Huawei Watch Fit 3:Povoljan i atraktivan partner u vježbanju s odličnom baterijom

Huawei ima puno pametnih satova u ponudi, a dobar dio njih može se nabaviti i u Hrvatskoj. S novom serijom Huawei Watch Fit 3 ova se kineska kompanija odlučila za malo drukčiji pristup pa se odustalo od ranijih dizajnerskih rješenja, a rezultat je zanimljiv proizvod srednje kategorije koji na prvi pogled najviše privlači izgledom, a potom zadržavanja vašu pozornost nizom značajki za vježbanje da bi na kraju impresionirao – dugotrajnom baterijom.

Mnoge će ovaj sat s pravom podsjetiti na slavni Apple Watch. Huawei je prethodniku Fit 2 skratio izduženi pravokutni izgled i svjesno otišao u ovom smjeru. Rezultat je vrlo ugodan i dovoljno kvalitetno izveden da mi ne smeta što je inspiriran drugim proizvodom. Inače Fit 3 se može spajati i s Android i s iOS uređajima pa tako možete spojiti i svoj iPhone (a da ne morate često puniti Appleov sat), kao i Samsung ili neki drugi Android mobitel.

Foto: Danijel Lijović

Međutim za upravljanje i dodatno iskorištavanje mogućnosti sata potrebno je na mobitelu instalirati Huaweijevu aplikaciju Huawei Health. U tome bi vam trebao pomoći QR kod na kutiji sata koji će vas direktno odvesti do Health aplikacije. Kućište modela Fit 3 doima se da je izrađeno od kvalitetnih materijala i ima atraktivni veliki 1,82 inča AMOLED zaslon visoke razlučivosti. Također, što se tiče raspona pametnih satova koji znaju imati ili prevelike ili premale ekrane, ovaj mi je nekako baš taman. Nešto sam manje zadovoljan remenom.

Foto: Danijel Lijović

Model koji sam isprobavao ima gumeni remen koji izgleda jako lijepo u pistacio varijanti, ali većinom mi gumeni remeni donose više znojenja i nelagode u odnosu na kožne ili metalne varijante. Kućište je također relativno tanko sa samo 9,9 mm širine, a sat teži samo 26 grama što je super jer uopće nema težine ni napora na ruci. S desne strane ruba kućišta su dva gumba, gore je rotirajuća krunica, a dolje još jedna klasična tipka za upravljanje.

U Fit 3 seriji Huawei je nekako gledao zadržati najbolje od svoje ponude pametnih satova – u smislu da su se fokusirali na puno sportskih značajki kao i onih za praćenje tjelesnih funkcija. I to je u najvećoj mjeri i isporučeno. Pogotovo to ide na račun odlične i dugotrajne baterije. Sredinom četvrtog dana korištenja bio sam na 52 posto baterije. A sredinom sedmog dana korištenja baterija je bila na 26 posto.

Kao što mu i ime sugerira, ovaj sat želi postati vaš partner u treniranju i osvještavanju zdravijeg načina života. Tu je više od 100 sportskih načina te 5 novih dodataka kao što su padel i esport. Doduše, kada pokrenete sat, predinstaliran je tek dio vježbi i sportova, ali ih možete dodavati po izboru.

Foto: Danijel Lijović

Tako sam i ja dodao tenis jer sam htio isprobati sat u akciji. Pritom sam naišao i na nekoliko nelogičnosti koje su mi smetale - sat prvo nije pravilno pokrenuo praćenje tenisa. Pokazivao je da je vježba u tijeku, ali su vrijednosti vremena i trošenja kalorija i dalje ostajale na nuli (a nisam samo stajao na terenu, nego trčao i mučio se pronaći protuigru za razigranog suparnika iz teniske lige!). Također, pritom nisam ni uspijevao ugasiti vježbu i pokrenuti je iznova, nego su mi i softver i zaslon odbili suradnju.

Foto: Danijel Lijović

Morao sam restartati sat (nakon što sam već istrčao puno loptica i uspio izgubiti cijeli prvi set...) i tek tada je sve krenulo kako treba, uključujući i topljenje mojih kalorija koje je sada Huawei Watch Fit 3 počeo priznavati. Uz brojanje potrošenih kalorija, sat pritom prati i otkucaje srca i čini mi se da to radi dosta dobro jer kako bih se više morao pomučiti u nekom poenu, tako mi je i skakala crvena linija rada srca...

Kao i kod drugih Huawei pametnih satova pri vježbanju trebate paziti na to da ugasite glasovne komentare na vježbu jer to može biti smetnja kako i vama tako i drugima oko vas. U aplikaciji na mobitelu možete nakon sporta vidjeti i detaljniji prikaz vaših performansi uključujući i preporuku koliko vam je odmora potrebno do sljedećeg meča ili vježbanja. Trkači bi također mogli biti zadovoljni modelom Fit 3 jer GPS radi jako dobro pa točno bilježi korisnikovu rutu trčanja. Mogu se čak dijeliti vlastite omiljene rute za trčanje, kao i primati druge preporučene rute od prijatelja.

Ovaj pametni sat također dolazi s aplikacijom Stay Fit što je neka vrsta digitalnog osobnog trenera i nutricionista. Aplikacija sadrži bazu podataka o kalorijama i pruža analizu u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i režima vježbanja. Uz lakše praćenje unosa kalorija, umjetna inteligencija će vam sugerirati i vrste vježbe koje trebate raditi da biste ispunili vaše ciljeve vježbanja. Nešto slično kao kad bi vam osobni trener u teretani savjetovao kako držati masu pod kontrolom ili kako zdravo mršavjeti tijekom određenog vremenskog raspona, a ne prenaglo.

Foto: Danijel Lijović

Tu je i posebna značajka za praćenje kvalitete spavanja s kvalitetnijim praćenjem otkucaja srca u odnosu na raniji model. Iako tu ima i previše podataka i nisu mi najjasnije razlike između prikazanog "dubokog" sna i REM sna te nisam siguran koliko zapravo točno sat to razlikuje, ipak me može upozoriti na to ostavljam li si dovoljno vremena za kvalitetniji san. Ima tu još praćenja tjelesnih aktivnosti, no važno je napomenuti da ovo nije medicinski uređaj i ne garantira se točnost svih podataka.

Zgodno je recimo testirati koliko vam trenutno iznosi stres, ali ne mogu znati koliko su to relevantni podaci koliko god bili zgodni za vidjeti. Ili podaci zasićenosti kisika u krvi. Ali, podaci vam mogu sugerirati neki trend, a najviše ih treba shvatiti kao motivaciju i osvješćivanje potrebe da vodite brigu za zdravlje i vježbate.

HUAWEI WATCH FIT 3

Foto: Danijel Lijović

Plusevi

Cijena

Impresivna baterija

Lijep dizajn i zaslon

Puno značajki za vježbanje

Pomoć za brojanje kalorija

Lagan



Minusi:

Ograničen pristup vanjskim aplikacijama

Moguća gnjavaža sa softverom

Poneka značajka može krivo startati