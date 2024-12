Djelatnik mislio da ga zove šef pa na drugi račun prebacio čak 270.000 eura. Shvatio je kad je bilo kasno

Metode prevaranata sve su domišljatije, što potvrđuje još jedan slučaj koji je zabilježila brodsko-posavska policija. Naime, prije dva dana djelatnika jednog poduzeća je kontaktirala nepoznata osoba koja mu se predstavila kao njegov šef te tražila da se na račun druge tvrtke izvrši uplata od više od 270.000 eura. Djelatnik je tu uplatu i proveo, misleći da se radi o tvrtki koja je u poslovnom odnosu s tvrtkom u kojoj on radi, a onda shvatio o čemu je bilo riječ.



- Nakon provedene uplate djelatnik je stupio u kontakt s nadređenim te je shvatio da ga nije on kontaktirao već nepoznata osoba koja se lažno predstavila - javlja policija koja sad trenutno pokušava doći do prevaranta.

- Apeliramo na građane da budu oprezni kod financijskih transakcija i da uvijek dodatno provjere identitet osoba koje ih kontaktiraju te da provjere vjerodostojnost zahtjeva za isplatu novčanih sredstava, kako bi se zaštitili od mogućih prijevara! - poručuju iz policije.