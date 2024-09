Huawei Pura 70 Ultra: mobitel koji želite imati uz sebe na koncertima, putovanjima...

Mobitel koji je godinama bio prepoznat po odličnim kamerama na svoju 12. godišnjicu opet nudi impresivne fotografije, no globalno neće rušiti rekorde u prodaji. Huaweijeva nekoć iznimno hvaljena P serija ove godine doživjela je veliku dizajnersku promjenu i rebranding pa je sada najjači novi model postao – Pura 70 Ultra. To je atraktivno dizajniran pametni telefon s nekim od najboljih kamera na tržištu, ali Huawei je i dalje u zaostatku jer ne dolazi s predinstaliranim Googleovim servisima. Također, ima slabiji čipset od najjačih Androida, ne podržava 5G i prilično je skup – u Hrvatskoj je dostupan po preporučenoj cijeni od 1499 eura. Sve ostalo na tom uređaju je izvrsno.

Novi dizajn daje umjetnički dojam koji je upotpunjen ugodnom teksturom na pozadini te kvalitetnim i čvrstim materijalima. Pura 70 Ultra ima visoki certifikat vodootpornosti i zaštite od prašine IP68 poput ostalih najboljih flagshipova. Kinezi obećavaju veliku zaštitu ekrana, no meni je već prvog dana odlaska na more uspjelo ogrebati ekran, odnosno zaštitnu foliju ekrana... Golemi sklop stražnjih kamera strašno strši iz kućišta, ali i dobro izgleda. Još bitnije, dobro je raspoređena masa pa mobitel ne "bježi" iz ruku. Zapravo, kamera strši još više kada se koristi jer čim pokrenete aplikaciju kamere, izvlači se objektiv za oko 1 milimetar. To funkcionira uz tako lijep zvuk kao da koristite SLR kameru.

Glavni objektiv ima veliki foto senzor od 1 inča, a promjenjivi otvor blende pokriva raskošan raspon od f/1.6 do f/4.0. I, jasno, kamere su najbolji dio ovog mobitela, baš kao što su godinama i bile na Huaweijevoj P seriji. Fotografirao sam koncert Eda Sheerana u Zagrebu i mogu reći da je kasnije bilo teško birati koje fotografije ću objaviti na društvenim mrežama – jer ih je toliko ispadalo odličnima. Pura 70 Ultra stvara odlične fotografije, kadrovi izgledaju vrlo realistično i oštro, boje su prirodne i ne primijeti se pretjerano softversko peglanje fotografija. Svi objektivi imaju i automatski fokus.

Na hipodromu je bilo gotovo 70.000 ljudi, a prije nego što je pao mrak, prednastup Caluma Scotta snimao sam iz nezahvalne pozicije – kontra sunca – ali ni to nije puno smetalo Puri 70 Ultra – razdragane mase ljudi ispred atraktivne pozornice super su izgledale i na mojim fotografijama.

GALERIJA Fotografije snimljene mobitelom Pura 70 Ultra na koncertu Eda Sheerana u Zagrebu:

Ovdje su se jako dobrima iskazivale i ultraširoka kamera i telefoto kamera. No na jako širokim kadrovima počinju se blurati rubni dijelovi fotografije, kako to već često bude na mnogim ultraširokim objektivima. S hipodroma sam čak zumirao i – toranj na Sljemenu. Evo niže fotohgrafije kako je to ispalo, na prvih par kadrova ne možete ni raspoznati sljemenski toranj jer je presitan, što zorno pokazuje koliko daleko "vidi" Pura 70 Ultra.

Foto: Danijel Lijović

Jasno, veća zumiranja neće biti iskoristiva jer su premutna, ali puno toga možete dobro približiti i bez raspadanja slike. Selfie kamera također je jako dobra, a odlična je za snimanje društva na koncertima jer nudi i široki kut pa se cijela ekipa vidi u kadru.

Video nije tako vrhunski kao glavna kamera za fotografiranje, ali i dalje je jako dobar. I kad je pao mrak, snimio sam puno dobrih fotografija pa i videa koji nisu bili ni preglasni ni pretihi, niti se primijeti neka velika trešnja slike s obzirom na to da sam sve snimao iz ruke. Na noćnim fotografijama i na jačim zumiranjima može se primijetiti da softver radi više na umjetnom izoštravanju.

U svakom slučaju, ovo je mobitel koji bih definitivno preporučio da se ponese na koncerte i putovanja, kao i na druženja s prijateljima ili obitelji jer možete snimiti i odlične portrete i kvalitetne fotke s bluranom pozadinom. Također će vam poslužiti ako idete na neku sportsku utakmicu jer jako dobro hvata i ljude ili objekte u pokretu. Vrlo je dobra i makro kamera.

Velika baterija kapaciteta 5200 mAh koja se brzo napuni već u 48 minuta (za 15 minuta 46 posto, a za 30 minuta 72 posto) još je jedan adut. Obično mi je baterija potrajala dan i pol, iako sam očekivao da će potrajati i dulje. No puno se može izvući, imao sam dana i sa 7 sati uključenosti ekrana, a da mi je još bilo ostalo 42 posto baterije (u 22.45 sati). Za dva sata neprestanoga gledanja Netflixa potrošilo mi se 10 posto baterije. Zvuk nije bio preglasan, ali je dosta kvalitetan i bogat.

Kao što sam rekao u uvodu teksta, najveće mane ovog uređaja i dalje su izostanak Googleovih servisa te slabiji čipset vlastite proizvodnje koji ne podržava 5G. Do velike većine Googleovih aplikacija (osim Google Pay) pa i svih drugih poznatih američkih aplikacija možete lako doći uz pomoć trećih strana, sada je popularan Gbox koji vam izravno otvara put do Google Play trgovine aplikacija najlakše do sada, a slično funkcionira i servis Gspace. Uspio sam ovog puta koristiti i Uber aplikaciju koja koristi ugrađene Googleove karte i sve je funkcioniralo, što prije nije bio slučaj. Jasno, nitko ne može garantirati korisnicima da se sutra neće nešto promijeniti i da će im biti otežano korištenje omiljenih aplikacija. Stoga, to ostaje važna prepreka do šireg broja potencijalnih kupaca u Europi.

PLUSEVI:

Izvrsne kamere

Atraktivan dizajn

Odličan zaslon

Jaka baterija

MINUSI

Nema Googleove mobilne servise

Slabiji čipset od konkurencije

Visoka cijena

Nema 5G