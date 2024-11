Korejski urbani SUV s potentnim turbobenzincem i odličnom opremom po vrlo dobroj cijeni od 22.999 eura

Vozeći Tivoli zagrebačkim cestama, susreli smo se s vrlo zainteresiranim pogledima, pa i čestim pitanjima o kojem se to automobilu radi. S jedne strane proizvođač je i sam kriv za to, jer do Nove godine Tivoli je ni na nebu ni na zemlji i dolazi bez klasičnog loga proizvođača na karoseriji automobila. Naime, korejska tvrtka SsangYong, koja je prije svega poznata po terenskim vozilima koja su i kod nas jedno vrijeme bila relativno zastupljena, promijenila je vlasnika. SsangYong je kupila velika korejska KG grupa i od Nove će se godine zvati KGM. Zbog toga je većina zainteresiranih mislila da se radi o još jednom od kineskih noviteta koji se u posljednje vrijeme kao na traci pojavljuju na našem tržištu.

Tivoli nije potpuna nepoznanica na našem tržištu. Prodavao se već prije redizajna u Hrvatskoj, no vrlo kratko pa ovih automobila nema mnogo na našim cestama. Spada u danas vrlo popularni B-SUV segment, no kako je ipak nešto veći od klasičnih B-SUV automobila i prostraniji u kabini, s pravom ga možemo ubrojiti u potkategoriju SUV B+. Dugačak je 422,5 cm uz međuosovinski razmak 260 cm. Od tla je udaljen 17,8 cm, a krug okretanja od 10,6 m uz kompaktne dimenzije jamči mu odlično snalaženje u gradskom prometu.

Foto: Mladen Milčić



Prostranost je za tu klasu vrlo dobra, sjedi se visoko – zbog čega je vrlo pregledan – i rekli bismo u pravom SUV položaju, za razliku od mnogih konkurenata koji su više crossoveri. Sprijeda se pruža uzvišen pogled na cestu ispred, a budući da je Tivoli najširi u svojoj klasi, pruža dovoljno prostora za tri odrasle osobe straga, s dovoljno prostora za noge svih putnika. Ako se radi o prosječnoj obitelji s dvoje djece, uz prtljažnik od 427 litara, prostora je zaista dovoljno.

Tivoli u Hrvatskoj dolazi samo uz prednji pogon (4X4 postoji, ali nije u ponudi) i uz dvije razine opreme – Silver i Fresh. Mi smo isprobali bogatiju opremu Fresh, koja nudi zaista mnogo.

Foto: Mladen Milčić

Prije svega modernizirano je sučelje dvozonske klimatizacije koje sada ima ergonomske touchscreen prekidače, a tu je i vrhunski radio sustav s 9" HD zaslonom osjetljivim na dodir i instrumentna ploča dijagonale 10,25" s LCD zaslonom visoke rezolucije. Infotainment standardno nudi DAB+ za kristalno čist zvuk, uz Apple CarPlay, Google Android Auto i Bluetooth tehnologiju za olakšavanje povezivanja s mobilnim telefonom i slušanje glazbe. Tu je i automatski dvostruki klima-uređaj s funkcijom odmagljivanja stakala, zatim 16" alu-naplatci, cijeli niz sustava pomoći vozaču. Dakle, ima sve ono što je vozaču potrebno u modernom automobilu. Na vozačkom mjestu je ugodno i prostrano, materijali su mekani na mjestima gdje trebaju biti, a završna obrada vrlo uredna.



Tivoli dolazi uz četverocilindarski 1,5 GDi-T turbobenzinski motor sa 163 KS pri 5500 okr/min i maksimalnim okretnim momentom od 280 Nm između 1500 i 4000 okr/min. I više je nego dostatan za agilnu vožnju automobila s masom od 1375 kg, koji može vuči kočenu prikolicu od 1000 kg ili nekočenu od 500 kg. Poboljšanjem već otprije poznatog motora dodatno je implementiran dvostruki sustav ventila za sprečavanje nakupljanja ugljika kako bi se povećala pouzdanost. Testni je model bio opremljen 6-brzinskim ručnim mjenjačem čija nas je preciznost oduševila. Dobro je proračunat i odlično se slaže s turbobenzincem u svim režimima vožnje. Alternativa mu je i 6-stupanjski automatik renomiranog proizvođača Aisin, koji je prilagođen najnovijem Tivoliju i doplaćuje se 2500 eura. Tivoli je dobar i stabilan i pri većim brzinama, a maksimalna mu je brzina prilično visokih 193 km/h. Potrošnja nam se u mješovitoj vožnji u prosjeku kretala od 8 do 8,5 l/100 km. Dakako, na otvorenoj cesti ide ispod 7 litara, dok u gradskoj gužvi i iznad 9 l/100 km.

Cijena je s obzirom na bogatu opremu u današnjim okolnostima zapravo veliki adut Tivolija. Uz opremu Fresh stoji 22.999 eura, dok početna verzija s nešto manje opreme, no uz sve najbitnije elemente košta 20.999 eura.