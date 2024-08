Honor 200 Pro: Viša srednja klasa koja želi biti flagship

Svake godine velike tehnološke kompanije, proizvođači najboljih pametnih telefona na tržištu, ulažu jako puno u svoje top-modele. No isto tako iz godine u godinu svjedočimo da najbolji mobiteli stižu i sa suludo visokim cijenama, što je nekada i teško opravdati, a kamoli prihvatiti mnogim potencijalnim kupcima. Stoga, ne čudi da vrlo zaoštrenu, gotovo olimpijsku utrku, vidimo sada i na tržištu srednje klase pametnih telefona. Kineski brend Honor nedavno je i na europsko tržište izbacio svoj vrlo zanimljiv mobitel Honor 200 Pro koji se cijenom od 799 eura te jakim specifikacijama i zanimljivim kamerama može smjestiti u višu srednju klasu.

Ovaj uređaj odaje dojam da želi biti flagship i ima puno toga dobroga što potencijalni kupci mogu razmatrati, iako nije sve za ocjenu flaghsipa. Također, treba istaknuti da je cijena od 799 eura vrlo visoka za srednju klasu, stoga jasno da će i korisnici od ovog mobitela očekivati da može sve. Honor 200 Pro doista i pruža puno toga, specifikacije su vrlo respektabilne za ovu kategoriju. Tu je dobar čipset Qualcommov Snapdragon 8s Gen 3 (ne radi se o flagship Android čipsetu sličnog imena, nego onom namijenjenom za srednju klasu), brdo radne memorije (12 GB i 16 GB) i prostora za pohranu podataka (modeli su sa 256, 512 i čak 1024 GB).

Foto: Danijel Lijović

Tu su i baterija velikog kapaciteta (5200 mAh), dobre kamere iz kojih se ističe AI podrška za lijepe portretne fotografije, a tu je i lijepi veliki OLED 6,78 inčni zaslon. Općenito je Honor ovdje stvarno nakrcao obećavajuće specifikacije, u tom pogledu jedan od rijetkih minusa ide na niži certifikat vodootpornosti (IP65) što znači da može podnijeti malo kiše i prskanja, ali nemojte da vam padne u vodu...

Dizajn se sa glossy finišem isto trudi dati dojam visokog stila i u tome većinom uspijeva. No osobno nisam najzadovoljniji dizajnom i ergonomijom. Ne sviđa mi se čudno rješenje za istureni izduženi sklop stražnjih kamera kao ni ukupni osjećaj držanja ovog mobitela u rukama. Baš sam prije njega isprobavao Motorola Edge 50 Pro koji se također 'natječe' u srednjoj klasi i moram priznati da mi je taj mobitel s nešto manjom dijagonalom zaslona bolje ležao u ruci. No treba pohvaliti to što unatoč svojoj blještavosti na ovom mobitelu ne ostaje puno otisaka prstiju po stražnjoj strani.

Foto: Danijel Lijović

Zaslon je izvrstan s puno oštrine i svjetline s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Boje su vrlo lijepe i živopisne. Vršno osvjetljenje ide do 4000 nita što je prilično impresivno pa je vrlo korisno za korištenje mobitela i po suncu, samo pazite da vam ekran ne ostane na visokoj osvijetljenosti i u večernjim satima. Jedna od najvećih prednosti ovog mobitela su kamere, a iz Honora posebno ističu lijepe mogućnosti za portretne fotografije.

Foto: Danijel Lijović

Stražnja kamera ima tri objektiva s glavnom kamerom od 50 megapiksela s velikim senzorom vrlo sličnim na Honorovom flagship mobitelu Magic 6 Pro koji snima fantastične fotografije, iako ovdje nije sve identično jer su drukčiji objektiv i softver. Tu je i 50 MP telefoto Sonyjev objektiv IMX 856 sa 2,5x optičkim zumom te ultraširoki objektiv od 12 megapiksela. Selfie kamera od 50 megapiksela također je vrlo obećavajuća.

Foto: Danijel Lijović

Glavna kamera snima jako dobro po danjem svjetlu. Ima tu dosta oštrine, prirodnih boja i dobrog kontrasta. Ne trebate ništa posebno podešavati, samo izabrati kadar i uživati. Ako je dan nešto oblačniji, to će se primijetiti i na fotografijama koje će izgubiti na oštrini, a također će biti primjetno i kada fotografirate u unutarnjim prostorima kao i u noćnom fotografiranju.

FOTO Pogledajte fotografije snimljene mobitelom Honor 200 Pro

No unatoč tome dosta noćnih fotografija može ispasti sasvim dobro, u što sam se uvjerio kad sam čak malo iz daljine u kasnim večernjim satima fotografirao pogled na zagrebački Green River festival na zagrebačkoj Savi. Ultraširoka kamera je solidna, po danu će još zadržati oštrinu iako su rezultati 'mekši' nego kada se snima glavnim objektivnom. Noćni uvjeti donose više zamućivanja, pogotovo ako snimate nekoga u pokretu.

Honor 200 Pro: Noćni selfiji osjetno izgube na oštrini Foto: Danijel Lijović

No s ovim mobitelom mogli biste se najviše igrati snimajući portretne fotografije. Honor je razvio softver kojem umjetna inteligencija pomaže pružiti čim bolji efekt portretne fotografije pa možete birati između nekoliko stilova sa živopisnijim bojama, ili pak efektni crno-bijeli režim snimanja. Ali čak i ako se ne igrate s različitim stilovima, ovim mobitelom možete snimiti jako lijepe portrete i krupne kadrove koji će doista odavati dojam posebnosti.

FOTO Pogledajte kako to izgleda u portretnom režimu snimanja na Honoru 200 Pro

Ne samo da te fotografije super izgledaju kada ih objavite na društvenim mrežama, nego su, i kada ih povećate i bliže pogledate na računalu, i dalje vrlo oštre, dojmljive i ne raspadaju se. Ovi AI stilovi za portrete ne funkcioniraju na selfie kameri. Međutim i ona je kvalitetna i pruža oštre fotografije s puno detalja kao da snimate nekim skupljim mobitelom. Ovo se odnosi na selfie snimljen po danu, dok noću i u uvjetima slabijeg osvjetljenja dosta opada kvaliteta.

Foto: Danijel Lijović

Foto: Danijel Lijović

Telefoto kamera dosta je dobra i do nekog deseterostrukog uvećanja odlično će poslužiti. Pomaže što ima i optičku stabilizaciju slike. Nema koristi ići do maksimalnih 50x uvećanja jer se tada kadar previše 'zblura'.

Što se baterije tiče, ona je doista velika, ali za kapacitet od 5200 mAh-a očekivao sam još bolju autonomiju. Uređaj bi vam trebao bez problema potrajati cijeli dan s jednim punjenjem. U kasnim večernjim satima ostajalo mi je oko 20-30 posto baterije. Jedan dan mi je ostalo 20 posto baterije u 23 sati navečer, ali tijekom dana nisam ga pretjerano koristio dan dok je uključenost zaslona bila 3 sata i 15 minuta, što je pristojno, ali ne i impresivno. Također, očekivao sam da punjenje uređaja ide još brže. Honor oglašava da se već u 40 minuta napuni puna baterija, dok je meni to potrajalo 52 minute (za 15 minuta bilo mi je 40 posto, a za 30 minuta 70 posto baterije). Što je i dalje sasvim OK pa čak i bolje od nekih flagshipova, ali kod konkurencije se pronađe mobitela koji se brže pune u ovoj klasi uređaja.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Odlične portretne fotografije

Jake specifikacije

Lijep zaslon

Puno prostora i radne memorije

Baterija velikog kapaciteta

MINUSI

Dizajn neće svakome odgovarati

Visoka cijena za kategoriju

Nije u potpunosti vodootporan

Širokokutna kamera je prosječna