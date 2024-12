Usporedili su cijene skijanja na Jahorini, Nassfeldu i drugim popularnim skijalištima: Otkrijte gdje ćete najviše uštedjeti

Mnogi iskusni skijaši, kako bi uhvatili popuste na ranu kupnju ski-aranžmana, počinju s pripremama za zimovanje čim završi sezona ljetovanja. No dosta je i onih koji čekaju da počne zima i 'zamiriše' snijeg. Koliko će njima trebati za omiljenu zimsku razonodu? Pomalo je iznenađujuće, ali, prema izračunima kompare.hr, ponajviše novca trebat će onima koji se odluče za Francusku. Iako je ta zemlja na glasu kao povoljnija ski-destinacija, odlazak na skijanje poskupljuje putovanje vlastitim automobilom te činjenica da su tamošnje destinacije dosta tražene, a s obzirom na kasni buking, dobar dio smještaja putem platforme booking.com, recimo, već je rezerviran.

Računica kompare.hr temelji se na paru koji na skijanje odlazi iz Zagreba, vlastitim automobilom. Odluče li skijati u najskupljem terminu, od 30. prosinca do 5. siječnja, usporedba pet skijališta otkiva da će im za to na Jahorini trebati najmanje novca, 1438 eura. Na Jahorini su ski-karte najjeftinije, tjedna stoji 398 eura, ali je zato najam skijaške opreme tamo nešto skuplji od prosjeka i iznosi 286 eura. Na drugom je mjestu Kranjska gora, za koju će fiktivnom paru Zagrepčana u spomenutom terminu trebati 1689 eura (u Nassfeldu 2107 eura, na Kronplatzu 1984, a u Les Orresu čak 2418 eura).

Ski-karte na tom slovenskom skijalištu spadaju u jeftinije, cijena je 504 eura. Na francuskom skijalištu Les Orres cijena tjedne ski-karte u novogodišnjem terminu je slična i iznosi 498, dok na Kronplatzu i Nassfeldu koštaju 786 odnosno 760 eura. Zanimljivo je da je najam skijaške opreme za dvoje u razdoblju od 30. prosinca do 5. siječnja najpovoljniji na Kronplatzu i iznosi 218 eura. Na skijalištu Les Orres, primjerice, za to će trebati 240, a u Nassfeldu čak 424 eura.

Razlici u cijeni dosta doprinosi trošak puta pa će tako Zagrepčanima biti najpovoljnije 'skoknuti' do Kranjske gore. Za putovanje vlastitim automobilom, benzincem potrošnje sedam litara na sto kilometara, dostajat će im nešto više od 47 eura. Za putovanja do Jahorine trebat će im 121 euro, do Kronplatza 118, Nassfelda 161, a do francuskog Les Orresa čak 318 eura. Dakako, u agencijskom aranžmanu grupni odlazak autobusom može osjetno smanjiti ovaj izdatak.

Iako, cijene praktički nijedne zime nisu odvratile hrvatske ljubitelje snijega od odlaska na skijanje pa tako neće ni ove. Procjene govore da na skijanje redovito odlazi oko 150.000 hrvatskih građana. U agencijama su zadovoljni prodajom ski-aranžmana, s tim da se ove godine većina upita nije odnosila na cijene nego na snijeg i nadmorsku visinu skijališta.

