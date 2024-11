Kako sam nasjeo na prevaru za koju zna i moj sin te tako izgubio hrpu eura

Kada je moj 13-godišnji sin na kraju priče čuo kako su tatu prevarili i kako je izgubio novce navodno kupujući ulaznice za sportski događaj na koji sam ga obećao odvesti još prije pola godine, samo je rekao: „pa tata, za tu vrstu prevare sam čuo hrpu puta na TikToku, svi znaju za to“. Eh, da sam to još prije čuo! No nije mi nikakvo opravdanje što nisam dovoljno visio na TikToku ili što nisam čuo do svog 13-godišnjaka za to upozorenje, i sam živim od digitalnog posla i desetine puta sam u svom poslu vidio ovakva upozorenja, ali nekad iz velike želje da popravimo stvari i omogućimo želje bližnjima preskočit ćemo ta upozorenja i pomislit ćemo „pa nisam baš toliki baksuz da će me baš sada prevariti“. E, pa hoće!

Riječ je o sportskom događaju koji se nedavno dogodio u Areni, a što je najgore za njega znalo se više od pola godine prije održavanja, a ja sam nekako bio uvjeren da ima vremena da kupim ulaznice. I kako to već biva u životu, vrijeme je prošlo brzo i kada sam se ja sjetio tjedan dana prije događaja da moram kupiti ulaznice njih više nije bilo. Kako sam stvarno htio ispuniti obećanje sinu sjetio sam se Njuškala i tamo našao poprilično veliku ponudu ulaznica i krenuo sam redom nazivati. No svi redom koji žive u Zagrebu su mi krenuli govoriti da su već prodali ulaznice ili im je ostala jedna. Nakon niza poziva napokon sam dobio jednu ženu na telefon i rekla mi je da ona ima dvije ulaznice koje tražim i navečer ćemo se dogovoriti gdje i kako se nađemo radi primopredaje ulaznica. U toku dana je uslijedilo novo gorko razočaranje kada je žena javila da je suprug zapravo u međuvremenu prodao ulaznice. No bio sam odlučan i rekao svojoj supruzi da ne odustajem te sam se u idućem trenu sjetio da se većina ulaznica danas kupuje digitalnim putem i da ih svi dobijemo na e-mail što znači da ne trebam tražiti samo ljude koji žive u Zagrebu nego i ljude iz drugih krajeva Hrvatske pa će mi nakon uplate ulaznice poslati e-mailom. No i tim načinom nisam imao sreće i ti su ljudi redom odgovarali da su prodali ulaznice.

Foto: Screenshot

I tako sam na kraju došao do jednog oglasa koji je prodavao tražene ulaznice po fer cijeni, ali nije imao telefonski broj izlistan na profilu nego si s njim mogao komunicirati samo putem poruka na stranici Njuškala. Sada znam da je već ta stvar trebala biti sumnjiva, ali u tom trenu si racionaliziraš da ne žele svi imati izlistan javno broj mobitela. I tako je tu večer prije utakmice krenuo dogovor preko poruka sa osobom koja je ispočetka sporo odgovarala pa sam zaspao prije njene konačne upute kako joj uplatiti. Ne mogu znati sa sigurnošću da je riječ o ženskoj osobi, ali e-mail glasi na žensko ime i češće je za sebe koristila žensko lice. Iako se rano budim ujutro su me dočekale dvije živčane poruke zašto se ne javljam i ne uplaćujem za ulaznice iako smo se sve dogovorili. Objasnio sam joj da sam zaspao već kada je ona napokon poslala konačni pristanak i upute te da ću joj sada uplatiti. Iduća stvar koja je bila jako sumnjiva rekla je da mi ne može dati IBAN jer ima neku „stranu banku“ na čiji račun će mu novci sjesti iza ulaznice te je uvjet bio da uplatim novce preko PayPala i da označim kao uplata prijatelju jer navodno tako PayPal ne uzima svoj dio. To je bila najveća zamka i moja najveća greška jer kada tako uplatiš onda ne možeš zadržati tu uplatu i nema načina na koji ćeš vratiti novce i nema sankcija za onog koji je primio novce. Navodna prodavačica ulaznica nakon što sam uplatio novce nije se nakon toga javljala, iako je naravno obećala da će po uplati odmah poslati ulaznice na e-mail adresu koju sam mu dostavio. Ja osobno nemam PayPal račun pa je moja supruga izvršila uplatu te se nakon pola sata sjetila da može poslati zahtjev za isplatom duga te tako blokirati račun.

Nakon što je supruga to učinila javila se prodavačica preko poruka da kakav je to način ako se netko ne javi pola sata da se stavi zahtjev za isplatom duga s pokušajem objašnjenja da ulaznice nije poslala jer još nije vidjela uplatu. Nakon toga su krenule živčane, bezobrazne i poruke s puno tipfelera da karte nisu elektronske nego fizičke i da ih može ustupiti samo uživo i da prije svega moja supruga mora povući zahtjev. Podsjetio sam ju na sve poruke koje smo izmijenili i gdje cijelo vrijeme pričamo o elektronskim ulaznicama, to mi je bilo jedno od prvih pitanja ima li ih u elektronskom obliku, te sam nabrojio sve sumnjive stvari zbog kojih se ovo čini kao prevara: nema broja mobitela na profilu, PayPal uplata for friends, prodaje ulaznice za nekoliko događaja u Hrvatskoj, pro se priča o elektronskim ulaznicama, pa onda ipak da su fizičke i da se možemo naći u Zagrebu. Nakon toga je počela tvrditi da se možemo naći u Zagrebu, da ja predložim mjesto i vrijeme, ali uvjet mora biti da moja žena makne zahtjev na PayPalu. Kada sam odgovorio da se možemo naći ispred kafića Spunk kod NSK stigao je odgovor neka predložim mjesto koje može naći na Google kartama. Koliko god mi bilo glupo da na Google kartama ne možeš naći Spunk, to mi je opet vratilo nadu da stvarno želi doći na neko poznatije mjesto i da ću možda ipak vidjeti ulaznice za sebe i sina pa sam predložio mjesto susreta u Avenue Mallu na dnu stepenica kod glavnog ulaza u 15h. Odlučio sam otići da ne bi slučajno poslije dobio tvrdnje da ulaznice nisam dobio jer se eto ja nisam pojavio. No naravno, u 15h na dogovorenom mjestu nije bilo nikoga i žena mi je ubrzo javila da taj profil više ne može naći na PayPalu.

Kada se vratio iz škole moj polaznik 7. razreda rekao je da bi nam odmah rekao da je prevara da je čuo da nas netko traži da na PayPalu uplatimo pod opcijom „for friends“. Na kraju sam se odlučan da sina odvedem na događaj u Arenu otišao pred samu dvoranu prije utakmice i tamo samo našao ulaznice po redovnim cijenama, što ću učiniti i svaki naredni put u sličnoj situaciji.

Zanimljivo da mi je dva dana poslije prijatelj kada smo se našli ispričao kako je neki dan i on ostao bez novca koje je uplatio za ulaznice. Kaže da je već nekoliko puta preko stranice događaja na Facebooku našao ljude koji traže karte, uplatio bi im i oni bi mu dostavili digitalne ulaznice. Ovoga puta on je uplatio i više se ta osoba nije javljala. Tako da je iz ova dva slučaja očito kako se uvelike povećao broj prevara kod kupnje ulaznica na internetu. Prije svega, upamtite da ne plaćate onima s kojima se ne čujete preko mobitela i onima koji vas traže da uplatite putem PayPala uz opciju „for friends“.

