FOTO Važna prinova: Na naše je tržište stigao još jedan zanimljiv model iz B-SUV segmenta

Renaultov B-SUV model Captur, koji je od lansiranja 2013. godine globalno prodan u više od dva milijuna primjeraka, stigao je na hrvatsko tržište u redizajniranom izdanju. Iako se radi o osvježenju modela na sredini životnog ciklusa, Captur sprijeda izgleda kao potpuno novi automobil. Zasluge za to idu novom, dinamičnijem dizajnu prednjeg dijela, kojega će kasnije preuzeti većina Renaultovih vozila - Captur ima potpuno novi poklopac motora, novi branik, logo, masku u 3D izgledu, nova full LED svjetla od prve razine opreme. Straga su promjene manje, a obuhvatile su branik, poklopac svjetala i logotip. Uz novo lice, najznačajnije su promjene Google usluge koje su dio infotainmenta (osim u početnoj razini). Nadalje, zanimljiva je u Capturovoj gami nova razina opreme Esprit Alpine s 19-inčnim naplatcima, posebnim materijalima i detaljima u kabini, školjkastim sjedalima… U ponudi ostaje dvobojna kombinacija, uz još dvije boje krova (bež i siva, nastavno na dosadašnju crnu). U opremanju interijera 424 cm dugačkog automobila nema više prave kože; uz tkaninu na raspolaganju su samo bio koža i alcantara.

Foto: Renault

Capturovom putničkom kabinom zavladao je novi multimedijski sustav s 10,4-inčnim ekranom i to već od početne opreme. Radi se, naravno, o uspravnom zaslonu s OpenR Link sustavom s Google uslugama, no valja znati da početna razina ima OpenR Link zaslon, ali ne i Google usluge, pa tako ni navigaciju. Glasovne naredbe također su dio paketa, a ubrzo se očekuju i na hrvatskom jeziku. Od razina opremljenosti koje obuhvaćaju i Google usluge, pod tim se podrazumijeva i mogućnost skidanja aplikacija direktno na sustav vozila. Uz OpenR Link zaslon vezana je i nova instrumentna ploča, drukčijeg grafičkog sučelja. Harman Kardon audio sustav, pak, zadužen je za uzornu glazbenu kulisu.

Novi Captur isprobali smo na ruti od Zagreba do Kutjeva. Unaprijeđeno podvozje zaslužno je za više dinamike u vožnji. E-Tech full hybrid u Renaultovoj je gami već poznat. Kombinacija je to s dva elektromotora i jednim benzincem, spojenim s inteligentnim mjenjačem i baterijom za prosječnu potrošnju od 4,6 l/100 km, do 80 posto vožnje u gradu samo na struju i do 1000 km dosega. Uočavamo novu tipku E-Save čija je uloga aktivirati funkciju napunjenosti baterije na 40 posto da se osigura optimalna iskoristivost automobila. U gami je i dalje Eco-G od 100 KS, benzinac koji radi i na plin, a sada ima veći kapacitet spremnika plina pa mu doseg raste na 1300 km. Motornu paletu još čine benzinski TCe 90 i dva blaga hibrida: mild hybrid 140 i mild hybrid 160 EDC (sa 7-stupanjskim automatikom). Hibrid je sada dostupan na svim razinama opreme, počevši od najniže. Valja kazati da je ovo samopunjivi hibrid, sam se puni u vožnji pa ne treba s njim ići na punjač električne energije.

Captur jedini u segmentu ima pomičnu stražnju klupu, koja se za 16 cm može pomaknuti naprijed i nazad, kako bi se osiguralo više prostora za putnike na stražnjim sjedalima ili za stvari u prtljažniku. Ovisno o položaju stražnje klupe, u prtljažnik stane od 484 do 616 litara, odnosno do 1596 l sa spuštenim naslonima stražnjih sjedala. Novi je Captur usklađen s novim EU propisima pa donosi 26 ADAS sigurnosnih sustava. Kako vozač ipak ne bi bio zatrpan upozorenjima za sve te sustave, My Safety switch tipka služi za individualizaciju sigurnosnih sustava. Tako možete podesiti koje sustave uvijek želite aktivne, a koje ne. Novi Captur cjenovno kreće od 20.490 eura, uz Renault financiranje. Redovna mu je cijena 21.340 eura, za TCe 90 Evolution inačicu, a aktualna je i ponuda kojom kupac, također uz Renault financiranje, dobiva osam godina jamstva na automobil. Inače jamstvo traje pet godina. Captur s plinskom instalacijom košta od 21.740 eura, blagi hibridi nude se od 24.540 eura (140 KS i Techno oprema). E-Tech 145 full hybrid Evolution košta 27.040 eura.