VIDEO Jeftiniji od EU vozila: Dva nova kineska automobila stigla u Hrvatsku

Dva nova kineska modela stižu na hrvatsko tržište automobila, najavili su iz tvrtke Auto Hrvatska koja je generalni uvoznik DongFenga, treće najveće grupacije u Kini. Kineski automobili sve snažnije kreću na europsko tržište pa iznimka nije ni Hrvatska. Dizajnom posve pariraju europskim modelima, no istu razinu opremljenosti i motorizacije nude po nižim cijenama. Primjerice, Forthing, jedan od ova dva noviteta, stoji 29.990 eura. Novi igrač u gradu za tu cijenu podrazumijeva sportski SUV C segmenta pokretan benzinskim motorom. Razumljiv izbor za proboj na novo tržište jer interes za SUV-ovima već godinama ima uzlaznu putanju, a kad je o motorizaciji riječ tržište raste upravo u segmentu benzinskih motora. Turbobenzinski Forthing T5 Evo ima Mitsubishijev motor od 130 kW/177 KS i 260 Nm. U kombinaciji je i 7-stupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom tvrtke Magna Steyr, a pogon je prednji. Na 100 km deklarirano troši 6,9 l goriva. Forthing T5 Evo dugačak je 456,5 cm te je 186 cm širok i 169 cm visok. Na izbor se nudi pet boja: crvena, zagasito zelena, crna, bijela i siva.

Exclusive paket opreme jedini je u ponudi, a teško je naći što on ne obuhvaća. Ima automatski klima-uređaj, dodirne kontrole, digitalne instrumente, odnosno dvostruki zaslon od 10,25 inča, kožom presvučen multifunkcionalni sportski upravljač, raskošna sjedala presvučena eko kožom, bežični punjač za mobitel, el. otvaranje prtljažnika (480-1480 l), kameru za vožnju unatrag, brojne sigurnosne sustave, panoramski krov, LED svjetla… Softveri i aplikacije nastali su u suradnji s Huaweijem. Tijekom kraće probne vožnje oduševio nas je prostranošću, udobnošću te opremom, ali i žustrinom na cesti. Forthing T5 Evo stiže s 5-godišnjim jamstvom (do 100.000 km). Servis je zasad samo u Zagrebu, no uskoro bi trebao biti otvoren i u svim drugim većim gradovima. Sa sigurnosnog aspekta, u Kini ima 5 zvjezdica, a na isti rezultat računaju i na EuroNCAP-u. Na naručeni Forthing kupci bi trebali čekati tri do pet mjeseci, a iz uvozništva očekuju da će za njim posegnuti mnogi vozači koji su dosad razmišljali o unosu premium rabljenog vozila.

Drugi novitet je Seres 5, premium sportski e-SUV kojem je put već utabala ‘trojka’. Naime, Auto Hrvatska je 2022. godine ostvarila suradnju s vodećim kineskim proizvođačem vozila Chongqing Sokon Motor Company te postala zastupnik električnih osobnih vozila marke Seres i komercijalnih modela DFSK na hrvatskom tržištu. Uz već dostupan Seres 3 SUV model električnog osobnog vozila predstavljenog hrvatskom tržištu prošle godine, stigao je i novitet, 471 cm dug premium sportski SUV Seres 5, vrhunski opremljen i iznimno snažan s dometom do 500 km te ubrzanjem iz mirovanja do 100 km/h za četiri sekunde. Ova perjanica u Serezovoj ponudi spada u D segment, a može se pohvaliti niskim koeficijentom otpora zraka od 0,278 cd.

Raspolaže s 430 kW i 940 Nm, uz sva četiri pogonska kotača i sportsku šasiju, a velik doprinos voznoj dinamici daje i idealna 50:50 raspodjela težine po osovinama. U 4WD izvedbi s dva motora do stotke pojuri za 4,3 sekunde. Oduševljava startnošću i luksuzom u kabini, odmah uočavamo napa kožu i umetke od drveta, dvozonski klima-uređaj, ventilirana i grijana sjedala s masažnom funkcijom, panoramsku kameru, 12,3 inčni zaslon digitalne instrumentne ploče i elegantan 15,6 inčni dodirni zaslon multimedije izveden u stilu tableta, head-up zaslon, bežični punjač za dva mobitela… Veliki panoramski krov dijagonale 85 inča pruža odličnu toplinsku izolaciju.

I ovaj sportski SUV ima brojne funkcije pomoći vozaču, najnaprednije sigurnosne sustave, a zanimljivost je da ima i mogućnost punjenja drugih uređaja (3,3 kW). Primjerice, na izletu možete na njega spojiti električni roštilj. Kad je, pak, automobilu potrebno punjenje, za 45 minuta napuni bateriju do 80 posto kapaciteta na brzom punjaču. Seres 5 kompatibilan je s više od 98 posto punjača u EU. U Hrvatskoj stoji od 59.900 eura, a kupci mogu računati na osam godina (160.000 km) jamstva na bateriju te četiri godine (100.000 km) na vozilo.

