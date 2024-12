Dogovor uprave VW-a i radnika: Do 2030. otpušta se 35.000 zaposlenika, proizvodnja Golfa seli u Meksiko

Nakon intenzivnih pregovora uprava Volkswagena i predstavnici zaposlenika postigli su sporazum i zajednički potpisali dokument "Zukunft Volkswagen” (Budući Volkswagen). Prema sporazumu cilj je da Volkswagen osobna vozila do 2030. postanu tehnološki predvodnik svjetskih masovnih proizvođača automobila. No to uključuje mnoge rezove i promjene u poslovanju. Ponajprije otpuštanje 35.000 radnika u njemačkim tvornicama do 2030. godine. Volkswagen je objavio da će sporazum koji su postigli uprava i predstavnici radnika postići održive uštede troškova za Volkswagen od više od 15 milijardi eura godišnje u srednjem roku. Od toga će više od 4 milijarde eura godišnje dolaziti iz trenutnih pregovora o troškovima rada, strukturnim i proizvodnim mjerama i korištenju postrojenja.

Samo troškovi rada smanjit će se za 1,5 milijardi eura godišnje.

- Nakon dugih i intenzivnih pregovora, sporazum je važan signal za buduću održivost marke Volkswagen, Volkswagen gospodarskih vozila i tvornica komponenti. S paketom mjera koji je dogovoren, tvrtka je zacrtala odlučujući put prema svojoj budućnosti u pogledu troškova, kapaciteta i strukture. Sada smo ponovno u poziciji da uspješno krojimo vlastitu sudbinu - rekao je Oliver Blume, predsjednik uprave Volkswagen grupe.

Foto: VW



No, osim smanjenja broja radnika i plaća, uprava i predstavnici radnika su se sporazumjeli i o drugim strateškim odlukama. Pa će se tako preusmjeriti proizvodni kapaciteti iz njemačkih Volkswagen tvornica kako bi se osigurala konkurentnost. U tu će svrhu proizvodni kapacitet u Njemačkoj biti smanjen za otprilike 734.000 vozila. Volkswagen će tako odgovoriti na opadajuće automobilsko tržište u Europi i sve oštriju konkurenciju, dok u isto vrijeme stvara temeljne zahtjeve za kontinuiranu komercijalno održivu proizvodnju u matičnoj bazi u Njemačkoj.

Foto: VW



Prema tom dogovoru, primjerice, proizvodnja VW Golfa i Golfa karavan će se od 2027. godine iz njemačkog Wolfsburga preseliti u Meksiko, u VW tvornicu u Pueblu.

Ubuduće će se u sjedištu u Wolfsburgu proizvoditi i modeli ID.3 i CUPRA Born. Kao rezultat toga, proizvodnja će biti usmjerena na dvije proizvodne trake umjesto na četiri današnje. Ipak, u Wolsburgu će se od 2030. proizvoditi Golf, ali njegovo električno izdanje, kao i još jedan model temeljen na budućoj arhitekturi električnog automobila.

Korištenjem sinergije Grupe održivo će se ojačati konkurentnost Tehničkog razvoja. Kao dio ovog prestrojavanja, oko 4000 radnih mjesta.



Tvornica u Emdenu nastavit će proizvoditi ID.7 limuzinu, ID.7 Tourer i ID.4, čak i nakon faceliftinga.

VW T-Roc Cabrio će se proizvoditi u Osnabrücku do sredine 2027. godine.

Zwickau će ostati proizvodna lokacija za Audi Q4 e-tron i Audi Q4 e-tron Sportback. Kao rezultat toga, proizvodnja vozila će se od 2027. usredotočiti na jednu liniju.

Proizvodnja vozila u 'Transparent Factory' u Dresdenu bit će prekinuta krajem 2025. godine.

Glavna tvornica Volkswagen gospodarskih vozila u Hannoveru ostat će proizvodno mjesto za ID.Buzz i Multivan. Dogovorene su konkretne mjere za održivo smanjenje tvorničkih troškova. To će omogućiti Volkswagen gospodarskim vozilima stvaranje temelja za ulaganje u buduće proizvode korištenjem vlastitih resursa.