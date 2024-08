VIDEO Druga generacija Kone može biti obiteljski izbor, a uz snažnog benzinca donosi i sportski štih

Druga generacija Hyundai Kone u odnosu na prethodnicu koja je bila vrlo popularna u B-SUV segmentu porasla je za pola broja i približila se prostranošću C-SUV vozilima. S dužinom od 435 cm i međuosovinskim razmakom od 266 cm duža je od prve generacije 14 cm, pa je prostor u kabini osjetno izdašniji, dok prtljažnik sada prima 466 litara. Obiteljski SUV? Da, svakako nova Kona može zadovoljiti obiteljske potrebe, za one koji su u smislu prostranosti manje zahtjevni. Kona je Hyundaijev globalni model i nudi se uz mnoštvo benzinskih pogonskih agregata. Kod nas je dostupna u dvije električne verzije, HEV punoj hibridnoj verziji i uz tri benzinske verzije, dok dizela u ponudi više nema. Početni model je 1,0 turbobenzinac sa 100 KS koji stoji 23.990 eura. Nakon električne i HEV verzije isprobali smo najsnažniju benzinsku verziju u ponudi 1,6 TGDi sa 198 KS i 265 Nm okretnog momenta, 7DCT mjenjačem i pogonom na sva četiri kotača. Dakako, takav model dolazi i odlično opremljen s najraskošnijim Premium plus paketom opreme. Performanse se već mogu nazvati sportskima - 8,1 s do stotke i maksimalna brzina od 210 km/h, a takav je osjećaj i za upravljačem, pogotovo u Sport načinu rada. Tada je teško kontrolirati papučicu gasa, no ako se vozi umjerenim tempom potrošnja je u prosjeku oko 8,5 l/100 km.

Unutrašnjost Kone je moderna ikvalitetna, u top opremi uz high-tech elemente. Kokpitom dominiraju dva 12,3-inčna ekrana, instrumentna ploča i dodirni središnji ekran, a dobra je stvar što su ispod njega fizičke tipke za glavne funkcije. Prostranost na stražnjoj klupi je vrlo dobra i iznad je prosjeka segmenta. Položaj sjedenja i ergonomija su vrlo solidni, kao i preglednost čemu pomaže i 360° sustav kamera za nadzor vozila koji je standardan u Premium plus opremi, koja između ostalog nudi i čitav niz sigurnosnih sustava, 18-inčne naplatke, djelomično kožna sjedala... Cijena uz dodatnu opremu je 37.360 eura