Auto Hrvatska svečano otvorila BYD prodajno-servisni centar u Heinzelovoj 70 u Zagrebu

Na otvorenju su, uz predstavnike BYD-a, prisustvovali brojni ugledni uzvanici, među kojima su bili ambasador Narodne Republike Kine, njegova Ekselencija Qi Qianjin, predstavnik Grada Zagreba te brojni predstavnici medija.

Gospođa Marija Zagorec, voditeljica marke BYD, predstavila je širinu ponude Poslovne grupe Auto Hrvatska i ponudu BYD centra te najavila otvorenje BYD prodajno-servisnog centra u Splitu. Njegova Ekselencija ambasador Qi Qianjin naglasio je doprinos BYD-a razvoju zelene tranzicije i zaželio uspjeh centru i partnerstvu. Gospodin Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska, naglasio je rezultate sinergije u partnerstvu s BYDjem, dok je gospodin Jeremy Wang, regionalni direktor BYD-a, zahvalio timu Auto Hrvatske, istaknuo brzinu razvoja suradnje te izrazio uvjerenje u uspješno partnerstvo koje će korisnicima pružiti kvalitetu i iskustvo koje zaslužuju.

Foto: Petar Santini

U duhu tradicije Auto Hrvatske, svečano otvorenje obilježeno je simboličnim udarcem u gong – gospodin Vuksan-Ćusa i gospodin Wang započeli su ceremoniju, a gospođa Zagorec i David Kušanić, BYD Deputy country manager za Hrvatsku i Sloveniju, udarac su ponovili za sreću i uspjeh centra.

Otvorenjem BYD centra napravljen je novi iskorak u kojem je Auto Hrvatska doprinijela razvoju električne mobilnosti u Hrvatskoj, naglašavajući inovacije, kvalitetu i održivost kao temelj budućeg poslovanja.

Ulazak BYD-a u ponudu Auto Hrvatske nije samo proširenje asortimana već i iskorak prema održivoj mobilnosti. BYD je jedan od najvećih i tehnološki najnaprednijih proizvođača električnih vozila na svijetu, s prisustvom u brojnim europskim gradovima i sve većim interesom na hrvatskom tržištu. BYD nije samo sinonim za izvrsnost u električnoj mobilnosti, tu su odlični plug in hibridni modeli sa dosezima preko 1080 km sa punim spremnikom goriva i baterijom.

Foto: Petar Santini

BYD gama vozila nudi rješenja za različite potrebe – od gradskog automobila, koji je savršen za svakodnevnu vožnju i gradske gužve, pa sve do prostranih SUV modela s impresivnim dometima i naprednim sigurnosnim sustavima, limuzinskim izvedbama i crossover modelom Sealion 7. Vozila koja nisu samo tiha i ekološka – već i iznimno udobna, bogato opremljena, funkcionalna i jednostavna za korištenje.

Noviteti u ponudi BYD vozila za koje vjerujemo da će zauzeti značajno mjesto na hrvatskom tržištu su limuzinske izvedbe BYD Seal 5 i BYD Seal 6 u DM-i verziji.

Kako bi olakšali kupnju korisnicima BYD prodajno-servisnog centra u Heinzelovoj 70, Auto Hrvatska nudi cijeli paket usluga kao što su povoljni uvjeti financiranja, mogućnosti dugoročnog najma vozila, ponuda osiguranja prilagođena električnim vozilima i stručan ovlašteni servis s profesionalnim timovima i vrhunskom opremom.

Radno vrijeme BYD prodajno-servisnog centra prilagođeno je korisnicima radnim danom od 8 do 18 i subotom od 8 do 13 sati. Korisnici se mogu informirati o ponudi vozila i servisnih usluga i na besplatan info telefon 0800 1952 ili na web stranici www.autohrvatska.hr .