17-icu. Drugi zadarski vulkanizer, Gallus Commerce, ima istu cijenu za manju traženu dimenziju, kod njega je 10 eura zamjena i balansiranje za 16-icu, dok isti posao na 17” gumi stoji 12 eura.

U Gospiću i okolici nismo najbolje prošli. Vulkanizeri koje smo zvali ili se nisu javljali na telefon, ili su nam se javili pa kazali da će se povratno javiti jer su nešto mijenjali cijene a nove – ne znaju. Kasnije nam se nisu javili. Onaj koji nam se, pak, javio, iako službeno ima registriranu vulkanizersku radionicu taj dan nije nas mogao primiti na izmjenu guma jer mu, kaže, sina nema, radi u Njemačkoj, ali kad dođe kući to će precizno odraditi za deset eura po gumi – u obje dimenzije.

Okrenuli smo potom broj Autokluba Rijeka. Oni već popunjavaju termine krajem svibnja – kako za članove HAK-a koji izmjenu guma imaju besplatno (u svim HAK servisima; Start članstvo jednom godišnje, Optimum i Europa dva puta godišnje), tako i za one koji tu uslugu zasebno plaćaju. Za zamjenu i balansiranje četiri gume na 15” alu kotačima naplaćuju 43 eura, a za 17-ice je iznos 53 eura. Nazvali smo zatim riječkog vulkanizera Potoka. Zamijenit će, kaže, gume i jedne i druge dimenzije za šest eura po komadu. Ukupno 24 eura po automobilu. Također, nema potrebe ni za naručivanjem, dođemo li odmah, budući da se situacija s izmjenom guma kod njega još nije zagužvala. Odlično! K tome, gospodin s druge strane linije bio je tako ugodan, strpljiv i smiren, prava protuteža užurbanoj metropoli, da smo čak počeli razmišljati o kratkom izletu u taj dio Hrvatske, uz usputnu izmjenu pneumatika.