Laptop vam je stalno na punjaču? Radite veliku grešku, imamo jednostavan trik koji produljuje život baterije

Gotovo svatko tko koristi prijenosno računalo poznaje frustraciju slabljenja baterije. Uređaj koji je nekada mogao izdržati cijeli radni dan bez punjača, nakon godinu ili dvije jedva preživi sastanak bez spajanja na struju. Mnogi korisnici, u uvjerenju da čine ispravnu stvar, drže svoje laptope stalno priključene na punjač, misleći da tako optimiziraju performanse. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je upravo ta navika jedan od najgorih neprijatelja litij-ionskih baterija. Kent Griffith, znanstvenik sa Sveučilišta u Kaliforniji koji istražuje degradaciju baterija, tvrdi da držanje baterije na 100% napunjenosti tjednima ili mjesecima stavlja ogroman stres na njezine komponente. To dovodi do bržeg propadanja i značajnog smanjenja kapaciteta, što znači da ćete, kada konačno isključite laptop s punjača, dobiti možda samo polovicu očekivanog trajanja.

Tajna dugovječnosti baterije krije se u jednostavnom pravilu kojeg se rijetki pridržavaju: održavanje razine napunjenosti između 40 i 80 posto. Prema preporukama stranice Battery University, koju vodi tvrtka Cadex, konzultant za tehnološke divove poput Amazona, ovo je optimalni raspon koji najmanje opterećuje litij-ionske ćelije. Problem nastaje kada su ioni litija neravnomjerno raspoređeni, što se događa pri potpunoj napunjenosti (100%) ili potpunoj ispražnjenosti (0%).

Srećom, proizvođači su svjesni ovog problema te su u moderne operativne sustave ugradili pametne mehanizme za upravljanje zdravljem baterije. Korisnici Apple računala imaju ugrađenu značajku "Optimizirano punjenje baterije" koja automatski uči vaše navike. Ako, primjerice, laptop svako jutro priključite na punjač, a tek ga poslijepodne nosite sa sobom, sustav će odgoditi punjenje iznad 80% sve do trenutka neposredno prije nego što ga obično isključite. Na taj način računalo provodi minimalno vrijeme na stresnoj razini od 100%, a sve se događa automatski, bez potrebe za intervencijom korisnika. Ipak, ako vam je hitno potrebna puna baterija, jednim klikom možete privremeno zaobići ovu značajku i napuniti je do kraja.

Situacija na Windows računalima je nešto složenija jer svaki proizvođač implementira vlastito rješenje. Microsoft nudi sličnu funkcionalnost pod nazivom "Pametno punjenje", no njezino aktiviranje i postavke ovise o brendu laptopa. Korisnici Lenovo uređaja trebali bi potražiti opcije u aplikaciji Lenovo Vantage, vlasnici Della u Dell Power Manageru, dok ASUS nudi postavke unutar aplikacije MyAsus. U suštini, sve ove aplikacije rade na sličnom principu kao i Appleovo rješenje: prate obrasce korištenja i pokušavaju napuniti bateriju do 100% samo onda kada sustav procijeni da će vam to zaista biti potrebno. Za one koji žele potpunu kontrolu, postoje i aplikacije trećih strana koje omogućuju ručno postavljanje gornje granice punjenja, primjerice na 80%.

Jedan od najraširenijih mitova, naslijeđen iz doba nikal-kadmijevih baterija, jest da je bateriju potrebno. Za moderne litij-ionske baterije, potpuno pražnjenje je izrazito štetno i treba ga izbjegavati. Upravo suprotno, ovim baterijama više odgovaraju česta i kraća nadopunjavanja nego dugi ciklusi od 0 do 100 posto. Također, zabluda je da će korištenje neoriginalnog punjača nužno oštetiti bateriju; ako je punjač kvalitetan i zadovoljava specifikacije proizvođača (napon i struja), bit će sasvim siguran za korištenje.

Osim loših navika punjenja, najveći neprijatelj dugovječnosti baterije je toplina. Visoke temperature drastično ubrzavaju kemijske reakcije unutar baterije, što dovodi do nepovratnog gubitka kapaciteta. Stoga je ključno osigurati dobru ventilaciju i izbjegavati korištenje laptopa na mekim površinama poput kreveta ili jastuka koji blokiraju protok zraka. Apple preporučuje izbjegavanje temperatura ispod 10°C i iznad 35°C. Ako laptop nećete koristiti dulje vrijeme, najbolje ga je pohraniti s baterijom napunjenom na oko 50% na hladnom i suhom mjestu.