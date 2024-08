Samsung Galaxy Z Fold6: Bez revolucije u novitetima, odličan i – preskup

Samsung ne odustaje. Stvarno vas želi uvjeriti da su "foldable" mobiteli cool i višestruko korisni. Ima tu i dosta dobrih argumenata, ali cjenovno je jako teško prihvatiti da novi Samsung Galaxy Z Fold6 stoji čak 1999 eura (preporučena maloprodajna cijena u Hrvatskoj). To je 50 eura skuplje nego što je bio lanjski model Samsungova Folda. Imao sam priliku isprobavati Galaxy Z Fold6 zadnjih tjedan dana i mogu reći da je ovo Fold verzija koja je dosad najviše uspjela izgledati kao klasični mobitel, a opet imati tu moć biti istovremeno i tablet ili mini računalo.

Ovaj model je nešto lakši (239 grama u odnosu na lanjska 253 na Foldu5), tanji (sada gotovo savršeno prianjaju stranice mobitela i nema rupe između sklopljenih ekrana), a i prednji ekran je zeru širi (sada s dijagonalom od 6,3 inča). Dakle, jedva da bi netko izvana i primijetio da je to mobitel s rasklopnim ekranima dok ga ne otvorite pa je to sigurno dodatni bod za Samsung.

Zasloni izgledaju jako dobro, tu je i pregršt softverskih nadogradnji i AI Galaxy značajki. Kamere su većinom dosta dobre, ali nisu jače niti jednako dobre kao na zadnjoj Samsung S24 Ultri, a za tako visoku cijenu jasno da želite imati i najbolje kamere na tržištu.

Foto: Danijel Lijović

Ugrađena je nova vrsta šarke pa se sada dvije stranice mobitela još bolje i tješnje sklapaju i sve se to doima čvršće i otpornije na udarce, ispadanja i slične redovne nezgode nego na prijašnjim modelima. Tu je dakle Samsung uhvatio korak za dijelom konkurencija koja je u tom dijelu imala bolje prianjanje stranica.

Doduše, moram istaknuti da se na Z Fold6 sada čini malo teže rastvoriti stranice uređaja. Vanjski bi zaslon i dalje mogao biti još malo širi, ali i ovako je vrlo iskoristiv i za upisivanje teksta. Dobar dio dana kada sam bio na poslu koristio sam Z Fold6 isključivo u toj sklopljenoj varijanti, i za surfanje i pisanje mailova, poruka, koristeći različite aplikacije.

Foto: Danijel Lijović

No kad imam slobodniji ritam, ugodno je rastvoriti Fold6 i koristiti veliki lijepi 7,6-inčni AMOLED ekran za gledanje YouTubea ili Netflixa. Zvuk je vrlo kvalitetan i dovoljno glasan. Zgodna je prednost Folda to da ga možete presavinuti u flex način i tako prebaciti sliku na jednu polovicu, dok druga služi kao postolje pa ne morate stalno u rukama držati teški uređaj. Flex način rada možete uključiti pod naprednim značajkama. Sada se tu nudi i mali meni dodatnih opcija s lijeve donje strane pa imate ikonicu za odabir dodatnih aplikacija na donjem ekranu ili pak ikonicu za okidanje screenshota.

Foto: Danijel Lijović

Korisno je i aktivirati opciju "nastavak rada aplikacija na zaslonu poklopca" pod značajkom "zaslon" jer tako omogućujete da se aplikacija replicira i na vanjskom zaslonu kad zaklopite mobitel. Možete se igrati i korištenjem više aplikacija istovremeno na rasklopljenom ekranu, a možete namjestiti i da vam se pri dnu ekrana prikazuju nedavno korištene aplikacije (najviše do 4 aplikacije).

Foto: Danijel Lijović

Doista je gomila mogućnosti za istraživanje, Samsung je tu integrirao i svoju lepezu umjetne inteligencije pod egidom Galaxy AI, tu je i suradnja s Googleovom umjetnom inteligencijom Gemini. Možete koristiti popularne značajke poput "prevoditelja" ili "zaokruži za pretragu" (iako ovdje nema S pen olovke). Dojma sam da Samsung želi da vam ovo bude glavni uređaj i mobitel i računalo, ali meni ni veliki unutarnji ekran nije dovoljan za kompleksnije zadatke uređivanja teksta. No ako vam nisu nužni miš i veća fizička tipkovnica (iako i Galaxy Z Fold6 možete spojiti na laptop), možete ovdje i crtati prstom uz pomoć umjetne inteligencije, editirati fotografije, videa...

Foto: Danijel Lijović

Zgodna je i opcija unutar Samsungova nativnog browsera gdje se nudi opcija za – sažimanje teksta. Ideja je da vam AI sumira bitne detalje iz teksta, ali meni testiranje ovoga nije uspjelo jer je softver (pre)dugo vrtio i generirao kraću verziju teksta. Nije mi uspjelo ni na primjeru hrvatskog teksta, ni engleskog. Čini mi se da bi brže išlo samo prebaciti taj sadržaj u ChatGPT ili Google Gemini... Unutar tog browsera funkcionira brzi prijevod, ali u ponudi još nema hrvatskog jezika. Ali to vam ionako funkcionira u Google Chromeu, gdje imate i hrvatski jezik.

Foto: Danijel Lijović

Kamere su doživjele jako malo promjena u odnosu na lanjski model i to je veliki minus za Fold6. I dalje su to dobre kamere, ali nisu dodatni adut za nagovaranje korisnika da se odluče za ovaj model. Pojačana je ultraširoka kamera koja sada propušta malo više svjetla. Glavna kamera od 50 megapiksela je pouzdana i odradit će sve jako dobro u dnevnim uvjetima. I noćne fotografije mogu ispasti dosta dobre ako ste u blizini nekog osvjetljenja.

U odnosu na Ultru ovdje je ipak zamjetna slabija mogućnost telefoto objektiva (3x optički zum). Selfie kamera je vrlo pristojna po danu, a u noćnim uvjetima će jako ovisiti o umjetnom osvjetljenju. Dobio sam puno zamućenih selfie kadrova, a primijeti se da softver tu puno radi na kompenzaciji. Kamera ispod glavnog zaslona ima samo 4 megapiksela i neće vas baš prikazati u oštrom ni u najboljem svjetlu u videopozivima. No ovo je ipak foldable mobitel pa selfie zapravo možete okinuti i glavnom kamerom, samo ispružite stranice uređaja...

S performansama Fold nema problema, tu je najjači Android čipset koji potpisuje Qualcomm. Nešto je poboljšana i baterija, ali nema ni tu puno podloge za neke velike pohvale. Baterija će vam izdržati cijeli dan korištenja, ali vjerojatno jedva. U večernjim satima ostajalo bi mi oko 15 do 25 posto baterije s malo iznad 4 sata uključenosti ekrana. Najviše mi je uspjelo izvući jedan dan 5 sati i 12 minuta uključenosti ekrana s 5 posto baterije u 23 sata navečer.

Foto: Danijel Lijović

Iz Samsunga kažu da se u 30 minuta baterija napuni 50 posto, no meni je u 30 minuta stiglo samo do 44 posto napunjenosti baterije, doduše s adapterom drugog proizvođača jer ga Samsung i dalje ne nudi uz uređaj. Za sat vremena bilo je 80 posto, a trebalo je i 90 minuta za punih 100 posto, što je puno predugo i pomalo sramotno za ovakav flagship. Ovaj model podržava samo 25 W žično punjenje i to je neugodno iznenađenje...

Foto: Danijel Lijović

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

- tanji i lakši nego prije

- poboljšana izdržljivost

- jake performanse

- odlični zasloni

- zgodne AI značajke

- 7 godina softverskih nadogradnji

MINUSI

- cijena nema opravdanja

- presporo punjenje

- vijek baterije samo malo bolji

- kamere nisu ekstra

- nedostaje još aplikacija prilagođenih za fold

