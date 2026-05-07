Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVAKODNEVNI PROBLEMI

Stručnjak iz Googla otkrio koja pitanja ljudi najčešće pretražuju: Prvo na listi moglo bi vas posebno iznenaditi

Google Chrome
Thomas Trutschel/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
07.05.2026.
u 19:00

Pretrage koje počinju s “kako pomoći...” nikada nisu bile brojnije. U SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu najčešće se traži kako pomoći osobi s depresijom, tjeskobom ili napadajima panike

Društvene mreže često prikazuju pažljivo uređene verzije naših života, no ono što upisujemo u tražilicu pokazuje nešto puno iskrenije. Ondje nema potrebe za poziranjem, dokazivanjem ili uljepšavanjem. Google pretrage zato otkrivaju što ljude zaista zanima, čega se boje i u čemu trebaju pomoć.

Prema riječima urednika podataka u Googleu Simona Rogersa, a kako prenosi CNBC, golema količina javno dostupnih podataka o pretraživanjima pruža jedinstven uvid u kolektivnu znatiželju. Kada se analiziraju bilijuni upita godišnje, postaje jasno da ljudi često traže odgovore na vrlo jednostavna, ali duboko ljudska pitanja.

Jedan od najčešćih primjera je pretraga “kako skuhati jaje”. Iako bi se moglo očekivati da su najpopularnija pitanja filozofska ili složena, među najtraženijima su upravo svakodnevne stvari – kako popraviti WC školjku, kako popraviti vrata ili kako napraviti osnovne zadatke koje mnogi smatraju samorazumljivima. To ne znači nužno da gubimo životne vještine, nego da imamo prostor u kojem bez srama možemo priznati da nešto ne znamo i pokušati naučiti.

Drugi zanimljiv trend odnosi se na posao. Godinama su ljudi najčešće tražili karijere koje su dobro plaćene, no u posljednje vrijeme sve više raste interes za poslove koji pomažu drugima. Pretrage poput “posao koji pomaže ljudima” nadmašile su one vezane uz visoku zaradu, a među najčešće traženim zanimanjima nalaze se terapeut, socijalni radnik i psiholog. To sugerira da mnogi, osobito nakon pandemije, sve više traže smisao, a ne samo plaću.

Treći veliki obrazac otkriva koliko često ljudi žele pomoći drugima. Pretrage koje počinju s “kako pomoći...” nikada nisu bile brojnije. U SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu najčešće se traži kako pomoći osobi s depresijom, tjeskobom ili napadajima panike. To pokazuje da se ljudi, kada vide da netko pati, često ne okreću od problema, nego traže način kako biti korisni. Iako internet često doživljavamo kao mjesto podjela, ljutnje i površnosti, podaci iz pretraživanja pokazuju drugu stranu. Ljudi traže znanje, žele napredovati, žele bolji posao, ali i žele pomoći onima oko sebe.

EU usvojila nova pravila o vozačkim dozvolama: Stižu velike promjene, ovo je sve što morate znati
Ključne riječi
pretraživanje internet Google Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!