Juraj Šebalj i Siniša Crnojević na Dakar reliju voze Toyotu Land Cruiser iz 1988.

Naš najbolji automobilist Juraj Šebalj i ove godine nastupa na Dakar reliju. Sa suvozačem Sinišom Crnojevićem nastupit će u Dakar Classic kategoriji u kojoj je lani s Ivanom Vidakovićem zauzeo 10. mjesto.

U Zagrebu su predstavili automobil i sponzore s kojim idu na Dakar Classic 2025. Hrvatska posada vozit će u Toyoti Land Cruiser linije 70 iz 1988. godine, koji je nabavljen isključivo za ovu utrku. Auto je pripremljen po Dakar Classic specifikaciji ugrađen je roll bar i sigurnosna oprema, ovjes je čvršći, a snaga je dignuta na 170 konja. Cruiser leži na 15” gumama General Tires Grabber X3.

Nakon prošlogodišnjeg 10. mjesta u ukupnom redoslijedu Dakar Classica, Šebalj i Crnojević ne kriju ambiciju ostvariti još bolji rezultat.

- Za ovo se spremamo skoro čitavu godinu. Pažljivo sam birao s kojim autom ćemo na Dakar ove godine i odluka je pala da uzmem Land Cruisera od timskog kolege Paola Bedeschija. Ovaj model Land Cruisera je robustan i izdržljiv i to nam je najvažnije na ovom natjecanju. Siniša i ja smo nedavno napravili jedno probno natjecanje - Panda Raid, proveli smo 10 dana u pustinji, uigravali se kao posada i vjerujem da smo spremni - rekao je Juraj Šebalj.

Rally počinje 3. siječnja, vozi se u Saudijskoj Arabiji, a organizator je najavio još više dina nego prošlih godina. Novost su dvije maratonske etape koje će trajati 48 sati, start je na obali Crvenog mora, a vozi sve do grada Shubaytaha blizu Perzijskog zaljeva. Dakar je dugačak oko 7000 km, a u Classic kategoriji se očekuje 100 posada. Šebalj i Crnojević su odabrali španjolski tim TH Trucks koji će im pružati tehničku i logističku pomoć.

- Meni je ovo prvi Dakar, i ja i Jura imamo dosta iskustva s relijaških staza koje će nam svakako pomoći, no pustinja je nešto novo, naročito meni. To je jedan sjajan izazov i jedva čekam. Treniramo fizički, vježbamo rukovanje s navigacijskim uređajima, kamping opremom, alatom, uzimamo čak i svoju hranu, te predviđamo obroke... Po pitanju planiranja, ovo je najkompliciranije natjecanje do sada - kazao je Siniša Crnojević.





Dizajn automobila, iza kojeg stoji tvrtka Zunart inspiriran je ljepotom hrvatskih otoka. Na haubi se nalazi Vis, s boka Lastovo, Vir i Korčula, dok stražnji dio prikazuje Brač i Hvar.

Naša posada napravila je i akciju “kumovi s krova” gdje je dala široj javnosti da sudjeluje postavljanjem svojih naljepnica na krov. Akcija je odlična, pola krova je već popunjeno.

- Ovo je način da svatko – barem duhom ode s nama na Dakar. U ovom trenutku je skoro 300 ljudi nalijepilo svoje naljepnice, slike i poruke podrške, te su “kumovi” uz sponzore odlično popunili naš budget! Zahvalan sam svima. Definitivno u pustinji nećemo biti sami - kaže Juraj Šebalj.