Lažni kupci skijaške opreme: Ovako teče dobro uhodan posao prevaranata

Tko planira na skijanje, sad se priprema – razmišljali smo tako gledajući na dječju skijašku opremu koja već neko vrijeme stoji nekorištena. Valjalo bi to prodati, dati oglas... Rečeno, učinjeno! Istoga dana na vodećem web oglasniku oglasili smo što smo naumili prodati. I, odmah istoga dana kontaktirao nas je prvi potencijalni kupac. „Sve ovo za 150 eura?“, poslao je u poruci, podilazeći prodavatelju, ne bismo li pomislili kako smo još i prenisku cijenu stavili, pa nije upitno da se kupac tog 'ulova' želi što prije dočepati. „Mogu li znati zbog čega to prodajete?“, nastavljao je dalje s komunikacijom preko poruka, a sve su imale za cilj stvoriti dojam da je s druge strane kupac koji je presretan zbog dobre prilike koja mu se ukazala i nastoji provjeriti da nije neka prevara u pitanju, da nije možda ta skijaška oprema oštećena.

Kad smo razjasnili pitanje razloga prodaje i stanja predmeta koji su ponuđeni na prodaju, gotovo da smo mogli čuti (nismo, naravno, preko poruka, ali tako su bile intonirane da se čovjek sažali...) uzdah oca koji bi tako rado dijete opremio za snježne radosti, ali problem je što je ta ski oprema kod nas u Zagrebu, a on je u Rovinjskom Selu i nema mogućnosti doći po to u Zagreb. Ali, ima on rješenje! Dogovorit će, kazao je, da dostavljač DPD-a dođe kod nas po stvari. Nema problema, odgovaramo, ali kako nam planirate platiti? I tu je imao spremno rješenje. Novac će odmah uplatiti DPD-u, vidjet ćemo ga na računu isti dan, i tek nakon što novac sjedne nama na račun kontaktirat će nas iz DPD-a da dogovorimo kada mogu doći po ski opremu. Treba, kazao je, samo naš IBAN i ime da uplati novac te adresu koju može dati DPD-u. Zvuči razumno, zar ne? Ipak, ne, pokazalo se. S određenom dozom opreza prije davanja IBAN-a provjerili smo smijemo li dati IBAN nekome nepoznatome tko nam želi uplatiti novac. I policija i banka i DPD tu su složni – trebate dati IBAN i ime onome tko bi vam trebao uplatiti novac, jer bez tih podataka ne može izvršiti uplatu. Stoga smo kupcu, koji je u toj fazi i nama dao svoje ime i adresu, poslali IBAN i adresu na koju dostavljač može doći po ski opremu. Ipak, i dalje s dozom opreza, htjeli smo dati broj računa Revolut računa, na kojem nemamo novca, već služi za ovakve i slične situacije. Tu nas je kupac preusmjerio na DPD, poslavši nam link: "Već sam uplatio novac na DPD, samo čeka da ga vi preuzmete. Evo vam upute pa vidite s DPD-om što treba".

Famozni link odveo nas je na stranicu koja izgleda kao DPD-ova – na prvi pogled. No, onaj crveni paketić koji se inače kočoperi u lijevom vrhu DPD-ove stranice, ovdje je žut i nekako se nakrivio... Zanimljivo, tamo se više nije tražio IBAN, već broj kartice, datum isteka i CVC/CVV broj. I ispod kućica u koje je to trebalo upisati samo je još trebalo kliknuti na 'preuzmi 150 eura' i kupoprodaja bi bila zaključena. Bi li? Ne bi. Prevara bi bila izvedena, jer link je otvorio prevarantski portal osmišljen da lakovjerne navuče da predaju broj svoje kartice i sigurnosni kod pomoću kojega se na tu karticu može trošiti sve do njezina limita. A onaj gumb 'preuzmi 150 eura' trebao bi biti dovoljno snažan mamac za one koji se pokolebaju kad vide da bi umjesto IBAN-a trebali upisati podatke s bankovne kartice. Vjerna kopija 'normalne' stranice imala je čak i opciju chatanja s korisničkom podrškom. Sad već svjesni da je u pitanju prevara – jednako svjesni da ni praćenje tog linka nije dobra ideja, ali novinarski poriv bio je jači... - malo smo chatali s njima. Tek tako. Zanimalo nas je hoćemo li zaista dobiti odgovor, jesu li prevaranti i na to mislili. Pitali smo je li stranica sigurna za upisivanje traženih podataka. „Ovo je potpuno siguran sustav za primanje novca“, odgovorili su, vjerojatno kolege prevaranta koji nam se javio na oglas. Pretpostavljamo, naime, da je riječ o dobro uhodanom poslu više ljudi, da prate nove oglase, javljaju se na njih i glumeći kupce pokušavaju od prodavatelja izvući podatke njihovih kartica. Revolutov IBAN ne prolazi jer, kažu, podržavaju samo banke u Hrvatskoj. „Zašto tražite CVC broj? Da primim novac ne treba vam CVC broj.“, pitali smo.

- Potrebno je unijeti potrebne podatke za vašu verifikaciju! – stigao je nezgrapno složen odgovor, još i s uskličnikom na kraju. Kad smo, zabave radi, 'djelatnika DPD-a' upozorili da se u Hrvatskoj u normalnoj, službenoj komunikaciji na kraju rečenice ne koristi uskličnik, komunikacija je prekinuta. I 'kupcu' smo poslali poruku da CVC ne damo i da bismo se htjeli naći s njim. I tu je potom komunikacija prekinuta. Nismo se pokazali dobrom žrtvom pa se ekipa koja se skriva iza neregistriranog broja mobitela, iza adrese na kojoj je registriran apartman za iznajmljivanje u Rovinjskom Selu i iza lažnog imena – povukla. Da nas ipak ova igra lovice kasnije ne bi nešto koštala, kad odlučimo na taj Revolut račun i uplatiti neki novac, odmah smo ga zatvorili. O pokušaju prevare obavijestili smo i banku i DPD. „Ako imaju vaš IBAN, mogu vam jedino uplatiti novac. Povući novac s njega ne mogu, a ni u poslovnici ne mogu ni podići novac ni prebaciti ga na drugi račun ni otvoriti trajni nalog..., ništa bez da pokažu fizičku karticu i osobnu iskaznicu“, kazali su nam u Privrednoj banci Zagreb, te nastavili:

- Kad nešto prodajete, vi trebate dati IBAN, odnosno međunarodni broj bankovnog računa, ako želite da vam kupac na njega uplati novac. To je, uz vaše ime, jedini podatak koji potencijalni kupac smije dobiti. Nikada i nikako nemojte nikome davati broj kartice, datum njezina isteka i CVV/CVC broj (Card Verification Value/Code), kao ni with key kod za aplikaciju mobilnog bankarstva. Da se toga dočepaju, sve bi im bilo kao na dlanu, s tim podacima dolazi do zlouporabe i kartice i mobilnog bankarstva. Pogotovo ako vas još navedu da kroz aplikaciju odmah obavite i autentifikaciju! Tada bi vam banka trebala blokirati i karticu i mobilno bankarstvo.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova također napominju - ne šaljite nikome podatke s bankovne kartice! Podatke o broju bankovne kartice, PIN broju i troznamenkastom CVV broju na poleđini bankovne kartice, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama. Ako vam netko treba uplatiti novac, dovoljno je toj osobi poslati svoj IBAN, bez drugih podataka s kartice. O pokušaju prevare - pri čemu se koriste i spominjanjem DPD-a - obavijestili smo i tu dostavnu službu. Tamo također navode da su pokušaji prijevare sve češći, svjesni su kako se u pojedinim slučajevima spominje DPD, kao dostavna služba kojom se šalje novac i/ili roba. “Takvi navodi predstavljaju zlouporabu marke DPD i pokušaj prevare. Pazite kome dajete i gdje unosite podatke vaše kartice koji su potrebni samo u slučaju kada vi plaćate putem interneta. Jedini podatak koji osoba koja vam želi uplatiti sredstva može opravdano tražiti i potrebni su za uplatu su IBAN/broj računa te naziv primatelja. Prevaranti se s ciljem prijevare mogu predstaviti kao zainteresirani kupac koji želi izvršiti uplatu ili kao prodavatelj koji traži predujam kao garanciju za prodaju. Uvijek se radi o prikupljanju podataka: ime i prezime, broj kartice, do kada vrijedi i troznamenkastom broju (CVV), a često uz navedene podatke traže i vaše osobne podatke. Prevarante ćete prepoznati ako traže presliku vaše kartice ili osobne iskaznice, ako traže da im porukom pošaljete podatke o kartici ili ako dobijete link na nepoznatu stranicu na kojoj traže da upišete vaše osobne podatke i podatke o kartici. Ako ste ipak bili žrtva ovakvog pokušaja prijevare te poslali preslike vaših kartica ili upisali podatke kartice na lažnoj stranici, obavezno o tome obavijestite banku koja vam je izdala karticu, kako bi onemogućila da prevaranti dalje koriste vašu karticu”, navode iz DPD-a.

Dakle, nemojte nasjesti na laskanje potencijalnog kupca ni na (dobro razrađena) objašnjenja. Čak i kad je potencijalni kupac iz drugog grada, ili iz druge države, kupoprodaja se može – i mora – obaviti bez otkrivanja podataka s bankovne kartice. Posegnu li za ranije opisanom opcijom da kupnju i plaćanje obavite putem dostavne službe, uzvratite im ponudom da se dostavljaču plati prilikom preuzimanja. I tu će vjerojatno biti kraj interesa ‘kupca’ za vas i za predmete koje prodajete.